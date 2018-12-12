Скачать
Среда, 12.12.2018
Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции
Европарламент поддержал закрытие портов для судов РФ и новые санкции
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Осовременивание пенсий: как будет проходить перерасчет
Шахтер - Лион 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
Шахтер - Лион 1:0 онлайн-трансляция матча (1-й тайм)
День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки
День Святого Андрея Первозванного 2018: лучшие поздравления на украинском языке, открытки

Какие знаки зодиака умеют производить хорошее первое впечатление

Какие знаки зодиака умеют производить хорошее первое впечатление
21:51 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: pixabay.com

Первые впечатления обычно остаются на всю жизнь, хотя на их формирование уходит буквально несколько секунд.

Произвести первое впечатление важно. Особенно, если вы рассчитываете поддерживать с этим человеком какую-то связь. Не важно будут ли это романтические отношения, деловые, соседские или просто знакомство.

Кроме того, первые впечатления обычно остаются на всю жизнь, хотя на их формирование уходит буквально несколько секунд. Некоторые вещи, которые гарантируют вам успех, достаточно просты: например, зрительный контакт, улыбка и демонстрация хороших манер. Эти шесть знаков зодиака особенно в этом преуспевают.

1. Овен

Овен настолько активен и полон энтузиазма, что моментально притягивает к себе людей. Один из способов, с помощью которого он создаёт фантастическое первое впечатление, – это язык тела. Овен знает, насколько это важно, поэтому не собирается быть слишком саркастичным, закатывать глаза и многозначительно вздыхать. Этот знак зодиака является очень позитивной личностью. Он буквально излучает этот позитив, улыбаясь глазами и выражая открытость всеми своими жестами и движениями.

2. Телец

Телец – это один из наиболее приземленных знаков, но он отлично знает, как произвести нужное впечатление. Его отличает невероятный и уникальный стиль. Поэтому людям обычно хочется заполучить Тельца в свою команду или компанию. Телец знает, что быть вежливым не значит быть скучным, и что это больше касается уважения к окружающим, не теряя уважения к себе. Он ведет себя сдержанно и уверенно, показывая, что у него все под контролем.

3. Близнецы

Близнецы очень адаптивны, коммуникабельны и искусны в общении. Им присуще умение очаровывать практически всех, и люди чувствуют себя в их компании легко и непринужденно. Близнецы открыты, у них нет предвзятости, и они способны принимать различия людей без осуждения. Их язык тела, жесты и мимика излучают доброжелательность и позитивный настрой, что не может не привлекать окружающих.

4. Лев

Львы умеют себя преподносить в обществе – они одеты с иголочки, ухожены, и у них всегда улыбка на лице. Они запоминаются и выделяются из толпы, не будучи слишком эксцентричными или странными. Львы очень дружелюбны и разговорчивы, знают себе цену и понимают, что им не нужно делать что-то эпатажное, чтобы привлечь внимание. У них есть врожденное чувство такта и очень высокая самооценка.

5. Скорпион

Скорпионы знают, что нужно сделать, чтобы произвести хорошее впечатление. Они великолепно держатся, говорят правильные вещи, и им достаточно комфортно в своем теле, чтобы не выглядеть неловко. Они заранее готовятся к любой ситуации, будут детально изучать компанию перед собеседованием, проработают темы для разговоров и, возможно, даже подберут подходящие шутки. Скорпионы очень интуитивны, поэтому они склонны следовать своему внутреннему голосу. Если они чувствуют, что им нужно быть открытыми, но не слишком спонтанными, они такими и будут.

6. Стрелец

Стрельцам не нужно притворяться или имитировать чувства и эмоции. Они искренни и всегда остаются самими собой. Стрельцы недурно разбираются в людях, и они, кажется, сразу же знают, что делать или говорить, чтобы расположить к себе окружающих. Они умеют быть активными слушателями и поддерживать любую интересную беседу. Их воспринимают как приятных и легких людей, всегда создающих позитивную атмосферу вокруг себя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Астрология, Зодиак, Астропрогноз, Хорошее впечатление.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Андрея Первозванного 2018: когда и как можно гадать на Андреев день
02 Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2018: все знаки Зодиака
03 Платные медуслуги и семейные врачи: какие изменения ждут украинцев в медицине с 2019 года
04 Украину заметает снегом: что происходит на дорогах
05 Популярные запросы украинцев в Google за 2018 год
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз на 13 декабря: синоптики рассказали, какой будет погода на Андрея
Синоптики рассказали, какой будет погода 13 декабря
Стрельбу в Страсбурге признали терактом
Стрельбу в Страсбурге признали терактом
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
Штаб ООС: Оккупанты стреляют из минометов и гранатометов на трех направлениях
День святого Андрея Первозванного 2018: что обязательно нужно сделать женщинам 13 декабря
День святого Андрея Первозванного 2018: что обязательно нужно сделать женщинам 13 декабря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь