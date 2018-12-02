Гороскоп на сегодня, 2 декабря 2018: все знаки Зодиака

Астрологический прогноз на 2 декабря: как пройдет суббота у каждого знака зодиака.

Гороскоп на 2 декабря 2018 Овен

Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. Нельзя проявлять озабоченность и суетливость. День предвещает встречи и интересные знакомства. Появится стремление выразить свой внутренний мир. Обострится способность к глубокому восприятию духовных ценностей.

Гороскоп на 2 декабря 2018 Телец

В первой половине дня на душе у вас будет светло и радостно. Это время благоприятно для планирования путешествий и отдыха. Во второй половине дня вероятны неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия, изменив настроение или самочувствие в худшую сторону. Вероятнее всего, этот день запомнится вам как день значительных корректировок долгосрочных жизненных планов, связанных либо с получением нового места, либо с новой работой.

Гороскоп на 2 декабря 2018 Близнецы

Опасный, критический день. Существует вероятность ухудшения самочувствия, травмы, несчастного случая. Исключите быструю езду, прогулки в одиночестве, неоправданный риск. День связан с преследованием, столкновением с разъяренной толпой, травлей. Необходимы ответственность за свои поступки, воздержание, самоконтроль. Гадание и магические действия могут привлечь злые силы.

Гороскоп на 2 декабря 2018 Рак

Один из самых благоприятных дней, когда возможна материализация всего позитивного, что накопилось за эту неделю. Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние находятся на высоком уровне. Обдуманные действия и решительность в поступках принесут успех. Профессиональная деятельность потребует нового взгляда на привычные обязанности, необычных решений, нетрадиционного подхода.

Гороскоп на 2 декабря 2018 Лев

Хлопоты будут постоянно напоминать о себе, подталкивая к непродуманным действиям, к выяснению отношений с окружающими, к конфликтам в семье. Ваш жизненный потенциал на низком уровне. Воздержитесь от кардинальных решений и активных действий, продиктованных эмоциональным всплеском. Не исключено, правда, что именно сегодня обострятся отношения с домашними. Избегайте темноты, не смотрите в зеркало. Возможно столкновение с хамством, грубостью или неприкрытой агрессией.

Гороскоп на 2 декабря 2018 Дева

Звезды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнерами, предупреждают об агрессивности и грубости со стороны незнакомых людей. Вероятны осложнения со здоровьем. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от быстрой езды и работы с режущими инструментами. Некоторая рассеянность, излишняя доверчивость или ошибочное представление о партнере может привести к финансовым потерям.

Гороскоп на 2 декабря 2018 Весы

Вероятно, интересы детей или близких родственников потребуют от вас сегодня внимания и личного участия. Старайтесь быть приветливыми со знакомыми. Проявите мудрость и выдержку. Скорее всего, именно этот день позволит вам решить одну из семейных проблем. Благоприятный день для коллективных мероприятий, физических нагрузок, активного отдыха на свежем воздухе.

Гороскоп на 2 декабря 2018 Скорпион

Сегодня нужно подвести черту под старыми планами, делами и контактами. Общение с новыми партнерами неудачно, зато старые друзья или родные могут дать ценный совет. Есть вероятность события или новости, которые благотворно повлияют на ваши дела. Новый контракт, подписанный вами, возможно, будет удачным.

Гороскоп на 2 декабря 2018 Стрелец

Усиливаются аура, жизненный потенциал, личное обаяние. Этот день посвятите общению, встречам или творческим исканиям. Сосредоточьтесь на главном и не отвлекайтесь на мелочи. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью. Полезны групповые занятия, физические нагрузки. Желательно отправиться в гости или принять гостей у себя.

Гороскоп на 2 декабря 2018 Козерог

Конфликтный фон предыдущих дней сгладится. Вы на пути к гармонии. Можете строить планы в отношении работы и отдыха. Этот день благоприятен для деловых встреч. Важные мероприятия лучше назначать на вечер. Визит друзей или неожиданный сюрприз даст возможность слегка расслабиться и отдохнуть.

Гороскоп на 2 декабря 2018 Водолей

Возможно, именно сегодня вам захочется побыть наедине со своими мыслями, в тишине и одиночестве. Используйте благоприятный момент для обдумывания дел, отложенных в долгий ящик. Предстоит найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что надо. К творческим людям придет вдохновение.

Гороскоп на 2 декабря 2018 Рыбы

День благоприятный для укрепления собственных позиций. Проявляйте инициативу и настойчивость. Рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю. Быть может, события в ближайшее время будут развиваться не совсем так, как вы этого хотели. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся. Не бойтесь, вас никто не обманывает, наоборот, вы получаете гораздо больше, чем даете любимому человеку.