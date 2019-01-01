Гороскоп на Новый 2019 год Желтой Земляной Свиньи: все знаки зодиака

Астрологи утверждают, что в 2019 году многие смогут исправить старые ошибки и изменить свою жизнь к лучшему. Более подробно о том, что ожидает представителей разных Знаков Зодиака, вы сможете узнать из гороскопа.

Для многих людей 2019 год станет временем перемен и новых возможностей. Грядущие двенадцать месяцев пройдут под покровительством Желтой Земляной Свиньи. Покровитель будет благоприятствовать новым начинаниям, поможет добиться заветных целей и исполнить любые желания. Влияние этого талисмана позволит вам наладить отношения с окружающими и завести новые полезные знакомства. Вашему вниманию представлен гороскоп на 2019 год, при помощи которого вы узнаете о предстоящих событиях и сможете избежать опасных моментов.

ОВЕН (21.03-20.04)

Наиболее благоприятный период ожидается в начале года. В это время усиленный Марс подарит массу новых возможностей и неожиданных событий, которые смогут изменить жизнь Овнов в лучшую сторону. Но уже с середины февраля покровитель ослабнет в созвездии Тельца: влияние этого Знака может пагубно отразиться на энергетике огненных Овнов и снизить их продуктивность.

Чтобы сохранять энергию и хорошее настроение, до конца года представителям этого созвездия стоит использовать дополнительные источники сил. Астрологи уверяют, что в 2019 году упорство и целеустремленность помогут Овнам добиться успеха, укрепить свои позиции и найти решение старых проблем.

Любовный гороскоп. В 2019 году влюбленные Овны будут чувствовать себя как разведчики в тылу врага. Наблюдается опасность стать заложником обстоятельств, оказаться в запутанной и двойственной ситуации, спровоцировать ревность партнера или разрыв отношений. Запутавшимся Овнам будет сложно сделать правильный выбор и подвести черту, особенно в периоды усиленного влияния Венеры, планеты, которая считается антагонистом Овна. Неприятностей по прогнозам астрологов стоит ждать 7 января — 3 февраля, 26 марта — 19 апреля, 15 мая — 2 июля, 14 сентября — 7 октября, 2 ноября — 25 ноября. В эти даты в отношениях важны доверие, сексуальная и духовная близость. Только это поможет избежать ревности, ссор и разрывов.

Деньги и карьера. В начале года Марс благотворно скажется на продуктивности и материальном положении Овнов. До середины февраля можно смело приступать к новым начинаниям, заводить полезные знакомства, а также искать новые источники заработка. Однако уже с середины февраля на Овнов могут навалиться новые проблемы на работе, которые повлекут за собой денежные трудности. В 2019 году вероятны задержки зарплаты, новые долги и финансовые потери. Однако после решительных действий ситуация наладится, и Овны вновь смогут обрести материальную стабильность.

ТЕЛЕЦ (21.04-20.05)

В первой половине года Тельцам предстоит решать старые проблемы. Это время станет напряженным, но потраченные нервы и энергия стоят результата. Нестабильная энергетика Луны будет меняться постоянно, поэтому в некоторые дни Тельцы могут ощущать упадок жизненных сил и неуверенность в себе.

В мае покровитель Меркурий перейдет в усиленную позицию. С этого момента Тельцы смогут ощутить спокойствие и гармонию. Финансовые проблемы уйдут на задний план и дадут знать о себе только в декабре 2019 года. Однако астрологи акцентируют внимание и на усиленной Венере, которая поможет Тельцам найти вторую половинку или укрепить текущие отношения.

Любовный гороскоп. Год Желтой Земляной Свиньи подарит Тельцам шанс разобраться в отношениях, найти свою любовь и повлиять на любимого человека в нужном ключе. Для многих Тельцов это будет счастливый год, так как покровительствующая Венера пробудит сильный встречный поток чувств от потенциального или текущего партнера. 2019 год — удачный период времени для выстраивания гармоничных и доверительных отношений, укрепления и реанимирования чувств. Астрологи предупреждают, что многие Тельцы рискуют слишком увлечься попытками выведать тайны возлюбленного (возлюбленной). Подобные действия могут обернуться совершенно непредсказуемым образом и осложнить отношения. Наиболее благоприятные месяцы для сближения с партнером: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь и ноябрь.

Деньги и карьера. В течение года представителей этого созвездия ожидают как взлеты, так и падения. В начале года Тельцы могут постоянно испытывать недостаток денег, поэтому в это время астрологи советуют избегать крупных покупок, а также не давать в долг другим людям. Весной 2019 года энергетика Тельцов окрепнет. В это время повысится трудоспособность, появятся новые идеи, а возможностей увеличить свой доход станет больше. Наименее благоприятный период ожидается во второй половине года, так как покровитель Луна станет чаще пребывать в ослабленной позиции, из-за чего Тельцам придется работать интенсивнее, чтобы избежать финансовых проблем.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)

В первые месяцы 2019 года глобальных перемен не ожидается. В это время Близнецам рекомендуется строить планы на будущее, искать новые возможности и задумываться о том, как изменить свою жизнь и стать успешнее. Поиски новой работы пройдут удачно, особенно для тех, кто желает найти свое истинное предназначение.

Вторая половина года станет насыщенной в плане работы и финансов. Покровитель Меркурий поспособствует достижению поставленных целей и поможет избавиться от денежных проблем. В личная сфере астрологи не прогнозируют глобальных изменений, однако Близнецы, которые желают найти любовь, все же смогут познакомиться с человеком, с которым увидят совместное будущее. Перейти на более серьезный уровень отношений удастся уверенным в себе Близнецам.

Любовный гороскоп. В новом 2019 году Близнецы могут оказаться в зависимости от партнера или общей атмосферы, которая будет накалена влиянием Венеры. Влюбленные Близнецы, которые только начали отношения, в начале года могут быть загнаны в угол более опытным партнером, им могут навязать не самую выигрышную роль. Лишь представители этого Знака с сильным характером смогут сдержать удар, не поддавшись астрологическим тенденциям и не прогнувшись под чужие взгляды. Если Близнецам захочется признаться в чувствах любимому человеку, сделать предложение или съехаться, то лучше всего сделать это либо в январе или феврале, либо подождать до лета, пока Венера не войдет в Знак Близнецы и не подарит перспективные возможности. В июне и июле отношения могут предстать совершенно в ином свете.

Деньги и карьера. В начале года покровитель Меркурий будет пребывать в ослабленной позиции, поэтому представителям Знака Близнецы стоит избегать рисков и дорогих покупок. Инвестиции не принесут дохода, возможно, даже повлекут убытки. Также в этот период не рекомендуется давать деньги в долг, так как вероятность, что финансы вернутся вовремя, очень мала, из-за чего отношения с близкими людьми могут быть испорчены. Во второй половине 2019 года астрологи советуют задуматься о приобретении дорогих вещей, так как в это время финансовые сделки и покупки никак не отразятся на материальном положении.

РАК (22.06-22.07)

В 2019 году Раков ожидает целый ряд перемен. Возможностей для улучшения качества жизни станет больше, поэтому есть все шансы, что именно в этом году Раки смогут реализовать себя и добиться заслуженного успеха.

Астрологи советуют не бояться изменений и настроиться на позитивную волну уже в начале года. Влияние Луны может спровоцировать череду неприятных моментов, но справиться с ними не составит труда. Под воздействием Юпитера заметно повысится уверенность и работоспособность Раков, но не стоит посвящать все время работе и делам, так как и личная сфера жизни может нуждаться во внимании.

Любовный гороскоп. Раки проведут наступающий год в отличном настроении — Желтая Земляная Свинья покровительствует земным желаниям и семейным людям, которые умеют прислушиваться к партнеру. Весь год планета-покровитель будет дарить позитивную энергетику, а в июле Венера и вовсе посетит созвездие Рака. Лето станет для представителей этого Знака временем открытий и новых возможностей. Астрологи сообщают, что Раки узнают много нового, в том числе о себе и своем партнере. Следует принять новую информацию без лишних фильтров — лишь в этом случае она принесет обновление чувств и улучшение отношений со второй половинкой. В остальном у Раков будет не одна возможность убедиться, как им повезло в любви. Выгодное изменение стратегии в начале года привлечет позитивные перемены.

Деньги и карьера. До конца года Раки могут не бояться за свое материальное положение, так как они смогут проявить должную осторожность и избежать крупных растрат. В течение года представители этого созвездия могут рассчитывать на поддержку Юпитера, ведь покровитель поможет вернуть старые долги, а также избавиться от финансовых задолженностей. Однако в конце 2019 года Раки могут столкнуться с несправедливостью на работе. Несмотря на то, что терпеть проблемы не так просто, а этот период астрологи не советуют менять работу, так как поиски могут затянуться надолго, а отсутствие постоянного источника заработка приведет к денежным трудностям.

ЛЕВ (23.07-22.08)

Удачное положение звезд и планет поспособствуют внешним переменам и духовному росту. В течение двенадцати месяцев может измениться многое, начиная с работы и заканчивая мировоззрением. Львы смогут изменить приоритеты уже в марте 2019 года. В этот период Солнце станет сильнее, а влияние покровителя поможет обрести силу и уверенность.

Грандиозных успехов добьются те, кто не боится перемен и движется к своим целям, невзирая на трудности. Под воздействием Юпитера представители Знака Льва смогут завести полезные знакомства, найти друзей или обрести вторую половинку. Конец года станет эмоциональным временем. В этот период можно найти новые источники вдохновения, развить таланты и подвести итоги прошедших месяцев.

Любовный гороскоп. Новый 2019 год для Львов сложится довольно удачно, правда, для успеха в любви придется усмирить свой эгоизм и тщеславие. Зима и весна станут периодом новых свершений и побед. Именно в эти месяцы рекомендуется планировать свои успехи. В любовной сфере жизни Львы смогут добиться многого, если постараются ради своего будущего счастья. Лето подарит представителям этого Знака массу возможностей для того, чтобы улучшить отношения с любимым человеком, избавиться от проблем и обновить чувства. Июль и август принесут с собой окрыляющее влияние Венеры. Важно посвятить личной жизни все свободное время. Знаки внимания, совместный отпуск, свидания, романтические знакомства (для одиноких Львов) и теплое общение поможет залатать трещины в лодке любви, наполнить роман любовью и счастьем.

Деньги и карьера. В начале года особых перемен не ожидается. В этот период Львы продолжат выполнять свои рабочие обязанности, несмотря на то, что их может одолевать скука и желание избавиться от рутины. Однако уже в марте Солнце станет усиленным в созвездии Овна. В это время Львы станут более энергичными и захотят внести позитивные перемены в свою жизнь. Это благоприятное время для инвестиций, заключения договоров и начала собственного дела. С 23 октября по 11 ноября покровитель перейдет в созвездие Скорпиона. В этот период астрологи не советуют проводить финансовые операции, а также брать и давать деньги в долг. Подобные действия приведут к убыткам.

ДЕВА (23.08-23.09)

2019 год потребует от Дев повышенной активности на работе, в делах и быту. Необходимо приложить чуть больше усилий, чтобы достичь поставленных целей, и плоды стараний станут заметны уже в середине года. Весной покровитель Меркурий станет сильным, и Девы смогут получить новые знания, развить полезные навыки, а также применить полученную информацию на практике.

В 2019 году астрологи советуют тщательно обдумывать каждое свое действие. Любой неверный шаг может разрушить все, чтобы было достигнуто тяжким трудом. Времени на исправление ошибок не будет, поэтому в трудных ситуациях стоит полагаться на интуицию, а вот прислушиваться к советам окружающих нужно только в крайних случаях.

Любовный гороскоп. Наступающий год Желтой Свиньи станет для представителей Знака Дева годом больших возможностей и перемен, так что прогнозы самые оптимистичные. Начало года может пройти в заботах о чем-то новом и непривычном. Возможно, это будет кризис в отношениях, новый партнер, новые чувства. В любом случае, астрологи советуют не слишком торопиться в решениях и выводах, а позволить событиям развиваться своим чередом. Весенние месяцы помогут немного отдохнуть и адаптироваться, но не слишком расслабиться — влияние Венеры в летние месяцы быстро вернет Дев в ускоренный ритм жизни. С этого периода и практически до конца года представители этого Знака будут усиленно работать над отношениями, утверждать собственные взгляды и отстаивать личные границы. Опасностью 2019 года станет ревность со стороны партнера. Последствия даже мимолетного флирта могут стать веской причиной для разрыва.

Деньги и карьера. В начале года Меркурий будет слабым, поэтому в это время на Дев могут навалиться крупные расходы. Представителям этого созвездия придется отдавать долги, оплачивать задолженности по кредиту или коммунальным счетам или же совершать непредвиденные покупки. Однако уже в мае удача наконец-то улыбнется Девам и поможет справиться с денежными проблемами. С этого момента придется работать больше, но старания принесут плоды. Уже в конце года многие Девы смогут добиться карьерного роста или увеличить свой ежемесячный доход. Не самый удачный год для инвестиций, так как вложения могут привести к убыткам, а сами Девы рискуют столкнуться с мошенниками.

ВЕСЫ (24.09-23.10)

2019 год наполнят яркие события и удивительные возможности, но не стоит браться за все и сразу, иначе можно потерпеть поражение во всех начинаниях. С 26 марта по 19 апреля Венера будет усилена, поэтому в это время Весов ожидают неожиданные романтические приключения, которые могут привести к серьезным отношениям.

Сатурн поможет добиться успехов в работе. 2019 году станет успешным для уверенных в себе Весов, которые не боятся рисков и самостоятельно преодолевают любые препятствия. В конце года успеха добьются те, кто шел к своим целям в течение всех предшествующих месяцев.

Любовный гороскоп. Новый 2019 год для Весов будет трамплином в неизведанное. Какие перемены ждут в будущем, позитивные или не очень, зависит от конкретных ситуаций, известно лишь одно — шансы встретить что-то особенное велики. Зимние месяцы станут для представителей этого Знака периодом новых надежд и свершений. Многое из того, что хотелось претворить в жизнь, станет возможным, стоит только начать действовать. Одиноким Весам важно искать тех, кто сумеет вдохнуть в них надежду и повысить жажду к жизни — энергичных и романтичных людей, способных изменить не только свою жизнь, но и чужую. Осенние месяцы, в особенности редакция сайта dailyhoro.ru отмечает сентябрь и ноябрь, принесут Весам яркие события и позитивные сдвиги в чувствах.

Деньги и карьера. Благодаря влиянию Сатурна в течение года Весы смогут работать упорнее, и даже заслужат поощрение руководства. Однако в финансовом плане год станет неудачным. Весной представители этого созвездия рискуют пойти на поводу у своих желаний и приобретут дорогую вещь, из-за чего материальное положение ухудшится. В этот период Весы могут оказаться в долгах, которые придется отдавать до конца года. Однако астрологи не советуют обращаться за помощью к банкам, так как есть вероятность, что Весы не смогут вернуть деньги в срок, что повлечет за собой серьезные проблемы.

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Начало года благоприятно для новых начинаний и привлечения позитивных перемен. В это время Скорпионы получат энергетическую поддержку Марса и благодаря этому смогут изменить свою жизнь. Зима — удачное время для поиска новой работы, повышения по должности, смены места жительства, заключения договоров и деловых знакомств. Любые перемены позволят Скорпионам расширить горизонты, продвинуться к желанным целям и найти новые источники заработка.

В личной жизни астрологи прогнозируют трудности. Влияние Венеры может разрушить текущие отношения и подтолкнуть Скорпионов к необдуманным поступкам, о которых придется пожалеть впоследствии. Поиски новой любви не увенчаются успехом, а знакомства в противоположным полом приведут к череде мимолетных романов.

Любовный гороскоп. Для Скорпионов 2019 год станет настоящим испытанием на эмоциональную и духовную выносливость. К счастью, рожденные под эгидой Скорпиона отличаются умением противостоять любым трудностям и хитросплетениям, в том числе и эмоционального плана. Однако в новом году влияние Венеры может принести с собой чувство, что отношения со второй половинкой зашли в тупик. Торопиться с выводами и принимать важные решения не стоит. Выправить ситуацию можно путем просеивания поступающей информации через фильтр здравого смысла. Готовность к конструктивному решению проблем избавит от многих возможных осложнений и предотвратит разрыв. Астрологи сообщают, что ближе к концу года Скорпионам может крупно повезти. Ноябрь и декабрь станут месяцами появления ростков новой и чистой любви.

Деньги и карьера. С января и до середины февраля Скорпионам необходимо больше работать и искать любые возможности увеличить доход. Представители этого созвездия смогут рассчитывать на поддержку Марса, который подскажет решение денежных проблем и поможет найти новые источники заработка. Как только покровитель ослабнет, финансовая удача покинет Скорпионов. С этого момента растрат станет больше, причем многие из них возникнут по вине самих Скорпионов. Чтобы сохранить стабильность, необходимо реже посещать дорогие развлекательные заведения и не приобретать дорогих вещей. Вероятно, в 2019 году Скорпионам потребуется финансовая помощь, и с этим вопросом лучше обратиться к родным, а не к друзьям и коллегам.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

В 2019 году Стрельцам стоит пойти на риск и попробовать себя в новых сферах деятельности. Поиски истинного предназначения станут успешными, однако для достижения желаемого потребуется время.

Покровитель Солнце поможет Стрельцам оправиться от негативных событий прошлого и вновь ощутить почву под ногами. Вероятно, представители этого созвездия смогут найти причины своих неудач и оставят их в прошлом. Большую часть времени стоит посвятить самоанализу и активным действиям, чтобы найти новые пути к своим целям и стать счастливее.

Любовный гороскоп. Представителям Стрельца в наступающем году удастся понять, что их больше всего привлекает в партнере, с кем они собираются завязать отношения и с какими обидами или проблемами готовы распрощаться. Желтая Свинья — существо скромное и доброе. Добротой Стрельцы отличаются, а вот скромности им придется научиться. По гороскопу на 2019 год именно скромность и терпимость очень пригодятся в отношениях. Зимние месяцы — период проб и ошибок в любви. Не исключено, что и партнер в эти месяцы проявит непоследовательность в действиях и несдержанность в чувствах. К счастью, Венера обещает Стрельцам заряд энергии и веры в лучшее, так что они без труда смогут преодолеть любые препятствия. Весна, лето и осень связаны с существенными препятствиями на пути к гармонии в партнерстве. В это время в отношения могут вмешаться третьи лица. Астрологи рекомендуют оградить свои отношения от чужого влияния, тогда зима 2019 года подарит исключительно счастливые перемены.

Деньги и карьера. Несмотря на то, что первые месяцы станут напряженными, представители этого созвездия смогут найти решение финансовым вопросам и найдут способ правильно вложить свои сбережения. Астрологи предупреждают, что в этот период Стрельцам необходимо быть начеку. Есть вероятность, что Стрельцы столкнутся с мошенниками, поэтому не стоит доверять людям, которые обещают быстрый заработок и пытаются манипулировать с целью получения денег. Весной многие представители этого созвездия смогут продвинуться по карьерной лестнице и завести полезные знакомства. В 2019 году астрологи советуют Стрельцам заниматься благотворительностью, так как помощь другим людям воздастся вдвойне.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Позитивное влияние Сатурна поможет Козерогам работать упорнее, а подъем жизненной энергии станет заметен уже в начале 2019 года. С первых месяцев необходимо приступить к новым начиная и нацелиться на реализацию намеченных планов. Гороскоп обещает Козерогам кардинальные перемены, которые отразятся буквально на всех сферах жизни. Удача станет сопутствовать тем, кто не прячется от новых возможностей и смело идет на риск.

В середине года могут возникнуть препятствия, преодолев которые Козероги смогут изменить жизнь к лучшему. События грядущего года могут истощить энергетический запас, поэтому в декабре стоит отправиться в долгожданный отпуск.

Любовный гороскоп. Козероги по гороскопу на 2019 год будут способны на многое в сфере любви: их обаяние возрастет. Однако астрологи предупреждают, что зимние месяцы наступающего года могут стать настоящим испытанием для тех Козерогов, которые пока еще не нашли свою любовь. Судьба предоставит выбор, который предстоит сделать быстро и бескомпромиссно. К счастью, одиноким Козерогам нечего бояться: решение будет очевидным, а выбор — верным. Семейным представителям не стоит бояться идти в новом направлении — каждый шаг на встречу неизведанному станет началом незабываемого приключения. Уже весной многие Козероги приблизятся к своей мечте и стабильности в отношениях с партнером. Начинать новые отношения или распутывать проблемы в уже имеющихся желательно летом или ближе к зиме (26 ноября — 2 декабря). В эти периоды Козероги точно смогут убедиться в чужих намерениях и предотвратить многие необратимые последствия.

Деньги и карьера. Благодаря положительному влиянию Марса в начале года Козероги смогут стать увереннее и начнут работать продуктивнее. В это время астрологи советуют потратиться на благо своего жилища и сделать ремонт или же задуматься о приобретении новой квартиры. В середине года рекомендуется заняться накоплениями, так как в это время работы станет меньше, поэтому растраты могут привести к финансовым трудностям. В конце 2019 года Козероги смогут наконец-то отдохнуть от проблем и полностью посвятить себя отдыху. В этот период можно смело отправляться в долгожданный отпуск, чтобы восстановить потраченные силы и забыть о неприятных событиях года.

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

В течение года Водолеев могут посещать гениальные идеи, которые найдут воплощение в реальной жизни. Благодаря воздействию Сатурна представители этого созвездия смогут добиться поставленных целей и продвинуться по карьерной лестнице.

Многие смогут осознать старые ошибки и найти их решение, после чего жизнь Водолеев станет открыта для положительных перемен. В грядущие месяцы покровитель Нептун будет оставаться в усиленной позиции. Благодаря его влиянию Водолеи смогут завести знакомство с влиятельными людьми и найти подходящего делового партнера для запуска собственного проекта.

Любовный гороскоп. Рожденным под эгидой Водолея Новый год подарит массу новых незабываемых впечатлений. Не исключено, что и сами Водолеи ощутят, что стали более свободны в своих мыслях, словах и желаниях. Венера, покровительница любви, посетит созвездие этого Знака два раза за год — 1 марта — 25 марта и 10 декабря — 1 января. Позитивное воздействие планеты повысит удачливость в амурных делах. Влюбленные Водолеи ощутят в этот период небывалый прилив сил и эмоций, испытают нежные чувства и бурные страсти. По гороскопу весенние и зимние месяцы 2019 года — наиболее удачное время для поиска любви, укрепления и возобновления отношений. В остальные месяцы следует быть осмотрительней, особенно если Водолеи еще не оправились после тяжелого разрыва и неудачного романа — наблюдаются риски впутаться в неприятные и даже токсичные отношения. Не стоит бояться перемен, особенно если они происходят в области романтических отношений. В противном случае рутина может задавить скукой и испортить даже самые перспективные романы.

Деньги и карьера. Сатурн поможет Водолеям раскрыть свои способности и направить все силы на увеличение дохода. В плане финансов для представителей этого созвездия год станет удачным. Начнут возникать новые источники заработка, которые помогут Водолеям избавиться от долгов и безденежья и даже отложить деньги на желанную покупку. Однако про отдых придется забыть, так как в течение года у Водолеев не останется времени на безделье. Вероятно участие в проекте, которое поможет завести полезные знакомства и получить прибыль. Также многие Водолеи смогут удачно инвестировать деньги и улучшить материальное положение.

РЫБЫ (19.02-20.03)

Астрологи советуют Рыбам побороть свои страхи, так как в 2019 году они станут главным препятствием на пути к успеху и положительным переменам. Не стоит посвящать окружающих в свои планы, так как даже в кругу близких людей могут найтись завистники, которые захотят вмешаться в личные дела Рыб.

Сатурн окажет сильное позитивное воздействие на энергетику, поэтому Рыбам удастся завершить начатое и приступить к новым делам. Весеннее время года наполнится романтическими событиями. Благодаря влиянию Венеры представители этого созвездия смогут найти любовь или перевести отношения на новый уровень.

Любовный гороскоп. Наступающий год может стать для Рыб временем проб и ошибок в любви. Астрологи рекомендуют Рыбам тренировать собственную прагматичность, управлять эмоциями и перестать гнаться за идеалом. Начало года подскажет Рыбам, в каком направлении стоит двигаться, чтобы раз и навсегда изменить свою жизнь. Зимой и весной важно подмечать все знаки и изменения, происходящие вокруг. Также необходимо выработать в себе чуткость к советам семьи и любимого человека, тогда весенний переход Венеры в Знак Рыбы (26 марта — 19 апреля) станет наиболее благоприятным периодом для претворения в жизнь самых разных желаний, связанных с сферой любви. Это время запустит нужные механизмы и станет новым витком развития лишь при условии, что Рыбы перестанут отталкивать удачу пессимистичным настроением и конфликтами с партнером. Им необходимо постараться всеми способами избегать развития наметившихся разногласий.

Деньги и карьера. Нестабильное настроение Луны может отразиться на здоровье Рыб, из-за чего работать в полную мощь станет сложнее. Астрологи советуют найти источник сил, чтобы восполнить энергетический запас и повысить продуктивность. Снижение работоспособности отразится на финансовом положении и может послужить поводом для выговора или даже увольнения. Однако не стоит беспокоиться, что год станет слишком напряженным, так как в течение двенадцати месяцев покровитель Юпитер останется на стороне Рыб и поможет найти решение финансовым проблемам. В 2019 году стоит избегать рисков, так как инвестиции приведут к денежным потерям, а сомнительные инициативы — к безденежью.