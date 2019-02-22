Гороскоп на сегодня, 22 февраля 2019: все знаки Зодиака

Пятница станет одним из самых активных дней этой недели.

Гороскоп на 22 февраля 2019 Овен

Берегите здоровье. Не делайте резких движений и проявляйте деликатность в общении. Самое время дать ход роману, о чем, возможно, вы давно мечтали.

Гороскоп на 22 февраля 2019 Телец

Займитесь укреплением иммунитета, повышением энергетического потенциала. Кому-то подойдет фитнес, кому-то — восточные практики. Но рассчитывать, что самочувствие стабилизируется само собой, не стоит.

Гороскоп на 22 февраля 2019 Близнецы

Вероятны премии, денежные призы и подарки, некоторые Близнецы получат наследство. Можно смело менять место работы. Не исключено, что на горизонте появится человек, который был вам дорог в прошлом.

Гороскоп на 22 февраля 2019 Рак

День благоприятен для деловых контактов или эмоциональных привязанностей. Вероятно известие или событие, которое заставит серьезно задуматься над проблемами личной жизни. Новые знакомства могут впоследствии стать фундаментом для продвижения по службе, карьеры или финансового успеха.

Гороскоп на 22 февраля 2019 Лев

Планеты советуют обратить пристальное внимание на новые выгодные деловые предложения и использовать их с максимальной выгодой для себя. Звезды благоприятствуют любви и гармоничным семейным отношениям. Сон накануне – вещий на месяц.

Гороскоп на 22 февраля 2019 Дева

Весьма вероятно, что женщин-Дев ждет новое кратковременное увлечение. В связи с этим не исключены изменения в личной жизни. Мужчинам-Девам придется активно отстаивать свои жизненные принципы, авторитет или взгляды, иначе ход событий изменится не в их пользу.

Гороскоп на 22 февраля 2019 Весы

Возможно, вам захочется сегодня отложить некоторые проблемы на потом. Не делайте этого. Лучше доводить дело до конца. В личной жизни вас может захватить очень сильное чувство, бороться с которым будет сложно.

Гороскоп на 22 февраля 2019 Скорпион

Сегодня полезны общение в коллективе, групповые мероприятия. Благоприятный день для воплощения замыслов, веселья. Нельзя проявлять тщеславие, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний.

Гороскоп на 22 февраля 2019 Стрелец

Вполне вероятно, что сегодня откроются новые источники заработка или появится возможность сменить сферу профессиональной деятельности. Вы сможете найти правильное решение, если не примете во внимание советы родственников и друзей – все решайте сами. Во второй половине дня возможен конфликт, который разрешится в вашу пользу, если вы успеете сориентироваться и сменить тактику поведения.

Гороскоп на 22 февраля 2019 Козерог

День окажется благоприятным для завершения дел и подготовки к активному отдыху. Удастся упрочить свое материальное положение или создать некую базу для будущих успехов. Мужчинам-Козерогам вскоре предстоит знакомство или встреча, которая станет причиной сожалений и разочарования.

Гороскоп на 22 февраля 2019 Водолей

Этот день обещает быть благоприятным во многих отношениях. Хорошее время для коллективных действий, изучения новых ремесел, занятий творчеством и научной работой. Звезды по-прежнему настроены к вам благосклонно. Финансовое положение несколько улучшится: возможен выигрыш, возвращение долга или выгодная покупка.

Гороскоп на 22 февраля 2019 Рыбы

Не давайте обещаний, которые не сможете сдержать. А уж если взяли на себя обязательства — выполняйте. Можно делать крупные покупки, но подходите к этому с полной ответственностью.