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Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (21.01 - 27.01.2019)

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (21.01 - 27.01.2019)
07:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Астрологи рассказали, чем ознаменуется предпоследняя неделя января для представителей разных Знаков Зодиака.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Марс усилит у Овнов бойцовские качества, а также амбиции и целеустремленность, что положительно отразится на карьере и денежных делах. Астрологи рекомендуют не отступать от заранее намеченных целей и не реагировать на сомнения. Неделя с 21 по 27 января — особенное время для представителей данного Знака, когда успех может прийти сам по себе, нежданно. Главное — не сомневаться в себе, а идти вперед, тогда удастся добиться желаемого и обеспечить себе денежные поступления в будущем.

 Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Позитивное влияние Венеры, которое косвенно затрагивает сферу денег, на этой неделе принесет Тельцам положительные перемены. Представители Знака будут склонны с оптимизмом смотреть на свое будущее и ставить перед собой грандиозные цели. Астрологи сообщают, что текущий период — прекрасное время для расширения личного авторитета и привлечения денежной удачи. Вместе с тем звезды советуют быть в рабочих моментах последовательней: без суеты составлять планы, прислушиваться к поступающей информации и советам влиятельных лиц, начальства или коллег. Расчетливость, помноженная на предприимчивость, позволит легко достичь успеха и решить проблемы с деньгами.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

В начале и середине недели Близнецам лучше воспользоваться ритуалами на удачу, чтобы минимизировать риски в материальной сфере. Дело в том, что Меркурий, покровитель Близнецов, 24 января совершит переход из Козерога в Водолея, чем активизирует разного рода происшествия и форс-мажоры. Продуманные планы в последний момент могут потребовать корректировки. В зоне риска окажутся финансовые инвестиции и авторитет, а также любые денежные операции. Астрологи настоятельно рекомендуют воздержаться от денежных заимствований и кредитования. Неделя удачна для обращения в государственные инстанции, для поиска деловых партнеров и урегулирования сложных денежных вопросов.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Существуют три способа избавиться от невезения, которые на этой неделе пригодятся Ракам. Неделя начнется с лунного затмения, что в большей мере отразится на финансовой стороне жизни. По гороскопу это будет период авантюр, рисковых операций и крупных денежных убытков. Тем не менее, не стоит огорчаться: в скором будущем удача заявит о себе, достаточно лишь переждать это сложное время. За эту неделю Раки смогут стать сильнее, опытнее и выносливей, справиться со многими препятствиями и преодолеть свои опасения.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Несмотря на ослабленное положение Солнца в Знаке Водолея, Львы будут в прекрасном расположении духа, что поспособствует росту работоспособности и производительности труда. Особое внимание стоит уделить 21 и 23 января. Аспекты Солнца с Юпитером и Марсом могут столкнуть Львов с довольно сложной задачей, требующей колоссальных затрат сил и глубоких профессиональных познаний. Звезды предупреждают, что для успешного разрешения текущей ситуации потребуются силы и опыт, иначе может пострадать деловая репутация. Повысить шансы на успех помогут аффирмации на удачу.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девы запомнят эту неделю как одну из лучших в новом году. Усиленное влияние Марса в Овне обеспечит им успех. Возрастут продажи в розничной торговле, начальство начнет прислушиваться к идеям Дев, а новые замыслы и твердая уверенность в себе сделают даже рутинные дела более интересными. Неделя обещает быть насыщенной и успешной в финансовом плане. Единственно, о чем предупреждают астрологи: желательно избегать самокритики и последовательно выполнять рабочие задачи, тогда риск ошибиться полностью исчезнет.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Наступающая неделя для Весов станет временем перемен, к которым стоит подготовиться уже в понедельник. Венера в Сатурне обеспечит душевное равновесие и моменты удачи, правда вместе с этим могут ухудшиться условия труда или снизится заработная плата. Именно поэтому астрологи советуют Весам посвятить период с 21 по 27 января расчетам по долгам, саморазвитию, получению нового опыта и отдыху. А вот с новыми планами и грандиозными целями лучше подождать до следующей недели. Весам удастся расширить и укрепить деловые связи, благодаря которым в ближайшем будущем получиться изменить жизнь к лучшему.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Марс в созвездии огненного Овна обрадует Скорпионов, подарив им финансовое благополучие. Астрологи отмечают, что на этой неделе уровень доходов имеет тенденцию к стремительному росту. Кроме того, взаимовыгодное сотрудничество с партнерами позволит обрести новый профессиональный опыт. Это поможет Скорпионам научиться быстро и качественно выполнять свою работу, доведя ее практически до автоматизма. Три дня активности Марса (с понедельника по среду) — отличное время для крупных покупок, особенно если речь идет о недвижимости или авто. А воплотить задуманное в жизнь поможет сила мысли, поскольку карьерный успех будет доступен Скорпионам, обладающим позитивным мышлением.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцы на этой неделе способны достичь впечатляющих успехов на рабочем поприще, ведь в их Знаке разом отметятся несколько планет — Венера и Юпитер. Данная астрологическая ситуация располагает к личной инициативе, решительности и амбициозности. Астрологи сообщают, что Стрельцы будут удачливы в тех делах, инициаторами которых станут. Особенно повезет представителям творческих профессий, экономистам и бизнесменам. Личные качества и скрытые таланты ярче всего проявят в себя в конкурентной борьбе. Риск в разумном количестве может привести к достижению желаемого. Однако наступающая неделя — не лучшее время для денежных операций.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козероги, в чьем Знаке отметятся своим пребыванием Сатурн и Плутон, могут рассчитывать на удачные возможности и подарки судьбы, одним из которых можно назвать шанс раз и навсегда избавиться от финансовых трудностей. Астрологи советуют воспользоваться удачным стечением обстоятельств, которое выпадает не так часто, чтобы предотвратить неурядицы в материальном секторе. Согласно астрологическим наблюдениям, Козерогов ждет несколько удачных дней, обозначенных аспектами планет-покровителей — 23 и 27 января. Именно в эти дни Козероги смогут повлиять на разрешение практически любой неприятной ситуации.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

На этой неделе Водолеям удастся найти оригинальный выход из любого курьезного положения, что может пригодиться как самим Водолеям, так и их родственникам, друзьям или коллегам. Найти решение запутанной ситуации помогут неожиданные удачные обстоятельства, вызванные спадом солнечной энергетики. Однако полоса такого везения не продлится до конца недели и уже в ее середине Водолеям вновь предстоит вернуться к более стандартной и стабильной обстановке, например, заняться текущей работой. В выходные потребуется осторожность в обращении с деньгами: нестабильное влияние звезд может усилить расточительство, подтолкнуть к неоправданным рискам или лишить денежной удачи.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Влияние Венеры поможет Рыбам стать практичнее и осмотрительнее и, быть может, даже направить мысли и воображение в полезное русло. Также планета-покровитель поддержит в Рыбах уверенность, избавит от лишнего беспокойства, подскажет нужный путь, верный маршрут или надежный источник информации. Астрологи рекомендуют доверять интуиции и своим чувствам, но не позволять эмоциям брать вверх. В противном случае денежная удача ускользнет. Продуктивны новые планы, повышение квалификации, обсуждения, консультации, совещания, договоренности, особенно по финансовым вопросам. Покупки и усердный труд на данной неделе выгодны в перспективе.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (21.01 - 27.01)

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Январь, Гороскоп на неделю, Бизнес-гороскоп, Астропрогноз, Финансовый гороскоп.
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