Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (31.12 - 6.01)

В этот Новогодний период хорошо ходить в гости, устраивать любые переезды и перемещения.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Овен

Новогодний период окажется удачным для вас, за исключением последнего дня недели. Не назначайте в этот день встреч и не планируйте больших важных событий. В остальное время можете расслабиться и отдохнуть по полной, потому что сразу после праздников вас ждет напряженная работа.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Телец

В новый год вы должны войти обновленными во всех смыслах. Это касается как внешности, так и вашего внутреннего мира. Не бойтесь порвать старые связи, которые тянут вас вниз. В начале недели вас будут ждать новые знакомства, интересные люди и заманчивые предложения.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Близнецы

На этой неделе может возникнуть ситуация, из-за которой мнение окружающих о вас изменится. В какую сторону-хорошую или плохую - будет зависеть от вас. На каникулы или отпуск лучше всего куда-нибудь уехать из дома. Как вариант, отправиться на дачу или взять краткосрочную путевку.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Рак

Своим хорошим настроением в данный период вы будете радовать окружающих, люди будут к вам тянуться. Под конец года вас ожидает хорошая финансовая прибыль, так что на новогодних праздниках смело потратьте ее на развлечения. Будьте осторожны на улице: у вас повышен риск травматизма.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Лев

Совсем некстати появятся проблемы со здоровьем. Лучше не откладывать визит к врачу, иначе вы рискуете провести праздничные дни не в лучшей форме.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Дева

В этот период у вас могут попросить о помощи, и вы будете в состоянии ее оказать. Праздничные дни проведите в веселой компании, которая поможет отвлечься от оставшихся нерешенными рабочих вопросов. Возлюбленному сейчас не стоит давать поводов для ревности, это может привести к ссоре.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Весы

Динамичный период для Весов. Вы будете настроены очень решительно, а порой и агрессивно, если кто-то вздумает встать на вашем пути. Решительный настрой - это хорошо, а вот идти на конфликты и позволять себе лишнего не стоит. Особенно нежелательно показывать свой характер в семье.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Скорпион

В Новый год вам захочется погулять на славу, однако держите себя в руках! Крупные суммы сейчас тратить не рекомендуется. Наоборот, самое время начать откладывать деньги "на черный день". Следите за здоровьем и не злоупотребляйте алкоголем. В конце недели велик риск получить бытовую травму.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Стрелец

В грядущую неделю звезды категорически не советуют вам врать. Любая ложь может обернуться для вас разоблачением и неприятными последствиями. Новогодняя ночь 31 декабря окажется счастливой для тех, кто будет отмечать праздник с любимым человеком. Это сблизит вас еще больше.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Козерог

Отношения с возлюбленным дадут трещину, и именно вам придется сделать все возможное, чтобы спасти эти отношения. У семейных Козерогов праздничные дни пройдут весело и дружно. Не стоит сидеть на месте: проведите каникулы активно, особенно если у вас есть дети. Они оценят ваше внимание.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Водолей

31 декабря до Нового года вам придется решить несколько безотлагательных вопросов. Зато сам праздник вы будете отмечать с легким сердцем. Сейчас стоит особенно беречь близких: относиться к ним с вниманием. Что касается еды, не следует налегать на сладкое - испортите фигуру.

Гороскоп на неделю с 31 декабря 2018 года по 6 января 2019 года Рыбы

На этой неделе многое будет зависеть от того, как вы выглядите. Ваш внешний вид должен быть безупречен! В эти новогодние каникулы вам стоит как можно чаще бывать на людях: ходить в гости, встречаться с друзьями, смотреть фильмы в кинотеатрах. Вас может ждать приятная встреча.