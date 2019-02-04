Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (04.02 - 10.02.2019)

По прогнозам астрологов, впереди неделя стремлений, которые не всегда согласуются друг с другом.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Астрологи советуют Овнам уделить внимание процессам, начатым в январе 2019 года. На текущей неделе на реализацию этих замыслов не потребуется колоссальных энергетических вложений. Шанс разбогатеть появится у многих Овнов, но придется стать внимательней к подсказкам Вселенной. Начало недели ознаменовано короткой передышкой, а начиная со среды нужно быть осмотрительней. Аспекты Солнца с Ураном в среду и с Юпитером в пятницу могут вызвать волнения в финансовом плане. Астрологи рекомендуют войти в режим экономии, чтобы ненароком не израсходовать лишнего.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Самоуверенным Тельцам можно рассчитывать на удачу. Им рекомендуется заняться поисками денежного хобби, подработкой или даже новой работы. Целеустремленность и азарт пригодятся, чтобы достичь большего, что, несомненно, повлечет за собой увеличение дохода. Новая работа, выгодные знакомства и поиски своего предназначения могут завлечь Тельцов. Все, что связано с изменениями, будет даваться легко — этому поспособствует Меркурий в Водолее. Однако не помещает стратегический расчет.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Мягкая сила и деликатные методы — вот что поможет Близнецам достичь успеха на неделе с 4 по 10 февраля. Используя обходные пути и дар убеждения, они достигнут желаемого быстрее. Если продвижение по карьерной лестнице зависит от конкретного человека, то 4, 6 и 8 февраля с ним удастся договориться. Дело в том, что в эти дни покровительствующий Меркурий вступит в аспекты с Юпитером, Плутоном и Марсом, что значительно увеличит харизму и обаяние Близнецов.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Рожденные под эгодой Рака люди будут как никогда полны сил и решимости. Такие тенденции навеет Венера в Козероге. Астрологи советуют не отступать и не прятаться в раковину, а уделить время работе и активному заработку. Здоровая практичность спасет Раков во многих ситуациях, а вот навязчивые мысли, страхи и комплексы прямым образом отразятся на денежной удаче.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Наступающая неделя удачна для оптимизации работы, наведения порядка в документах и раздачи долгов. Солнце в Знаке Водолея — отличная возможность наконец-то разобраться с долгами и накопившимися делами. Его аспекты в понедельник, среду и пятницу позволят обрести ясность ума и трезвый подход, что поможет упорядочить свои обязанности, перетянуть на свою сторону конкурентов и удачу.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Астрологи советуют Девам следить за своими мыслями — на повестке недели свежие идеи и озарения, касающиеся денег. Покровитель Меркурий усилит интуицию, чувствительность и, возможно, даже наградит даром предвидения. В феврале Дев нередко будут посещать разнообразные мысли по поводу карьеры и заработка, но сконцентрироваться важно исключительно на хорошем. Понедельник, среда и пятница — самые благоприятные дни, чтобы добиться желаемого. Можно также попросить прибавки к заработной плате или завести разговор о повышении в должности.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Наступающая неделя особенно запомнится Весам творческих профессий. Венера в Козероге снабдит воображение представителей Знака огромным количеством креативных идей. Перепадет и Весам-прагматикам, которые смогут найти выход из тупика. Важно прислушиваться к внутреннему голосу и подмечать знаки судьбы. Неделя подарит Весам уникальную возможность избавиться от проблем с деньгами, которой астрологи советуют обязательно воспользоваться.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионов на неделе с 4 по 10 февраля ждут отличные финансовые результаты. Особенно этот относится к Скорпионам, которые владеют своим делом, заняты в сфере туризма или работают удаленно. Несмотря на позитивные тенденции периода, астрологи не советуют во всем полагаться на волю случая, в приоритете — активные действия и смелые решения. Желательно подумать над тем, как оптимизировать работу и минимизировать расходы. Усердие и трудолюбие окупятся сполна.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

У Стрельцов начнется период, когда они будут вкушать плоды прошлого. Солнце в Водолее обещает успех, комфорт и моменты удачи, особенно в понедельник, вторник и среду. Однако не стоит ждать абсолютной определенности: аспекты покровителя С Нептуном, Сатурном и Ураном прибавят Стрельцам опасений, а ситуации — интриги. Вплоть до конца недели сохранится шанс неожиданного притока денег, приятной новости, подарка, повышения. Значительный момент в жизни Стрельцов возможен в пятницу: именно в этот день звезды позволят лично повлиять на ход событий в деловой сфере.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Тема денег может принести много неожиданностей — от неудач и авантюр до озарений и новых открытий. Февраль 2019 года желательно использовать для деловой активности — в Знаке Козерога прочно укрепится Сатурн, что позволит проще обычного достигать поставленных целей и не уставать от повышенной нагрузки. Вместе с тем о себе могут напомнить прошлые ошибки и слабые места. Чтобы не остаться среди отстающих, Козерогам важно в любой непонятной ситуации не пасовать перед трудностями, а придерживаться плана и твердо идти к цели.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Солнце и Меркурий по-прежнему пребывают в Знаке Водолея, а значит, представителей этого Знака ждут отличные возможности. На этой неделе Водолеям не придется предпринимать ничего особенного, чтобы оставаться любимчиками удачи. Для целевых действий больше всего подходит начало недели. А вот с четверга по воскресенье можно спокойно довериться судьбе, случаю или собственной интуиции. Некое приятное событие в делах ждет Водолеев в пятницу. Именно это известие подтвердит, что Водолеи идут по верному пути и скоро придут к своей цели, особенно если эта цель — разбогатеть.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Венера в Козероге указывает на то, что время для активных действий и инициативы пока еще не пришло. Лучшая стратегия на эту неделю: оценка рабочей ситуации, мелкие вопросы, информационное общение, забрасывание удочек, деликатные беседы с начальством. Спешка и агрессивный напор — худший план, который может привести только к лишним убыткам. Кроме того, в среду возможен неожиданный поворот в денежных вопросах: рекомендуется быть настороже и избавиться от вещей, отталкивающих деньги.