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Новый год 2019: талисманы по знаку зодиака, которые принесут удачу в год Свиньи

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Новый год 2019: талисманы по знаку зодиака, которые принесут удачу в год Свиньи
15:07 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Чудесное время, когда можно радовать подарками — хоть себя самого, хоть своих близких и любимых!

Чудесное время, когда можно радовать подарками — хоть себя самого, хоть своих близких и любимых! Что же такое подарить, чтобы не просто доставить радость, а еще хотя бы немного поколдовать? Какие предметы мира материального будут полезными в повседневной жизни и талисманами-амулетами поработают?

Желтая Земляная Свинья: все, что нужно знать о символе Нового года 2019
Желтая Земляная Свинья: все, что нужно знать о символе Нового года 2019 Читать полностью

Наступающий год Земляного Кабана (Желтой Свиньи) в странах Востока отметят 5 февраля. У нас покровителя года чествуют чуть раньше, в календарный Новый год.

Заметим, что Кабан — последнее из животных, которое пришло к Будде, когда тот раздавал небесное покровительство, — в первую очередь воин с уникальной способностью выживать в самой тяжелой ситуации, мудрец, покровитель слабых. К его недостаткам всегда относили наивность: Кабана легко обмануть.

Лучшие талисманы для всех знаков восточного Зодиака на Новый год и просто так!

Новый год 2019: в чем встречать и отмечать год Желтой Земляной Свиньи
Новый год 2019: в чем встречать и отмечать год Желтой Земляной Свиньи Читать полностью

Абсолютный хит - лопата, хоть для уборки снега, хоть компактный складной штык в автомобиль, хоть набор изящных совочков для комнатного цветоводства. На даче этот предмет инвентаря .должен занять наиболее почетное место. Положите саперную лопату в багажник авто - и в трудный момент пригодится, и талисманом послужит. В квартире можно воткнуть в самый крупный цветочный горшок красивый совочек: этим вы порадуете Кабана.

Холодное оружие, декоративное и настоящее (ножи, мачете и все остальное, что разрешено законом). Кабан приветствует всех, кто любит и умеет пользоваться оружием, и ему нравится, когда оно есть в жилище.

Наборы столовых приборов и отдельные предметы. Приведите в порядок ваш арсенал, заточите затупившееся, докупите недостающее. Так можно привлечь в дом достаток.

Новый год 2019: в Британии выпустили елочные украшения с виски
Новый год 2019: в Британии выпустили елочные украшения с виски Читать полностью

Посуда, от единственной миски до сервиза на 12 персон. То же сам правило: старательно перебираем всю посуду, заменяем поврежденную, решительно выбрасываем надколотую. При покупке новой постарайтесь купить ее большего размера, чем была старая. Отличный день для приобретения посуды в дом - восточный Новый год 5 февраля.

Текстиль на полу также приобретает особое значение. Собственно, в восточной культуре половичок у двери - это сильный охранный талисман, который к тому же привлекает в жилье благо. Так что приведите в порядок и ковры, а придверный коврик при случае замените на новый, более яркий и качественный.

Крыса (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Талисман для Крысы - колокольчики ветра с 7 или 9 подвесками. Можно и больше, главное, чтобы не меньше. Также Крыса улучшит энергетику в своем доме и отношения в семье, если повесит в самой большой комнате хрустальную люстру со множеством подвесок, стаканы для воды выберет не гладкие, а с хрустальными гранями.

Бык (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Великолепным талисманом для Быка в год Кабана будет все, что издает звук, в первую очередь классические медные колокольчики всех видов. Приобретите красивый медный колокольчик - это облегчит коммуникацию Быка и на работе, и дома. Также талисманом может стать любой электронный гаджет.

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Тигр (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Тигру необходимо украсить дом оружием, настоящим или декоративным. Идеальный талисман года - катана на подставке.

Чтобы оружие не усиливало агрессию Тигра, но помогало ему использовать его собственную силу и преодолевать неприятности предстоящего года, оно обязательно должно храниться в ножнах.

Кот (Кролик) (1939,1951,1963, 1975,1987,1999)

Талисман года для Кота - копилка, причем такая, из которой нельзя вынимать деньги частями, но можно только один раз расколоть. Такой предмет упростит обращение Кота с деньгами, сделает год более денежным.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000)

Талисманы Дракона в год Кабана - карта или глобус. Самый лучший талисман, расширяющий границы, повышающий возможности и увеличивающий ресурсы, - специальная карта, покупная или самодельная, на которой можно отмечать места, где побывал Дракон.

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Змея (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001)

Змея не конкурируете покровителем года, но и не особенно ему подчиняется. У нее свой путь.

Следовать ему, сохраняя индивидуальность и свободу, помогут любые украшения, сделанные на основе цепочки.

Одно важное условие: украшение должно быть из драгоценного металла и желательно унаследованным. Если такой вещи нет, ее можно купить 5 февраля или в следующее новолуние.

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Лошадь (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002)

Талисманом для Лошади в год Кабана станет аметист. Его идеальное применение на сей раз - брелок для ключей.

Еще одним талисманом будут наручные часы или современные фитнес-часы.

Это позволит точнее распределять силы, не терять времени даром и, главное, не впрягаться за тех, кто хочет проехаться на халяву, используя добросовестность Лошади.

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Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003)

Талисманом для Козы станет старинный медный пятак. Его можно купить на любом аукционе нумизматов, год и эпоха не имеют значения.

Важны именно материал (медный сплав) и цифра 5, выбитая на решке.

Пятак надо носить в специально выделенном отделении кошелька. Так Коза активирует персональный финансовый поток, что окажется очень полезным в год Земляного Кабана.

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Обезьяна (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Талисман для Обезьяны в год Кабана - небольшое дорожное зеркальце. Пусть оно будет красиво украшено, если речь идет о даме-Обезьяне.

Зеркальце должно быть в чехле или закрываться, его нельзя носить открытым.

Такой талисман поможет Обезьяне принимать взвешенные решения, делать то, что она на самом деле хочет.

Петух (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Петуху в год Кабана нужно обязательно пользоваться магией собственного имени. Заведите полотенце со своим именем, чашку с именем (без фото, это важно), брелок или ложку с выгравированным именем и так далее. Петуху нельзя забывать о том главном, что есть в его жизни, и собственное имя поможет в этом.

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Собака (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Собаке необходимо видеть, кто друг, а кто враг, чтобы ее не предали.

Талисманами года станут хороший бинокль или очки. Если вы не носите обычные с диоптриями, то солнцезащитные.

Пусть они всегда будут с вами, и зимой тоже положите их в рюкзак, держите в сумке. Укрепить здоровье поможет изделие из нефрита.

Кабан (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Кабану в его год надо носить царскую символику, например подвеску в виде короны или такое же кольцо, брелок и так далее.

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Очень полезными для здоровья и для повышения социального статуса станут золотые вещи: они усилят энергетику, позволят действительно царствовать, подчиняя обстоятельства себе.

Особый ритуал для покровителя года - каждое новолуние приобретать себе по золотому предмету (можно бижутерию). Тогда сила года останется с Кабаном на следующие 12 лет!

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Праздник, Знаки Зодиака, Гороскоп, Зодиак, Амулеты, Талисман, Новый год 2019, Год Свиньи, талисманы по знаку зодиака.
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