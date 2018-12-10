Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.12 - 16.12)

Неделя подходит для решения вопросов делового характера.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря 2018 года для Овна

На этой неделе вы можете стать популярной личностью, оказавшись в центре событий. О вас будут рассказывать, на вас будут обращать внимание, правда, тут и до сплетен недалеко. Открываются новые перспективы и возможности, как в работе, так и в творчестве. В понедельник могут произойти отрадные события, которые улучшат ваше настроение. В пятницу контакты с руководством принесут пользу и решат некоторые жизненно важные вопросы. В субботу постарайтесь проявить терпение и сдержанность и избежать семейных ссор.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря 2018 года для Тельца

На этой неделе вам необходимо твердо встать на ноги и начать масштабное наступление практически по всем фронтам. Поддержка начальства позволит вам избавиться от вражды и интриг коллег. В четверг вас порадуют новости личной жизни. В субботу звезды предсказывают вам тотальную занятость: вы сами не оставите себе ни минуты свободного времени.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря 2018 года для Близнецов

На этой неделе вас ждет романтическое свидание. Похоже, у вас в самом разгаре головокружительный роман. В четверг, когда эмоциональный накал пройдет, может поступить информация, которая откроет перед вами новые перспективы и горизонты. Суббота - самый насыщенный событиями день на этой неделе. Друзья порадуют вас своим вниманием, отлично будут складываться любовные отношения.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря 2018 года для Рака

Вас ждет успех и популярность. На этой неделе вероятна командировка или дальняя поездка. В четверг, оказавшись в затруднительном положении, постарайтесь довериться голосу интуиции, так вы с большей вероятностью избежите ошибок. А вот на логику сейчас рассчитывать не стоит. Не нужно расстраиваться из-за чьей-то пустой болтовни. Ничто не должно отвлекать вас от намеченного плана, и вы добьетесь цели.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря 2018 года для Льва

Кажется, в глубине души вы понимаете, что сами себя вводите в заблуждение. Приглядитесь повнимательнее к деловым партнерам и коллегам: не слишком ли вы им доверяете? Несмотря на трудности, вам удастся двигаться вперед, нащупывать и обходить скрытые препятствия. В пятницу не стоит суетиться и затевать дел, требующих хлопот. Будьте терпеливее к ошибкам и недостаткам окружающих, ищите компромиссы, хотя подчас это будет нелегко.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря 2018 года для Девы

На этой неделе вам будет необходимо удержаться на высоком профессиональном уровне, даже если ваши мысли направлены совсем в другое русло. Уверенность в своих возможностях и последовательность в действиях помогут вам завоевать расположение окружающих и укрепить хорошие отношения с начальством. Постарайтесь не грузить друзей своими проблемами. Во второй половине недели вы будете в хорошей форме и сможете успешно завершить начатые ранее дела.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря 2018 года для Весов

На этой неделе вы можете оказаться объектом повышенного внимания, не позволяйте робости и излишней скромности помешать вам извлечь из этого всю возможную выгоду. Но не старайтесь указывать другим, что им делать. Возможно, в среду под давлением обстоятельств вы измените свою точку зрения. Семья может ожидать от вас слишком многого, но не принимайте всё близко к сердцу.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря 2018 года для Скорпиона

На нынешней неделе может резко возрасти ваша активность, что не замедлит положительно отразиться на всех ваших делах. Для того, чтобы успешнее справляться со сложными задачами, постарайтесь заранее их распланировать на всю неделю вперед. В понедельник желательно избегать суеты. В среду хорошо бы упорядочить свой образ жизни, не втягивайтесь в круговорот чужих проблем. Выходные удачны для поездок и путешествий.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря 2018 года для Стрельца

На этой неделе вам может быть сложно переключаться с решения своих проблем на проблемы окружающих людей. Не стоит путать работу и дружбу: можно легко остаться и без бизнеса, и без друзей. Во вторник постарайтесь не общаться с людьми, которые не вызывают у вас симпатии. В выходные дни проведите больше времени с семьей.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря 2018 года для Козерога

Начало недели может быть весьма напряженным, поэтому запаситесь терпением и не предпринимайте никаких решительных шагов. Среда - благоприятное время для завязывания новых знакомств. Велик шанс найти средства для реализации своих идей. В пятницу вы будете ощущать поддержку окружающих. Вероятны позитивные перемены на работе. Постарайтесь в выходные восстановить затраченные силы.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря 2018 года для Водолея

На этой неделе появиться шанс разрешить некоторые противоречия, которые беспокоили и тревожили вас. Но для этого потребуется разумный компромисс с вашей стороны. В среду стоит показать свои таланты и способности во всей своей красе. Их не смогут не заметить. Четверг может огорчить вас мелкими неприятностями, но это плата за отсутствие крупных проблем. В выходные дни постарайтесь навести порядок и разложить все по полочкам - как в любимом доме, так и в своих мыслях и чувствах.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 декабря 2018 года для Рыбы

Нежелательно суетиться и спешить, плывя против течения, вы только зря израсходуете силы. На работе ведите дела грамотно, продумывайте каждую мелочь, и тогда все получится. Во вторник лучше не показываться на глаза начальству, чтобы избежать конфликтной ситуации. Четверг - прекрасный день для проявления дружеских и любовных чувств. Многие события второй половины недели могут закручиваться вокруг семейного очага, хозяйственных и бытовых забот.