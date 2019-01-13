Гороскоп на сегодня, 13 января 2019: все знаки Зодиака

В воскресенье, 13 января, день будет удачным и полный счастливыми моментами.

Гороскоп на 13 января 2019 Овен

Сегодня секрет успеха Овна кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Овна к тому, чтобы самому совершать трудовые подвиги, однако он спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих. Так что в качестве организатора, координатора или начальника Овен сегодня просто незаменим! Даже не обладая никакими особыми правами, Овен сегодня может незаметно свалить часть своих дел на других. И это – о чудо! – будет воспринято с пониманием.

Гороскоп на 13 января 2019 Телец

Сегодня Тельцу могут поручить дела, с которыми он боится не справиться. Возможно, он считает, что обладает недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате, поэтому звезды гороскопа предлагают Тельцу набраться решимости и отбросить все сомнения, прежде чем взяться за эту работу. Ну а если это не получится – перепоручить ее кому-нибудь или отложить на потом.

Гороскоп на 13 января 2019 Близнецы

Сегодня энтузиазма Близнецам не занимать! Они будут по-настоящему увлечены тем, что делают, даже если их участок работ касается далеко не самых важных вещей. Неизвестно, в чем тут дело, – в хорошем настроении Близнецов или же в том, что они будут ощущать прилив сил. Главное, что благодаря такому удачному настрою, работа у Близнецов сегодня обещает спориться, а окружающие будут тянуться к ним и не раз в течение дня спросят их совета.

Гороскоп на 13 января 2019 Рак

Сегодня главной движущей силой Рака станут амбиции! Ему недостаточно просто справляться с делами – ему нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили. Именно поэтому день отлично подходит для того, чтобы делать карьеру. Любые шаги Рака в этом направлении сегодня будут даваться ему естественно и легко. К тому же звезды гороскопа обещают, что и окружающие отнесутся к продвижению Рака весьма благосклонно, и даже способны подтолкнуть его немного вперед.

Гороскоп на 13 января 2019 Лев

Сегодня Лев будет особенно тяготиться рутиной. Когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать! Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Льву встряхнуться и что-либо поменять. Меньшее, что он способен сделать, – это обновить свой гардероб. Однако лучше всего, если у Льва найдутся дела за пределами четырех стен – сегодня смена обстановки и глоток свежего воздуха необходимы ему как никогда.

Гороскоп на 13 января 2019 Дева

Сегодня от Девы потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу! Просто если Дева не сумеет проявить решительность и твердость, окружающие быстро оттеснят ее на второй план, присвоив себе ее идеи и заслуги. Так что другого варианта у Девы сегодня просто нет – либо она смирится со скамейкой запасных, либо же сумеет продемонстрировать всем свой твердый характер и благодаря этому выйдет на первые роли.

Гороскоп на 13 января 2019 Весы

Успех сегодняшнего дня Весов напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот – набрав хорошую скорость, Весы обнаружат, что любое дело спорится в их руках! Так что разогнаться сегодня Весам просто необходимо, даже если для этого им понадобиться собрать всю свою волю в кулак. Зато один раз набрав темп, Весы еще долго не смогут остановиться. Сегодня они способны в трудовом порыве переделать огромное количество дел!

Гороскоп на 13 января 2019 Скорпион

Сегодня с самого утра Скорпион с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать. Звезды гороскопа советуют Скорпиону использовать такую способность к концентрации, чтобы блестяще справиться с делами, в которых он все от начала до конца решает сам. А вот работа в команде ему сегодня противопоказана: погруженный в свои мысли Скорпион просто не услышит слова окружающих.

Гороскоп на 13 января 2019 Стрелец

Сегодня у Стрельца неожиданно для него самого могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Стрельца попросят провести совещание, организовать праздник или пикник. А может быть, день поставит перед ним другие задачи, требующие привлечения людей. В любом случае, у Стрельца есть сегодня все возможности для того, чтобы справиться с подобными делами. Сил и нервов это отнимет немало, зато и приятные бонусы принесет.

Гороскоп на 13 января 2019 Козерог

Сегодня Козерог рискует столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес! Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Козерога, отодвинув его в сторону. А может быть, сегодня Козерогу предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей. В любом случае, звезды гороскопа советуют ему собрать в кулак все свои силы, решительность и волю, не уступая завоеванных позиций. Иначе восстановить эти позиции потом будет ой как нелегко!

Гороскоп на 13 января 2019 Водолей

Сегодня в делах Водолею может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки. Задержки и пробуксовки могут ожидать Водолея практически на любом этапе и в любых делах! Исправить положение Водолей сегодня сможет, только если избавится от своего внутреннего нетерпения. Если же это ему не удастся, закончить начатое ему, увы, удастся еще очень не скоро!

Гороскоп на 13 января 2019 Рыбы

Сегодня девизом жизни Рыб станет безапелляционное «Я сам!». Звезды гороскопа не склоняют их к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними. Из-за этого многие их решения могут казаться неожиданными, а высказывания – самонадеянными. Однако на самом деле Рыбы не склонны рубить сгоряча, и если они за что-то взялись, значит, готовы нести ответственность за результат. Так что близким людям Рыб достаточно просто им не мешать. Все остальное Рыбы сделают сами, добившись неплохих результатов.