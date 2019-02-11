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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (11.02 - 17.02)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (11.02 - 17.02)
07:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Пришло время начинать новые дела, давать старт творческим проектам, активно заниматься профессиональными вопросами и поиском работы.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2019 года Овен

На все дни устанавливается именинное настроение. Пропускайте мимо ушей любые неприятные слова и колкости, не заостряйте внимание на своих и чужих ошибках, прощайте маленькие слабости и себе, и другим людям. В ночь с 13 на 14 февраля загадывайте желания. Они обязательно сбудутся.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2019 года Телец

Перед вами стоит непростая, но выполнимая задача. И для домашних, и для коллег, и даже для незнакомых людей вы должны стать непререкаемым авторитетом с репутацией практичного и рационального человека. Это поможет вам существенно продвинуться по служебной и социальной лестнице.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2019 года Близнецы

Вам может показаться, что все и везде идет идеально - как задумано, в нужном направлении и абсолютно без вашего участия. На самом деле так оно и есть - звезды постарались для вас. Но не расслабляйтесь и не теряйте контроль, особенно в местах большого скопления людей и на дорогах.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2019 года Рак

Под любым предлогом перенесите на неопределенное время деловые встречи, назначенные на конец этой недели. С оценкой своих возможностей и чужих потребностей могут возникнуть сложности. Лучше отказаться от принятия на себя каких-либо серьезных обязательств. Не ввязывайтесь в уличные споры.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2019 года Лев

Звездная ситуация такова, что практически все ваши друзья, близкие и коллеги держат за пазухой увесистый камень претензий к вам. А все потому, что вы сгущаете краски и слишком строго судите других людей. Попридержите свое мнение по вопросам морали при себе. Мало шансов, что вас поймут правильно.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2019 года Дева

Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. Если это невозможно, сократите рабочую нагрузку до минимума. Сознательно уходите от непродуктивного и неприятного вам общения. Окружайте себя позитивно настроенными людьми, культивируйте в себе оптимизм и ни о чем плохом не думайте.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2019 года Весы

Предстоят непростые деньки во всем, что касается отношений и различных договоренностей. Больше всего достанется от деловых партнеров и близких людей. Не исключено, что все шишки за ошибки и просчеты посыплются именно на вашу голову. Звезды рекомендуют запастись терпением.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2019 года Скорпион

Не отрывайтесь от коллектива и его насущных нужд. На ближайшее время вам выпадает роль миротворца. Одним, но точно подобранным словом, вам удастся разрешить застарелый конфликт сотрудников и нормализовать рабочую атмосферу. В конце недели ожидается денежная прибыль.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2019 года Стрелец

Вам может отказать чувство меры, особенно в еде. Следите за своим питанием. Высок риск съесть что-нибудь не то с неприятными последствиями. Такие же тенденции могут наблюдаться и в покупках. Повремените с крупными и дорогостоящими приобретениями одежды и обуви.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2019 года Козерог

В целом все складывается удачно. Но повышенные рассеянность и забывчивость могут стать причиной маленьких недоразумений. Поэтому не надейтесь на память - записывайте дату и время всех важных встреч, заранее составляйте список необходимых покупок. Не вторгайтесь в чужие дела без спросу.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2019 года Водолей

Эмоционально-психическое и физическое состояние не на высшем уровне. Грандиозных планов строить не стоит. Потихоньку заканчивайте начатые дела. Информация, пришедшая в конце недели, может оказаться ложной. С недоверием отнеситесь также к предложениям финансового характера.

Гороскоп на неделю с 11 по 17 февраля 2019 года Рыбы

В эту неделю февраля ожидаются яркие события в личной жизни, которые в один миг перевернут с ног на голову и дела служебные. Если услышите неприятные слухи о себе или о своих близких людях, не выясняйте отношений и ничего не принимайте близко к сердцу. Ваша репутация безупречна.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (11.02 - 17.02.2019)

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