Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2019: все знаки Зодиака

Сегодня Луна в Овне добавляет куража, смелости и вдохновения, но для полного успеха этого мало. В зависимости от задачи, придется задействовать опыт, самоконтроль, организованность, мастерство.

Гороскоп на 9 февраля 2019 Овен

Сегодня творческий потенциал Овнов велик и использовать его можно по разному. На вас в эти сутки работают авторитет и удача. Сохранится шанс подкрепить свои слова действием. Ограничит ваши действия некий объективный фактор, например, неумолимое время. Звезды советуют не разбрасывать силы и сконценрироваться на главном. Начинаниям с нуля лучше предпочесть подведение черты и переход на следующий уровень.

Гороскоп на 9 февраля 2019 Телец

День порадует Тельцов, настроенных на свободу, игру, экспромт. Осторожные консервативные Тельцы также могут стремиться к приключениям, но получить от них удовольствие им что-то помешает. Возможно, мысль о том, что они нарушают правила и изменяют своим принципам, которые для них в настоящий момент очень важны. Лучше не давать сейчас хода новым делам и не преследовать стратегические личные интересы.

Гороскоп на 9 февраля 2019 Близнецы

Этот день Близнецам лучше провести среди своих друзей, новых или старых. Например, в компании единомышленников по необычному или, наоборот, весьма популярному хобби. Совместная акция может оказаться настолько вдохновляющей, что растянется на весь уик-энд. Звезды напоминают о стандартных мерах предосторожности, даже в хорошо знакомых занятиях сегодня не исключаются критические рискованные моменты.

Гороскоп на 9 февраля 2019 Рак

Сегодня у Раков мало выбора. Тактику продиктуют насущные цели: долг, время, необходимость. Важны такие качества, как целеустремленность, конструктивность, оперативность. Критичны ошибки. Контакты лучше строить на деловой или дружеской основе, соблюдая психологическую дистанцию и избегая конлфиктов. Не лучший день для выяснения отношений, романтики, доверительных бесед, начала партнерских действий.

Гороскоп на 9 февраля 2019 Лев

Счастливый день для Львов, понявших границы своих полномочий. Ваш оптимизм сегодня подкреплен внешним везением, кто-то влиятельный будет на вашей стороне. Но не стоит пытаться спорить с судьбой там, где это невозможно по объективным причинам: недостаточно прав, мало времени, сложна обстановка, подводит здоровье. Постарайтесь эффективнее использовать шансы, которые у вас в руках, они достаточно велики.

Гороскоп на 9 февраля 2019 Дева

Сегодня Девам вредно распылять внимание на мелочи, а зачастую это попросту не удастся. Внимание предстоит сконцентрировать на одной-двух ключевых задачах. Не исключен критический момент, на устранение или исправление которого придется бросить все силы. Рекомендуется действовать сразу, ничего не откладывая на потом. Важны не только ловкость, смелость и кураж, но и опыт, самоконтроль, ответственность.

Гороскоп на 9 февраля 2019 Весы

Весам небезопасно отнимать инициативу у партнера, оспаривать его авторитет, критиковать взгляды, навязывать вкусы. Даже если это удастся, победа станет пирровой. Проявлять холодность, агрессию, неуважение сегодня так же губительно, как и угождать, поступаться принципами. Важно вовремя использовать гармоинчные моменты отношений и избежать спорных. Не стоит вмешивать в дело семью, быт, жилищный вопрос.

Гороскоп на 9 февраля 2019 Скорпион

Сегодня Скорпионам не удастся спокойно отдохнуть. Высока вероятность того, что все ваше время займет какая-то срочная задача. Звезды советуют не уклоняться от хлопот, не лениться исполнять обязанности и не бояться эксперимента, если таковой потребуется по ходу дела: так или иначе, все это пойдет вам на пользу. Возможно, вы повысите мастерство, кому-то поможете или поставите точку в старой истории.

Гороскоп на 9 февраля 2019 Стрельцы

Для Стрельцов день удачный и даже счастливый, если не делать ставку на практическую выгоду. Например, на финансовый успех, официальный приз или карьерный рост. Моральное удовлетворение сегодня важнее материального. Вы, ваши друзья или воспитанники вполне можете рассчитывать на приз зрительских симпатий и на искреннее удовольствие от самого занятия: развития беседы, хода игры, творческого процесса.

Гороскоп на 9 февраля 2019 Козерог

Сегодня Козерогам придется смириться с тем, что удача обходит их стороной. Мелкие победы возможны, а вот крупный выигрыш вряд ли, и не только в материальном выражении. Любовь, славу и главный приз наверняка получат другие. В крайнем случае, успех достанется вам дорогой ценой, например, через травму, убыток, ссору. День пройдет комфортнее, если вы на время умерите свои амбиции и порадуетесь за других.

Гороскоп на 9 февраля 2019 Водолей

Водолеям стоит использовать немедленно и активно любой миг удачи. День может оказаться неоднозначным по части результатов, но позитивные тенденции все же перевесят, особенно, в отдаленной стратегической перспективе. Прежде всего, сегодня звезды советуют вам не упускать возможности, связанные с коммуникациями. Не стоит откладывать объяснение, завершение разговора, короткую поездку "по горячим следам".

Гороскоп на 9 февраля 2019 Рыбы

Сегодня у Рыб большие запросы и сильные желания, но в итоге все решат лимит расходов и заданная планка качества. Чем больше ваши возможности, тем шире удастся развернуться и быстрее реализовать желания, например, купить необходимое. Чтобы в будущем не иметь проблем, важно обращать внимание на функциональную часть покупок, особенно, если приобретается техника, электроника или средство коммуникации.