Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (3.12 - 9.12. 2018)

В начале декабря многие смогут избавиться от долгов и увеличить свой доход.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе Овнам придется работать чуть больше, так как их покровитель Солнце остается в усиленной позиции. Старания не будут напрасными, ведь таким образом представители Знака Овен смогут улучшить свое материальное положение. Аспект Солнца с другими планетами 6 декабря — удачное время для проведения финансовых операций и совершения полезных покупок. В этот день удача станет сопутствовать Овнам во всех делах, поэтому не стоит бояться крупных растрат и денежных потерь.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

4 и 5 декабря Тельцам стоит больше времени посвящать отдыху, а не делам. В этот период Луна ослабнет, а значит, выполнять рабочие обязанности станет сложнее. Также стоит проявить аккуратность в обращении с деньгами и посещать магазины только по необходимости. Есть вероятность, что на этой неделе Тельцам придется потратить больше, чем позволяет бюджет, а любая растрата может отразиться на материальном положении.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Влияние Сатурна положительно скажется на энергетике Близнецов, поэтому выполнять рабочие обязанности получится гораздо проще. По мнению астрологов, предстоящая неделя удачна для заведения полезных деловых знакомств, так как в этом случае появится возможность обрести дополнительный способ заработка. Не стоит забывать про Фортуну, которая решит поддержать любые идеи Близнецов. В этот период можно попытать удачу в лотерее или поиграть на бирже, так как подобные риски будут оправданы.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Из-за ослабленного влияния Луны Ракам придется столкнуться с денежными трудностями. Вероятно, справиться с проблемами будет не так просто, поэтому некоторым Ракам предстоит обратиться за финансовой помощью к родным или друзьям. Однако избежать таких последствий вполне возможно, и для этого необходимо меньше посещать крупные торговые центры и совершать только нужные покупки. В этом случае Раки смогут сохранить материальную стабильность.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе Фортуна наконец-то улыбнется Львам, а влияние Солнца поможет избавиться от проблем с деньгами. Однако для этого необходимо направить все силы и возможности на избавление от финансовых задолженностей, и тогда в грядущем месяце подобные трудности больше не возникнут. 6 декабря необходимо проявить смелость и поговорить с начальником о повышении зарплаты. Согласно гороскопу, такой поступок приведет к положительному результату.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

6 декабря покровитель Меркурий перестанет быть ретроградным, и с этого момента у Дев появится шанс избавиться от долгов и улучшить финансовое положение. К концу недели необходимо потратить больше сил на работу, чтобы заслужить денежное вознаграждение. В воскресенье Луна ослабнет в созвездии Козерога, поэтому в этот день астрологи советуют не поддаваться слабостям и меньше тратить на покупки и развлечения.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Покровитель Венера останется ослабленным, поэтому у Весов могут возникнуть конфликты из-за денег. Вероятно, кто-то из старых знакомых захочет напомнить о долгах, и Весам придется незамедлительно вернуть одолженные деньги. Влияние антагониста Нептуна может отразиться на энергетике и эмоциональном здоровье. Уже сейчас необходимо найти источник сил и хорошего настроения, благодаря которому Весы смогут избежать конфликтов с начальником и рабочих проблем.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Благодаря влиянию Нептуна у представителей этого созвездия появится больше энергии, которую необходимо направить на работу. Настало время для решения финансовых проблем, и для начала нужно оплатить счета и раздать долги близким. На этой неделе Скорпионам необходимо поверить в силу эзотерических практик на привлечение денег. Избавить от материальных трудностей помогут эффективные заговоры.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Влияние Солнца поможет Стрельцам работать упорнее, но на этой неделе астрологи советуют найти и другие источники заработка. В этот период удача будет на стороне Стрельцов, поэтому можно приобрести лотерейный билет, вложить деньги в ценные бумаги или попытаться заработать деньги в интернете. Однако стоит быть осторожнее, так как гороскоп сулит неожиданную встречу с человеком, который захочет укрепить отношения со Стрельцами ради корыстных целей.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Грядущая неделя пройдет удачно, так как Сатурн всегда сможет оказать помощь Козерогам. Воздействие этой планеты благоприятно скажется на рабочей и финансовой сфере жизни, но для достижения новых успехов необходимо больше работать и искать другие возможности для привлечения достатка. Астрологи рекомендуют Козерогам уделять время не только работе, но и отдыху. Не стоит тратить слишком много денег на развлечения и посещать дорогие заведения, так как подобные растраты могут привести к материальным трудностям.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

На этой неделе Водолеям следует подвести итоги ушедшего месяца. Вероятно, работы было много, и уже становится ясно, в каком направлении двигаться до конца года. Успех зависит от самих Водолеев, и нужно правильно планировать каждый день, чтобы оставалось время на дополнительные источники заработка. В грядущие семь дней Водолеям стоит положиться на удачу и провести ритуалы на привлечение денег.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Астрологи рекомендуют Рыбам больше полагаться на интуицию, так как грядущая неделя станет весьма напряженной. Проблемы с деньгами могут возникнуть внезапно, поэтому стоит сократить растраты уже сейчас. В середине недели покровитель Луна ослабнет, и в это время стоит быть осторожнее. Есть вероятность денежных потерь, которые могут произойти из-за невнимательности или доверчивости к окружающим.