Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (10.12 - 16.12. 2018)

Партнерства и союзы могут рушиться, встречи — переноситься, а бизнес — приносить убытки.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнов ждет очень хорошая неделя, ведь Меркурий — их антагонист, и его ослабленная позиция им на руку. Этот период подходит для преобразований и избавления от всего неэффективного, в особенности от негативных программ, стопорящих успех. Специалисты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести ревизию и постараться заменить устаревшие способы достижения целей на новые. Это даст толчок к развитию. Удачна неделя для денежных займов, причем можно как брать деньги в долг, так и давать. Астрологи советуют распланировать наиболее важные дела на 13 — 16 декабря, когда влияние планет будет благоприятным.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

На наделе, обозначенной резким спадом энергетики Меркурия, у представителей Тельца усилится неустойчивость в материальном секторе. С четверга вплоть до воскресенья могут происходить внезапные недоразумения, которые грозят сбить ритм и поспособствовать возникновению суеты в рабочих делах. Астрологи советуют Тельцам воздержаться в эти дни от принятия важных решений и стратегического планирования. Приготовиться стоит к тому, что на протяжении недели придется резко и бескомпромиссно менять свои планы, подстраиваться под ситуацию. Со значительными осложнениями встретятся Тельцы, занятые в сфере туризма и финансов. Вместе с тем наступающая неделя по гороскопу — отличное время для оформления банковских кредитов на любые цели.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецы в период с 10 по 16 декабря могут столкнуться с негативными ситуациями в работе из-за смены полярности покровительствующего им Меркурия. Астрологами рекомендовано приготовиться к тому, что все решения и идеи в этот период будут подвержены критике руководства, партнеров или клиентов. Не исключены штрафы. Выправить ситуацию помогут аффирмации на удачу в работе. Также полезно прислушиваться к советам авторитетных лиц. В четверг, пятницу и субботу Близнецам стоит рассчитывать только на собственные силы, поэтому, желая добиться успеха, придется заранее выявить риски, прежде чем переходить к активным действиям.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

С 10 по 16 декабря Юпитер будет усилен в созвездии Стрельца. В это время Раки могут почувствовать прилив сил, эмоциональный и духовный подъем, что желательно использовать для достижения поставленных целей. В то же время астрологи не советуют заниматься тяжелой и кропотливой работой, начинать продвижение свежих идей и принимать важные решения на работе, не посоветовавшись с руководством. Дело в том, что опыта и квалификации может не хватить для удачного завершения этих дел. Все это может негативно сказаться на успехе и репутации. Влияние Юпитера поможет пробить себе дорогу в творческих профессиях, и именно поэтому астрологи советуют Ракам искать в своей работе креативное начало и усовершенствовать методы работы. Это поможет увеличить финансовый поток.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Несмотря на позитивное влияние Солнца, пребывающего в Знаке Стрельца, у типичных Львов могут возникнуть трудности в работе и возрасти риски денежных убытков. Дело в том, что наступающая неделя — довольно неблагоприятный период для денежной сферы. Желательно просчитывать разные варианты, не участвовать в финансовых спекуляциях и авантюрах, особенно в среду, субботу и воскресенье. 12, 15 и 16 декабря Солнце встретится в аспекте с Плутоном, Луной и Венерой, что может стать причиной азартности и привести к печальным последствиям. Не лучшие дни для кредитования, крупных покупок, передачи денег в долг.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Дев ждет довольно проблемная неделя. Влияние покровителя Меркурия в четверг станет резко негативным из-за перехода в Знак Стрельца, что может вызвать конфликты в отношениях с деловыми партнерами, клиентами и начальством. К счастью, сильной стороной Дев считается умение находить подход к людям. Астрологи советуют проявить дар убеждения и способности дипломата, чтобы тонко и успешно повернуть ситуацию в нужное русло. Нарушение данных ранее обещаний может повлечь убытки и поставить под удар карьеру. Покупки на этой неделе будут проходить крайне напряженно, что может привести к раздражению. Зато хорошо пройдет учеба и повышение квалификации.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам на этой неделе желательно больше времени уделять работе и фильтровать информацию. Активизация Венеры и Меркурия (энергетика обеих планет окрашена воздействием Скорпиона) связана с поступлением ложных сведений. Астрологи рекомендуют вовремя распознать и отбросить недостоверную информацию, используя свою интуицию. В противном случае вероятны убытки, шарлатанство, обман, предательство. В остальном неделя складывается довольно удачно с точки зрения роста доходов. Представители этого Знака могут преуспеть как в делах, так и на рабочем поприще. Физическое состояние позволит в течение всей недели выдерживать повышенные нагрузки, не снижая при этом качество своей работы. Выходные дни можно использовать для выбора и покупки подарков на Новый год.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам астрологи прогнозируют напряженную неделю. Благодаря влиянию Юпитера возрастут амбиции и уровень дохода, однако вместе с ними вырастут потребности и расходы. Главной задачей недели станет сохранение материального баланса. Важно постараться, чтобы уровень трат не превысил прибыль. Желательно воздержаться от спекулятивных сделок. Астрологи не советуют подписываться на сомнительные акции. Не стоит отчаиваться, если денег недостаточно, лучше попробовать найти подработку, но не искать легкие деньги. Соблюдая данные рекомендации, Скорпионы смогут преодолеть все преграды на пути к успеху.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Наступающая неделя вкупе с влиянием Юпитера, совершающего транзит в Знаке Стрельца, благоприятствует творческой реализации личности. Инициатива поспособствует успеху в деньгах и процветанию. Удачное время для совершенствования методов работы и поиска новых источников заработка. Благодаря усиленному влиянию планеты-покровителя Стрельцов ждет ошеломительный успех при условии правильной расстановки приоритетных целей. Вне нереальное и химерное, к чему чаще всего стремятся Стрельцы, может привести к разочарованиям и убыткам. Астрологи советуют представителям этого Знака оттачивать мастерство, покорять новые карьерные вершины и быть решительнее. Опыт, инициатива, здоровые амбиции и рассудительность в работе повысят удачливость в финансовом секторе.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Влияние Сатурна в Козероге обеспечит представителям этого Знака успех в денежном секторе. Козероги будут наделены даром предвидения, что позволит им успешно обходить сложные ситуации и принимать заведомо верные решения. Рассчитывать на высокую прибыль не стоит, зато появятся шансы укрепить финансовое положение. На этой неделе мышление Козерогов ориентировано на перспективу, на поиски и внедрение тех идей, которые для окружающих станут актуальными гораздо позже. Полезно заниматься планированием, расстановкой целей на будущий год. Период сопряжен с активизацией завистников и энергетических вампиров, которые на протяжении недели будут преследовать Козерогов, поэтому астрологи советуют заранее защититься от чужого вмешательства и негативной энергетики.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Астрологи рекомендуют Водолеям придержать амбиции и реалистичнее смотреть на вещи. Период с 10 по 16 декабря отмечен спадом активности Меркурия, что может быть связано с переоценкой своих сил и возможностей. Непоследовательность и опрометчивость в решениях и действиях приведут к убыткам. Крупные покупки и работа с большими деньгами также сопряжены с повышенными рисками. Усилия, трудолюбие и терпение — вот что потребуется представителям этого Знака в середине декабря для достижения успеха и укрепления финансового положения. Только не следует уповать на удачу: пока еще рано думать о праздниках и отдыхе, особенно если имеется масса недоработок и денежных проблем.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

По гороскопу Рыб ждет не самая удачная неделя для карьеры. Инициативы и стремления могут то и дело натыкаться на сопротивления, вызванные усиленным влиянием антагониста Сатурна. Игнорирование проблем и мнения руководства, а также стремление делать все по-своему может привести к материальной неустойчивости. Астрологи советуют воспитать в себе исполнительность и дисциплину. В остальном середина декабря богата на перемены и приобретения. На этой неделе Рыбы могут смело совершать покупки и не бояться потратить лишку. Отличный период для покупки квартиры, автомобиля, подарков близким, путевки за границу и выплаты кредита. На последнем пункте желательно сделать особенный акцент.