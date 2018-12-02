Новый год 2019: талисманы по знаку зодиака, которые принесут удачу в год Свиньи

Чудесное время, когда можно радовать подарками — хоть себя самого, хоть своих близких и любимых!

Чудесное время, когда можно радовать подарками — хоть себя самого, хоть своих близких и любимых! Что же такое подарить, чтобы не просто доставить радость, а еще хотя бы немного поколдовать? Какие предметы мира материального будут полезными в повседневной жизни и талисманами-амулетами поработают?

Наступающий год Земляного Кабана (Желтой Свиньи) в странах Востока отметят 5 февраля. У нас покровителя года чествуют чуть раньше, в календарный Новый год.

Заметим, что Кабан — последнее из животных, которое пришло к Будде, когда тот раздавал небесное покровительство, — в первую очередь воин с уникальной способностью выживать в самой тяжелой ситуации, мудрец, покровитель слабых. К его недостаткам всегда относили наивность: Кабана легко обмануть.

Лучшие талисманы для всех знаков восточного Зодиака на Новый год и просто так!

Абсолютный хит - лопата, хоть для уборки снега, хоть компактный складной штык в автомобиль, хоть набор изящных совочков для комнатного цветоводства. На даче этот предмет инвентаря .должен занять наиболее почетное место. Положите саперную лопату в багажник авто - и в трудный момент пригодится, и талисманом послужит. В квартире можно воткнуть в самый крупный цветочный горшок красивый совочек: этим вы порадуете Кабана.

Холодное оружие, декоративное и настоящее (ножи, мачете и все остальное, что разрешено законом). Кабан приветствует всех, кто любит и умеет пользоваться оружием, и ему нравится, когда оно есть в жилище.

Наборы столовых приборов и отдельные предметы. Приведите в порядок ваш арсенал, заточите затупившееся, докупите недостающее. Так можно привлечь в дом достаток.

Посуда, от единственной миски до сервиза на 12 персон. То же сам правило: старательно перебираем всю посуду, заменяем поврежденную, решительно выбрасываем надколотую. При покупке новой постарайтесь купить ее большего размера, чем была старая. Отличный день для приобретения посуды в дом - восточный Новый год 5 февраля.

Текстиль на полу также приобретает особое значение. Собственно, в восточной культуре половичок у двери - это сильный охранный талисман, который к тому же привлекает в жилье благо. Так что приведите в порядок и ковры, а придверный коврик при случае замените на новый, более яркий и качественный.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Талисман для Крысы - колокольчики ветра с 7 или 9 подвесками. Можно и больше, главное, чтобы не меньше. Также Крыса улучшит энергетику в своем доме и отношения в семье, если повесит в самой большой комнате хрустальную люстру со множеством подвесок, стаканы для воды выберет не гладкие, а с хрустальными гранями.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Великолепным талисманом для Быка в год Кабана будет все, что издает звук, в первую очередь классические медные колокольчики всех видов. Приобретите красивый медный колокольчик - это облегчит коммуникацию Быка и на работе, и дома. Также талисманом может стать любой электронный гаджет.

Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Тигру необходимо украсить дом оружием, настоящим или декоративным. Идеальный талисман года - катана на подставке.

Чтобы оружие не усиливало агрессию Тигра, но помогало ему использовать его собственную силу и преодолевать неприятности предстоящего года, оно обязательно должно храниться в ножнах.

Кот (Кролик) (1939,1951,1963, 1975,1987,1999)

Талисман года для Кота - копилка, причем такая, из которой нельзя вынимать деньги частями, но можно только один раз расколоть. Такой предмет упростит обращение Кота с деньгами, сделает год более денежным.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000)

Талисманы Дракона в год Кабана - карта или глобус. Самый лучший талисман, расширяющий границы, повышающий возможности и увеличивающий ресурсы, - специальная карта, покупная или самодельная, на которой можно отмечать места, где побывал Дракон.

Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001)

Змея не конкурируете покровителем года, но и не особенно ему подчиняется. У нее свой путь.

Следовать ему, сохраняя индивидуальность и свободу, помогут любые украшения, сделанные на основе цепочки.

Одно важное условие: украшение должно быть из драгоценного металла и желательно унаследованным. Если такой вещи нет, ее можно купить 5 февраля или в следующее новолуние.

Лошадь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002)

Талисманом для Лошади в год Кабана станет аметист. Его идеальное применение на сей раз - брелок для ключей.

Еще одним талисманом будут наручные часы или современные фитнес-часы.

Это позволит точнее распределять силы, не терять времени даром и, главное, не впрягаться за тех, кто хочет проехаться на халяву, используя добросовестность Лошади.

Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003)

Талисманом для Козы станет старинный медный пятак. Его можно купить на любом аукционе нумизматов, год и эпоха не имеют значения.

Важны именно материал (медный сплав) и цифра 5, выбитая на решке.

Пятак надо носить в специально выделенном отделении кошелька. Так Коза активирует персональный финансовый поток, что окажется очень полезным в год Земляного Кабана.

Обезьяна (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Талисман для Обезьяны в год Кабана - небольшое дорожное зеркальце. Пусть оно будет красиво украшено, если речь идет о даме-Обезьяне.

Зеркальце должно быть в чехле или закрываться, его нельзя носить открытым.

Такой талисман поможет Обезьяне принимать взвешенные решения, делать то, что она на самом деле хочет.

Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Петуху в год Кабана нужно обязательно пользоваться магией собственного имени. Заведите полотенце со своим именем, чашку с именем (без фото, это важно), брелок или ложку с выгравированным именем и так далее. Петуху нельзя забывать о том главном, что есть в его жизни, и собственное имя поможет в этом.

Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Собаке необходимо видеть, кто друг, а кто враг, чтобы ее не предали.

Талисманами года станут хороший бинокль или очки. Если вы не носите обычные с диоптриями, то солнцезащитные.

Пусть они всегда будут с вами, и зимой тоже положите их в рюкзак, держите в сумке. Укрепить здоровье поможет изделие из нефрита.

Кабан (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Кабану в его год надо носить царскую символику, например подвеску в виде короны или такое же кольцо, брелок и так далее.

Очень полезными для здоровья и для повышения социального статуса станут золотые вещи: они усилят энергетику, позволят действительно царствовать, подчиняя обстоятельства себе.

Особый ритуал для покровителя года - каждое новолуние приобретать себе по золотому предмету (можно бижутерию). Тогда сила года останется с Кабаном на следующие 12 лет!