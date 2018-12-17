Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (17.12 - 23.12. 2018)

На этой неделе многие смогут избавиться от долгов и увеличить свой доход.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам потребуется быстрое восстановление энергетики. Звезды и планеты на этой неделе будут благоволить интеллектуальному труду, но излишняя физическая активность может привести к проблемам с самочувствием и переутомлению. Избавиться от недомогания и усталости поможет мантра силы и энергии. На этой неделе большинству Овнов станет понятно, куда дальше двигаться, на что следует обратить пристальное внимание, а какие дела отложить на потом. Это будет насыщенная неделя, полная гармонии и финансовой удачи.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцов ждет позитивная неделя. Самые благоприятные дни для финансовых и рабочих дел - 19 и 20 декабря. В эти дни у Тельцов будет возможность выбора, хорошее настроение и повышенная работоспособность. В остальные дни над Тельцами могут взять верх негативные программы. Астрологи рекомендуют окружать себя приятными людьми и заниматься только интересными делами. В противном случае потребуется больше терпения и выдержки. Неделя благоприятна для новых деловых знакомств, потому что харизма Тельцов окажется на высоте.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

У Близнецов будут новые возможности, поступления денежных средств, за ними всюду последует финансовая удача. Но на этой неделе Близнецам также понадобится помощь близких людей, их советы и моральная поддержка. Работать в команде будет гораздо проще, чем в одиночку тянуть за собой груз полномочий и обязанностей. 22 число - самый позитивный и активный день недели для Близнецов. В этот день можно отправляться в командировки, совершать покупки и знакомиться с новыми людьми. Можно также ходить на собеседования, искать новые увлечения и новую работу. От недомогания, переутомления или стресса спасут заговоры на крепкое здоровье.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Работа и бизнес будут приносить не только успех и деньги, но и моральное удовлетворение. Это будет прекрасное время для финансовых вложений и романтических приключений. Ракам, которые уже связаны браком и любовью, стоит не забывать о чувствах и желаниях второй половинки. Выходные нужно будет посвятить домашним делам, а также релаксации.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Дома и на рабочем месте астрологи советуют навести порядок. На выходных не заключайте важных сделок, не тратьте много денег и не злоупотребляйте алкоголем и жирной пищей.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

В будни придется поработать как следует. Звезды не способствуют повышению трудоспособности и мотивации, но это не значит, что нужно следовать их настроению. Времени на безделье и отдых нет - нужно брать себя в руки и двигаться вперед, несмотря на возможные приступы апатии и лени, а еще одеваться потеплее - времени поболеть тоже нет. Если в любви и на работе все пройдет спокойно и без резких изменений, то можно считать, что задачи выполнены.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Назвать эту неделю удачной сложно, но изменить ситуацию в лучшую сторону Весам помогут шепотки на богатство и удачу. Астрологи советуют быть открытыми для новых идей и ставить в приоритет свободу. Зависимость от окружающих может плохо сказаться на продуктивности, настроении и удаче в целом. Судьба может бросать вызовы на этой неделе, пытаясь отклонить Весов от намеченной цели. По этой причине не стоит бить тревогу и бояться трудностей - желательно справляться со всем самостоятельно.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам эта неделя обещает финансовые бонусы и серьезные продвижения в делах. Возможны поступления средств, так что стоит обращать внимание на знаки Вселенной, предупреждающие о скорой прибыли. Деньги будут любить экономных Скорпионов, поэтому лучше сейчас не тратиться без особой надобности. Конечно, если удастся заметить скидку на товар, который хочется преподнести в качестве подарка на Новый год, то можно смело делать исключение. На работе звезды и планеты ждут проявления лидерских качеств.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Существует пять важных правил привлечения денег. К этим правилам звезды и планеты на этой неделе добавят беспокойство о подчиненных, коллегах и партнерах. Важно уметь вовремя приходить на помощь, особенно если эти люди ранее не оставались равнодушными к вашим проблемам. Осторожнее стоит быть с принятием решений на работе и в бизнесе. Необдуманные поступки будут крайне опасными. Нужно осторожнее выражать свои мысли и эмоции, чтобы никого не обидеть. Чем больше внимания Стрельцы будут уделять людям, тем богаче они станут в будущем.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Неделя будет удачной для покупок, особенно 20 число. Можно смело брать займы и давать деньги в долг, покупать новую мебель, технику. Работать и выполнять привычные задачи будет несложно, однако потребуется максимальная концентрация. Стоит избегать апатии и чрезмерного переутомления. Если работа интеллектуальная, нужно больше двигаться, и наоборот, если вы перегружаете организм физическими упражнениями, придется отдохнуть, занявшись, например, обучением.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Творческий подход решит множество проблем Водолеев. Этим людям нужно бороться с финансовыми неурядицами и проблемами на работе нестандартно. Возможно, что некоторые проблемы удастся решить за максимально короткий срок вопреки всем ожиданиям и прогнозам. Огромный энергетический всплеск поможет Водолеям преуспеть в финансовой сфере, стать более упорными и динамичными. Привлечь еще больше удачи поможет магия перекрестков. Это будет очень продуктивная неделя.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Не стоит недооценивать врагов и соперников на работе и в любви. Нужно здраво видеть возможности и слабости каждого человека. При таком раскладе на работе и в бизнесе можно будет достичь стабильности.