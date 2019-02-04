Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (04.02 - 10.02)

5 февраля 2015 года - новолуние. Период будет благоприятным во всем, что касается профессиональной деятельности.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года Овен

На этой неделе вы будете активно претворять свои планы в жизнь. Вероятно, у вас возникнут интересные идеи и неожиданные ответы на вопросы, которые давно беспокоят. Это благоприятный период для создания долговременных любовных отношений и укрепления брачных уз.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года Телец

Пожалуй, вы переутомились. Избегайте отрицательных эмоций и слишком больших физических нагрузок. Старайтесь правильно питаться, побольше спать и почаще бывать на свежем воздухе, в компании приятных людей. И не взваливайте на себя то, что не входит в круг ваших обязанностей.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года Близнецы

Не предъявляйте повышенных требований к партнерам или подчиненным, но и не перекладывайте свои обязанности на чужие плечи. С возникшими вопросами и непростыми делами вряд ли кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. На личном фронте все сложится благополучно.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года Рак

Неделя подходит для того, чтобы разобраться в себе и своих чувствах, настроиться на лучшее. Если родственники или друзья будут нуждаться в вашей помощи, не отвечайте им отказом. Сделайте все от вас зависящее, чтобы поддержать словом или делом. Помните, что сделанное добро к нам всегда возвращается.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года Лев

Будьте особенно аккуратны в финансовых вопросах. Держитесь подальше от людей, предлагающих заработать легкие деньги. Неделя может преподнести приятные подарки Львам, не связанным семейными узами. Новое знакомство может оказаться весьма перспективным.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года Дева

Сейчас в вашем окружении могут появиться люди с интересными идеями и предложениями. Благодаря им вы познакомитесь с неизвестными для вас сторонами жизни. Удачно должны пройти встречи, переговоры, подписание деловых бумаг. Можно решить часть своих проблем благодаря друзьям, знакомым или любимому человеку.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года Весы

Берегите силы и избегайте стрессовых ситуаций. Сейчас вы можете стать обидчивыми, раздражительными. Любая мелочь способна вывести вас из состояния равновесия. Направьте свою энергию в позитивное русло. Больше времени уделяйте делам, которые доставляют удовольствие.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года Скорпион

Если на этой неделе у вас не получится договориться с нужным человеком, отложите разговор на некоторое время. Начнете упорствовать - получите затяжной конфликт. Избегайте серьезных нагрузок.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года Стрелец

Вам потребуется помощь коллег или знакомых, и вы обязательно ее получите. Наиболее перспективными представляются дела, связанные с переговорами и заключением сделок. Также неделя благоприятна для всего, что связано с любовью. Не исключены новые интересные знакомства.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года Козерог

Благоприятный период для профессиональной деятельности. Можно заключать сделки и вести переговоры. Сейчас вы обладаете свободой действий и способны использовать знания по своему усмотрению. Не выясняйте отношения с любимым человеком - последнее слово будет не за вами.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года Водолей

Вы будете полны энергии и сможете добиться хороших результатов во всем. Не слишком рассчитывайте на обещания со стороны. В отношениях с любимым человеком - только приятные сюрпризы. У одиноких представителей знака может завязаться новое перспективное знакомство.

Гороскоп на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года Рыбы

Возникнет немало рабочих вопросов, с которыми придется справляться самостоятельно. Не горячитесь и не принимайте поспешных решений. Вы сможете справиться с любыми проблемами и выполнить работу в срок. От крупных покупок пока следует воздержаться.