Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: январь

Астрологический прогноз на январь: как пройдет этот месяц у каждого знака зодиака.

Гороскоп на январь 2019 - Овен

Январь 2019 обязательно порадует вас новыми, интересными событиями. Овну всего лишь нужно зарядиться мотивацией и просто встать с любимого дивана. Пора уже отправиться покорять просторы нового хобби, и самое главное – не останавливаться на половине пути. Не надейтесь, что январь месяц порадует вас спокойствием и гармонией, скорее наоборот, много суеты и сумасшествия вас ожидает именно в начале нового календарного года.

Гороскоп на январь 2019 - Телец

Самое время задуматься о планах на будущее и переосмыслить свою жизнь. Январь 2019 подарит Тельцам возможность интересно провести праздник. Важно завершить все начатые в прошлом году дела и со спокойной душой погрузиться в новый, 2019 год. Стоит морально и психологически подготовиться к тому, что начало года вас приятно удивит и впечатлит своими неожиданными сюжетными поворотами. Не стоит сразу расстраиваться, позитива будет гораздо больше, чем негатива.

Гороскоп на январь 2019 - Близнецы

Представители этого воздушного знака зодиака очень остроумные, коммуникабельные и харизматичные личности. Они очень любят общаться с новыми людьми, прирождённые лидеры и верные друзья, которые всегда готовы прийти на помощь в любой момент. Январь 2019 порадует Близнецов новыми перспективами. Не стоит принимать близко к сердцу неудачи, если у вас что-то не получается, значит, нужно продолжать пробовать до тех пор, пока не получится. Благодаря ценному опыту можно сделать свои выводы и постараться изменить своё будущее к лучшему. Звёзды советуют 6 января в новолуние не принимать важных решений, этот день также неблагоприятен для покупок. Очень часто пассивность и медлительность Близнецов тянет их назад, постоянные сомнения одолевают, и приходится в последний момент совершать необдуманные поступки. Лучше заранее всё просчитать, иначе рискуете попросту остаться ни с чем.

Гороскоп на январь 2019 - Рак

Чувствительные натуры с тонкой душевной организацией пока ещё только настраиваются после праздников на активный рабочий процесс. Конечно, за эти две недели вы расслабились, отдохнули и теперь не знаете, как избавиться от одолевающей по всем фронтам лени. Начало нового года ознаменуется для Раков повышенной эмоциональной реакций на всё происходящее, которая будет время от времени сменяться апатией. Праздники увлекли в свой плен, но работа не дремлет, к тому же начальник будет требовать от вас невозможного. Столько дел накопилось и теперь вы просто обязаны взвалить на свои плечи этот тяжёлый груз и постараться донести его.

Гороскоп на январь 2019 - Лев

Один из самых ярких и непредсказуемых знаков зодиака. Львы привлекают внимание к своей персоне с заметной постоянностью, такие люди харизматичные, уверенные в себе и жизнерадостные особы. Если была поставлена цель, то обязательно её нужно достигнуть любой ценой, можно даже пойти по головам. Январь 2019 принесёт Львам новые перспективы, которыми обязательно стоит воспользоваться. На работе и в личной жизни начнут бушевать страсти, захватывающие в свой плен, постарайтесь не сплетничать иначе это может обернуться против вас.

Гороскоп на январь 2019 - Дева

Мысленно стоит настроиться, что с января 2019 года обязательно должно быть всё по-новому. Девы склонны зацикливаться на проблемах и грузить себя постоянно лишними эмоциями и мыслями. Январь 2019 подарит вам невероятный подъём энергии, которую захочется направить в одно русло, тут важно заранее решить куда именно. После праздников вам хочется поскорее уже на работу, взять новый проект и восполнить запас финансов, который был потрачен за эти две недели.

Гороскоп на январь 2019 - Весы

Январь 2019 года – отличное время, чтобы перевернуть страницу и посмотреть на всё происходящее вокруг по-новому. Не стоит демонстрировать людям излишнюю капризность, и рассказывать о проблемах и переживаниях. Делиться самым сокровенным нужно исключительно с близкими людьми. Весы часто летают в облаках, это творческие и замкнутые натуры, для которых характерна некоторая отчуждённость от скучной повседневности. Звёзды подарят Весам взаимопонимание с близкими и если вы скучаете по старому другу, с которым уже давно не виделись и не общались, стоит обязательно ему позвонить и просто поговорить.

Гороскоп на январь 2019 - Скорпион

В день новолуния – 6 января, не рекомендуется отправляться в путешествие, день неблагоприятный для каких-либо передвижений по городу. Весь месяц вы будете чувствовать прилив энергии, сил и бодрости, который обязательно стоит направить в правильное русло. Лишь тот, кто много работает, обязательно добьётся желаемой цели. 21 января в полнолуние вы можете почувствовать упадок сил и усталость, но это всего лишь временное явление. Достаточно будет отдохнуть дома, набраться сил и уже на следующий день вы почувствуете себя гораздо лучше.

Гороскоп на январь 2019 - Стрелец

День новолуния 6 января стоит провести в компании близких для вас людей, чтобы немного расслабиться и поделиться своими мыслями. Стрельцу в новом году стоит начать бороться со своей пагубной привычкой – излишней щедростью, вы стали слишком расточительны и неэкономны во многих вопросах, задумайтесь об этом. 21 января в полнолуние не стоит отказывать себе в удовольствии, устроить вечеринку или просто сходить куда-то с друзьями. Плохое настроение улетучится очень быстро, вы и сами это прекрасно знаете, поэтому стоит обязательно попробовать этот рецепт на себе.

Гороскоп на январь 2019 - Козерог

Представители этого знака зодиака немного расслабились в праздничные дни и теперь никак не могут настроиться на плодотворную работу. Январь 2019 для Козерогов станет первой ступенькой к преодолению своей лени и поиска мотивации. Если вы сейчас не соберётесь с мыслями и не расставите для себя правильно приоритеты, вряд ли вам удастся сделать это в феврале или в какой-то другой месяц. Запомните одну очень важную истину: ничего не бывает просто так и вряд ли вам несметные богатства и успех свалятся на голову, когда вы будете просто лежать на диване и мечтать об этом. Самое главное – начать, ошибки и проблемы будут всегда, от этого никуда не деться. Козероги славятся своей работоспособностью, и если вы соберётесь с мыслями, обязательно сумеете добиться желаемого.

Гороскоп на январь 2019 - Водолей

Январь 2019 обещает подарить Водолеям знакомства с новыми людьми и некоторые из них помогут в дальнейшем продвинуться по карьерной лестнице. Водолеям необходимо постигнуть секреты тайм менеджмента, техники, позволяющее рационально распределять время. Вы постоянно отвлекаетесь и наверняка именно из-за этого у вас не получается настроиться на результат и поможет только правильная мотивация. Наверняка вы уже загорелись этой идеей, и необходимо начать активно работать над собой. Только благодаря ежедневному самосовершенствованию вам удастся открыть в себе новые таланты, о существовании которых вы раньше ничего не знали.

Гороскоп на январь 2019 - Рыбы

6 января в новолуние лучше остаться дома и провести этот день в компании близких и родных людей, с которыми можно устроить посиделки на кухне или просто всем вместе посмотреть телевизор. Часто очень Рыбы хотят казаться циничными и равнодушными, но на самом деле внутри них кипит самый настоящий огонь эмоций и страсти. 21 января в день полнолуния постарайтесь не назначать деловых встреч, чтобы не пришлось, потом принимать важных решений.