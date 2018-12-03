Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (3.12 - 9.12)

Всем знакам зодиака рекомендуется использовать это время для уединения или общения с близкими.

Гороскоп на неделю с 3 декабря по 9 декабря 2018 года для Овна

На этой неделе стоит заняться тем, что заранее запланировано. Это принесет выгоду. Женщинам необходимо найти компромисс между личными и общественными делами. Будьте готовы к неожиданным переменам. Вам легко будет даваться любое обучение. Можете задуматься о курсах повышения квалификации или занятиях иностранными языками. Переключение внимания с одной деятельности на другую повысит продуктивность работы.

Гороскоп на неделю с 3 декабря по 9 декабря 2018 года для Тельца

Отношения с друзьями и близкими складываются лучшим образом, вы сможете навестить старых приятелей. Коллеги подкинут интересные идеи, предложат поучаствовать в перспективных проектах. Вы будете довольны событиями личной жизни, отношениями с близкими. Настроение поднимет поход в театр или кино. Кто-то из вас, возможно, получит дорогой подарок или услышит признание в любви.

Гороскоп на неделю с 3 декабря по 9 декабря 2018 года для Близнецов

В это время вам будет везти как в рискованных действиях, так и в амурных приключениях. Но будьте на чеку - к концу месяца ситуация начнет понемногу меняться. В середине недели не упустите момент, чтобы проявить себя в качестве лидера. Заставив окружающих прислушаться к себе, вы можете в корне повлиять на ситуацию в коллективе и даже среди домашних.

Гороскоп на неделю с 3 декабря по 9 декабря 2018 года для Рака

Ваше умение творчески подходить к самым будничным вопросам поможет преуспеть и привлечет внимание и клиентов, и руководства. В середине недели холодная голова полезнее бурных порывов. Станьте дипломатом, не поддерживая открыто ни одну из противоборствующих сторон. После 4 декабря начнется период бесконечных романтических прогулок и ужинов при свечах.

Гороскоп на неделю с 3 декабря по 9 декабря 2018 года для Льва

Начало декабря столь же важно, сколь и сложно. Особенно это касается середины недели, когда предстоит справиться с серьезными проблемами. Отступать и откладывать ничего нельзя. Зато вполне можно разделить свой груз ответственности с кем-то из коллег или партнеров. Воспользуйтесь этим, не стремитесь управиться со всем в одиночку.

Гороскоп на неделю с 3 декабря по 9 декабря 2018 года для Девы

С одной стороны, неделя несет немало возможностей преуспеть. А с другой, - весьма вероятно, что успех потребует поступков, вспоминать о которых потом придется без всякого удовольствия. Чаще стремитесь к уединению. Лучшие идеи придут в этот момент. На выходных ведите себя сдержанно и скромно - позже вы сможете это оценить.

Гороскоп на неделю с 3 декабря по 9 декабря 2018 года для Весов

Робость и нерешительность могут заметно ослабить ваши позиции. Немалую роль сыграет и состояние вашего здоровья. Подумайте о себе! Подарите себе пару пассивных дней, когда можно отоспаться, уединиться, устроить день релакса. Ближе к середине недели обострятся интуиция и творческие способности. Вечерний отдых с семьей будет действовать на вас терапевтически.

Гороскоп на неделю с 3 декабря по 9 декабря 2018 года для Скорпиона

Начало декабря - время для анализа и планирования, а не для решительных шагов. Лишь в конце недели начнется более "стремительный" период. "Включит" его неожиданное и приятное пополнение бюджета. В партнерстве подбирайте слова. Терпение, внимание и ласка будут творить чудеса. Все выходные лучше провести расслабленно и даже лениво.

Гороскоп на неделю с 3 декабря по 9 декабря 2018 года для Стрельца

Успех в начале месяца достанется тем, кому хватит смелости и фантазии идти небанальными путями. Не бойтесь экспериментов! После 6 числа накопится усталость, можно сбавить обороты. Займитесь собой, здоровьем, внешностью. Но в вопросах стиля лучше положиться на мнение профессионала.

Гороскоп на неделю с 3 декабря по 9 декабря 2018 года для Козерога

Неделя пройдет под знаком перемен. Вы будете диктовать людям и обстоятельствам свою волю без каких-либо возражений. После 5 декабря будут приятные сюрпризы от родных, а после 7 числа можно рассчитывать на улучшение финансового положения. В момент праздника ваши мысли будут сосредоточены на партнере, не стремитесь в компанию.

Гороскоп на неделю с 3 декабря по 9 декабря 2018 года для Водолея

Эта неделя удачна для дел, а вот в личной жизни и бытовых вопросах стоит проявить осторожность. Во-первых, есть риск заболеваний. Во-вторых, к концу рабочей недели накопившаяся усталость может вызвать вспышку гнева в отношении ни в чем не повинных близких. На выходных вас посетят нужные идеи.

Гороскоп на неделю с 3 декабря по 9 декабря 2018 года для Рыбы

Вы будете скрывать свои чувства от окружающих. Возможно начало тайной любви. Вообще вы получаете в это время симпатии публики, вас ждут успех и популярность. Повезет и в финансах, особенно в каких-то тайных, не особо афишируемых сделках. Дела пойдут удачнее, а в личной жизни вероятны небольшие притирки и разногласия, после которых «погода» в доме станет более стабильной. Займитесь полезным делом и не забудьте давать организму время для отдыха.