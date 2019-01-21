Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.01 - 27.01)

С 22 по 27 января - Убывающая Луна. Завершайте ранее начатые дела, подводите итоги месяца.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года Овен

Период может оказаться благоприятным для всего, что связано с любовью и личной жизнью. Одиноким представителям знака нужно больше времени проводить вне дома, так как есть вероятность встретить свою судьбу. Избегайте долговых обязательств. Старайтесь больше времени проводить на воздухе.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года Телец

Период благоприятен для осуществления новых планов. Занимайтесь тем, что укрепляет ваши позиции, но оставляйте время для встреч и общения с друзьями. В финансовых вопросах стоит проявить осторожность, лучше воздержаться от крупных трат, не берите денег в долг и не давайте взаймы.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года Близнецы

В ближайшие дни вы столкнетесь в основном с задачами, решать которые будет приятно. Поступят новые интересные предложения, на них стоит обратить внимание. Если возникнет острая ситуация, постарайтесь разобраться в ней на свежую голову. В отношениях с любимым человеком никаких изменений не предвидится.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года Рак

Эта неделя может выдаться жаркой, вы будете, как говорится, на взводе. Чтобы потом не заглаживать вину перед близкими людьми, постарайтесь свои слова и чувства держать под контролем. Таким образом, удастся избежать конфликта, да и ваша репутация не пострадает.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года Лев

Неделя подходит для любых, даже самых сложных начинаний. Спорные вопросы старайтесь решать мирно, конфликты закончатся не в вашу пользу. Не отказывайтесь от общения и встреч. В отношениях с дорогим вам человеком будет царить взаимопонимание. Сейчас идет удачное время для новых знакомств.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года Дева

Данный период удачен для заключения сделок, подписания контрактов и договоров. Сейчас можно заняться делами, до которых давно не доходили руки. В финансовых вопросах могут возникнуть затруднения. Постарайтесь не брать и не давать деньги в долг. Стоит обратить внимание на свое здоровье.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года Весы

Ваше настроение могут омрачить неожиданные конфликты с родственниками. Вам удастся во многих вопросах поставить точку над "и", но при условии, что все, даже конфликтные ситуации вы будете улаживать без раздражения и крика. Будьте аккуратны в финансовых вопросах и не спешите, принимая решения.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года Скорпион

Пришло время порадовать себя. Если вы любите ходить по магазинам, то пройдитесь и купите то, что захочется, но в пределах разумного. Любителям пообщаться не стоит себя ограничивать. А если хотите просто расслабиться и отдохнуть, то не заставляйте себя делать что-то через силу.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года Стрелец

На профессиональном поприще не делайте важных шагов. Откажитесь от новых, даже на первый взгляд перспективных, деловых предложений. Вас будут посещать сомнения, вы будете не уверены в себе. Этот период надо переждать, вскоре он закончится.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года Козерог

Можно принимать судьбоносные решения, касающиеся профессиональных вопросов. Коллеги готовы поддержать вас, благодаря их помощи вы добьетесь блестящих результатов. В любовном плане может наблюдаться некоторый спад. Вы не будете объективными по отношению к близкому человеку.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года Водолей

Важные дела лучше отложить. Сейчас вы можете оказаться во многих вопросах некомпетентными или попросту заблуждаться. Поддержка друзей и близких поможет почувствовать себя более уверенно. А если в чем-то и ошибетесь, не расстраивайтесь: не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Гороскоп на неделю с 21 по 27 января 2019 года Рыбы

При проведении важных переговоров не полагайтесь на интуицию, прислушивайтесь к голосу разума, избегайте конфликтов. Встречи с друзьями и знакомыми принесут неожиданные результаты. На любовном фронте могут ожидать приятные сюрпризы.