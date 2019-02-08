Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2019: все знаки Зодиака

День ответственного выбора. Утром Луна в Рыбах будет создавать питательную среду для эмоций и иллюзий, поддерживать знакомые сомнения.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Овен

Утром многие Овны останутся нерешительными, мечтательными, будут пребывать в сомнениях или в растерянности. Также вероятно затишье в ходе работы или внешних событий, полоса ожидания и неопределенности. Падение тонуса и пауза в текущих делах вечером сменятся приливом энергии, но ее будет трудно использовать с толком. Возможно, появится новый каприз. Нежелательны покупки и косметические процедуры.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Телец

На этот день Тельцам не стоит планировать важные мероприятия, так как весьма вероятен сбой планов или уход в сторону от верного курса. Вплоть до вечера возможен перебор вариантов. В конце дня появится определенность, но либо выбор окажется неверным, либо шаг несвоевременным. Спонтанность в это время отнюдь не будет достоинством: поспешив, можно упустить что-то существенное, нарушить важное правило.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Близнецы

День мешает Близнецам быть хорошими стратегами. Вплоть до вечера большинство Близнецов будет пытаться навести резкость на цель, с переменным успехом. Не слишком помогут ясности и внешние условия. Может оставаться туманной перспектива, двойственной позиция значимых лиц. В конце дня стоит убедиться в безопасности задуманного дела и уточнить его реальную пользу, чтобы ущерб от него не превысил выгоду.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Рак

Сегодня события развиваются для Раков по принципу «сколько веревочке ни виться, а концу быть». У Раков, морально созревших для рывка, будет время на подготовку, важный шаг можно отложить на вечер. Робкие Раки сумеют долго уклоняться от выбора, но на исходе дня даже им придется занять однозначную позицию и принести некую жертву. Возможно, этого потребует партнер, закон или профессиональная ситуация.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Лев

Основная часть этого дня вряд ли станет для Львов результативной. В условиях неопределенности или повышенной чувствительности задача сделать конкретный выбор окажется весьма затруднительной, а если вы все же совершите рискованный шаг, то постоянно будете сомневаться в его правомочности. Вечер добавит смелости, но лучше не выходить за предписанные рамки: не вредить здоровью, не нарушать режим, закон.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Дева

Для Дев это не самые комфортные сутки. Вплоть до вечера может сохраняться ваша зависимость от среды или от чужих колебаний. В отношениях вероятен дефицит честности и ясности. Вечер добавит желанной конкретики, но отнюдь не спокойствия, безмятежности и безопасности. Вас может ждать очередной финансовый, любовный, творческий, технический или дипломатический кризис, возможна проблема с детьми, бизнесом.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Весы

Сегодня Весам лучше не требовать от себя сверхподвигов и не пытаться «держать весь мир на своих плечах». Многое будет зависеть не от вашей воли, а от здоровья, обстоятельств или чужого настроения. Не стоит торопить события, проявлять инициативу, рассчитывать на везение. Вечером вам может не понравиться позиция другого человека, не исключается преграда со стороны закона или охлаждение в отношениях.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Скорпион

Пока не настал вечер, Скорпионы могут позволить себе свободу или роскошь в чем-либо сомневаться. Утренние и дневные часы – время приятного безделья, пассивности, мечтательности, чувственности, небольших интриг. В конце дня вам предстоит озаботиться неким делом, в котором лучше не допускать ошибок. Даже если оно не является срочным, полезно собраться с мыслями, наметить план действий или фронт работ.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Стрельцы

Утро может ознаменоваться для Стрельцов низким тонусом, двойственностью или тупиком. Будет трудно сделать выбор, сменить обстановку. Вечером вы захотите взять более высокий темп, но что-то вновь помешает прогрессу и будет блокировать вашу энергию. Не исключены барьеры любовного или финансового характера, проблемы с детьми. Вам может помешать чье-то отсутствие, холодность, скупость или упрямство.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Козерог

Козерогам сегодня не стоит заниматься чем-либо, помимо рутинных обязательных дел. Утренние и дневные события могут получить от вас нелестную оценку «ни рыба, ни мясо». Вечером не стоит ждать особого тепла в семье и браке, комфорта в быту и беспрепятственного взлета в делах. Это не лучший момент для забот о красоте, имидже, стиле, домашнем уюте, для любовных инициатив и косметических манипуляций

Гороскоп на 8 февраля 2019 Водолей

Утром Водолеи могут позволить себе рассеянность и перебор вариантов, критических последствий не будет. Не стоит лишь предпринимать ничего нового, дабы не зайти в тупик. А вот вечером стоит тщательнее продумывать даже мелкие дела, избегать спонтанности, иначе самая простая акция грозит сорваться или превратиться в проблему. Вам может не хватить денег, прав или точных критериев для надежного выбора.

Гороскоп на 8 февраля 2019 Рыбы

Рыбы сегодня склонны к сомнениям, но вечер заставит сделать выбор. Главными критериями лучше сделать пользу, надежность, качество, долговечность, законность и безопасность. Колебания – повод отказаться от идеи и взять время на пересмотр программы действий. Опрометчивость может стоить вам дорого не только в переносном, но и в прямом смысле. Лучше сэкономить ресурсы, чем недальновидно растратить их.