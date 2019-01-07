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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (7.01 - 13.01)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (7.01 - 13.01)
07:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Вся неделя с 7 по 13 января пройдет под влиянием растущей Луны.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Овен

Если у вас на данный период запланированы важные встречи, лучше их отменить. Сейчас не самый подходящий момент. Отдохните и посвятите время себе и семье. Отнеситесь к этому процессу серьезно и с душой. Не жалейте денег!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Телец

Любые проблемы, которые будут сейчас возникать, оставляйте при себе. Не рассказывайте о них никому - сами справитесь. Будьте готовы к переменам. Сначала они вас испугают, но потом вы поймете: все было к лучшему. В отношениях наступит затишье. Переждите его.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Близнецы

Звезды разрешают вам в этот период браться за сложные дела. Вот только деньги пока старайтесь не тратить. По крайней мере, откажитесь от крупных покупок. Будьте готовы услышать сплетни о себе. Помните, лучшая реакция - отсутствие реакции.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Рак

Хорошее самочувствие позволит вам завершить все начатые дела. Единственное, что омрачит этот период - возможные разногласия с семьей. Но вскоре и они будут решены. Будьте готовы к плотному графику и задержкам на работе. Заранее подготовьте близких к этому.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Лев

В грядущие дни вас ждет много встреч: счастливых и не очень. Примите любой исход событий. Некоторых знакомых придется вычеркнуть из собственной жизни. Если не сделаете этого, вас ждут предательства. В данный период может накатить небывалая усталость.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Дева

Будьте лояльнее к своим близким: им сейчас необходимо ваше участие. На работе вас ждет законный успех. И пусть некоторые коллеги за вас не порадуются, не обращайте на это внимания. С этого момента начинайте копить деньги: вскоре они понадобятся для совершения крупной покупки.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Весы

Настало время проявить свои организаторские способности. Беритесь за самые сложные дела, не сомневаясь в том, что вас ждет успех. С деньгами в этот период все будет замечательно, так что вы сможете чем-нибудь себя побаловать. Не забывайте про осторожность на улице: скользко!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Скорпион

Будьте готовы понести финансовые потери. Но скоро бюджет пополнится! Ссоры и разногласия могут возникнуть в семье из-за серьезного вопроса. В ближайшее время решить его не удастся. Зато порадуют дети: не только своими успехами, но и надлежащим поведением.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Стрелец

Возможно, вам захочется побыть в одиночестве. Не отказывайте себе в этом. Новые знакомства, которые могут произойти в данный период, обречены на успех. Выходные проведите за творчеством. Любые начинания в этом ключе будут успешными.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Козерог

Уверенности в себе вам сейчас будет не занимать. Пользуйтесь этим, чтобы попросить начальство о повышении зарплаты или повышении в должности. Выходные проведите с пользой. Закончите домашние дела, помогите близким, даже если они не будут просить о помощи.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Водолей

Проявите любознательность - и перед вами откроются любые двери. Однако имейте в виду: на начинания в этот раз понадобится немало сил. Рассчитайте все перед тем, как стартовать. Со временем в данный период будет напряженно. Заранее планируйте любые встречи.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 января 2019 года Рыбы

Будьте готовы к роману. Но знайте: вероятность того, что он получит свое продолжение, невелика. В эти дни полезно заниматься самообразованием в той сфере, которая вам наиболее интересна. Период также хорош для тех, кто давно мечтает о детях.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (7.01 - 13.01.2019)

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