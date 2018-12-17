Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (17.12 - 23.12)

Астрологический прогноз на 17-23 декабря: как пройдет неделя у каждого знака зодиака.

Гороскоп на неделю с 17 декабря по 23 декабря 2018 года для Овна

На этой неделе не пытайтесь решать все с помощью силы и не преувеличивайте значение воли, так как этим вы только наживете себе врагов. Зато понимание и гибкость позволят приобрести в лице сиюминутных партнеров настоящих единомышленников надолго. В середине недели вы можете оказаться перед необходимостью сделать выбор, действуйте спокойно, обдуманно и без спешки. Постарайтесь на новогоднем корпоративе хорошо повеселиться, но не стоит весьма эмоционально реагировать на происходящие события.

Гороскоп на неделю с 17 декабря по 23 декабря 2018 года для Тельца

Обсудите общие с партнером планы. На этой неделе хорошо обдумывать совместные покупки, разрабатывать маршрут будущей поездки, заниматься обустройством жилья или поиском нового. Кожа потребует особого ухода.

Гороскоп на неделю с 17 декабря по 23 декабря 2018 года для Близнецов

В личной жизни звезды рассказывают про неприятные ссоры и конфликты из-за того, что вы мало времени проводите дома. Поэтому на этой неделе лучше эту ситуацию исправить – не задерживайтесь долго на работе, посвятите время любимому человеку. Время проведенное вместе поможет вам укрепить ваши отношения. Вторая половина недели благоприятна для решения сложной работы, которая связана с бумагами. Выходные проведите в кругу близких друзей и откажитесь от шумных компаний. Будьте внимательны к своему здоровью, ведь возможно обострение хронических болезней. Правильно питайтесь, откажитесь от алкоголя.

Гороскоп на неделю с 17 декабря по 23 декабря 2018 года для Рака

Условия и объемы работы будут постоянно меняться, возможен конфликт с руководством. Одинокие рискуют связаться с непорядочным человеком, преследующим меркантильные цели. Семейным предстоит проверка на прочность.

Гороскоп на неделю с 17 декабря по 23 декабря 2018 года для Льва

На вас может обрушиться масса забот и накопившихся дел. В среду у вас появится шанс добиться более весомого положения и упрочить свои достижения. Изобретательность и личная активность помогут вам хорошо подготовиться к наступающим праздникам. Постарайтесь не увлекаться самокритикой, не видя ничего вокруг, вы можете огорчить упреками любимого человека. В субботу не придется жаловаться на настроение и самочувствие. В воскресенье постарайтесь не раздражаться из-за окружающих, они того не стоят.

Гороскоп на неделю с 17 декабря по 23 декабря 2018 года для Девы

Вспомните пословицу о двух зайцах, когда пожелаете решить сразу две большие проблемы (ни с одной из них не справитесь до конца). Так что не распыляйте силы и энергию, чтобы не испытать потом жесточайшего разочарования. В воскресенье постарайтесь отвлечься от всех тревожных мыслей и хорошо отдохнуть.

Гороскоп на неделю с 17 декабря по 23 декабря 2018 года для Весов

Праздничное настроение на этой неделе вас не покинет, на работе найдутся поводы для веселья и развлечений. Смотрите на свои дела с большим оптимизмом. Не поддавайтесь агрессии или грусти, ведь вы можете навредить своим дружеским отношениям. Вторая половина недели обещает укрепление вашего творческого потенциала, улучшение оптимизма и усиление физической формы. Продолжайте заниматься спортом, посещать фитнес-центры и развлекательные мероприятия. Выходные дни проведите в компании ваших коллег по работе и тщательно продумайте, как бы вам хотелось провести корпоратив. Это событие позволит вам продвинуться по карьере, ведь так вы заведете очень много полезных знакомств.

Гороскоп на неделю с 17 декабря по 23 декабря 2018 года для Скорпиона

Следует быть аккуратнее в высказываниях, так как ваши слова могут трактовать неверно, что, в свою очередь, негативно отразится на карьере. А в остальном никаких туч на горизонте не предвидится. Стоит навести порядок в документах. Также это прекрасное время для путешествий.

Гороскоп на неделю с 17 декабря по 23 декабря 2018 года для Стрельца

Период с 17 по 21 декабря будет сильно напряженным для Стрельцов. На работе нужно проявить максимум усилий и концентрации. Не исключено, что вам придется работать сверхурочно, но это принесет свои плоды в виде улучшения финансового положения. В первой половине недели позаботьтесь обо всем, что касается финансов и быта. Это благоприятное время для планирования бюджета на 2019 год и покупки билетов за границу, вероятно, вы сможете найти хорошую горячую путевку. Во второй половине недели возможны незапланированные расходы на мебель или поход к стоматологу. Старайтесь не экономить на своем здоровье, ведь в будущем расходы могут достичь космических сумм. Не слушайте советов посторонних людей и старайтесь не сплетничать о своем ближайшем окружении, ведь вы можете испортить отношения с друзьями. Свои планы на будущее держите при себе и не допускайте, чтобы в ваши конфликты с близким человеком вмешивались родственники.

Гороскоп на неделю с 17 декабря по 23 декабря 2018 года для Козерога

Главная задача и цель на этой неделе - найти взаимопонимание с окружающими людьми. Оказавшись в состоянии конфликта, вы вряд ли сможете сделать хоть что-то полезное для себя. Неделя будет богата событиями, позволит запастись яркими впечатлениями и поспособствует осуществлению самых смелых планов. Новые дела лучше начинать в среду, тогда вам будет сопутствовать удача. Постарайтесь не давать обещаний, выполнить их вам будет достаточно сложно. Лучшим отдыхом в выходные будет непродолжительное путешествие с семьей.

Гороскоп на неделю с 17 декабря по 23 декабря 2018 года для Водолея

На этой неделе в полной мере проявите такие качества, как находчивость, смелость, способность брать на себя ответственность в трудных ситуациях. Некоторые проблемы придется решать втайне от окружающих, чтобы избежать критики и противодействия с их стороны.

Гороскоп на неделю с 17 декабря по 23 декабря 2018 года для Рыбы

В начале недели ваш давний друг может дать вам ценный совет или оказать важную услугу. Коллеги по работе будут поддерживать ваши предложения, а начальство может наградить премией. Четверг - весьма подходящий день для принятия ответственных решений, оцените текущие дела и скорректируйте все так, как считаете нужным. Во второй половине недели вам понадобится полноценный отдых от забот.