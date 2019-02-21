Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2019: все знаки Зодиака

Этот день подходит для получения новых знаний, которые помогут вам добиться основных целей в жизни.

Гороскоп на 21 февраля 2019 Овен

День благоприятен для реализации творческих замыслов или дел, связанных с благоустройством дома. Полезны физические нагрузки, занятия спортом, ремонт или наведение порядка. Сегодня вас ждут новые интересные знакомства – не исключено, что из деловых они перерастут в дружеские.

Гороскоп на 21 февраля 2019 Телец

Благоприятный день. Вероятны неожиданное получение прибыли, находка ценной вещи или выигрыш. Хороший день для раздумий, анализа прошлых поступков, долгосрочного планирования.

Гороскоп на 21 февраля 2019 Близнецы

Вероятно, вы получите неожиданное известие, которое может осложнить взаимоотношения в вашей семье. Будьте готовы к серьезным проблемам. В жизни следует соизмерять желаемое с действительным. Вы способны завоевать самые неприступные вершины и достичь невероятных успехов, однако не торопите события и не беритесь за то, чего не сможете сделать. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье.

Гороскоп на 21 февраля 2019 Рак

В делах вам все еще сопутствует удача — но важно не ломиться напролом, а просто быть готовыми к позитивным переменам. И не ждите манны небесной: все, что у вас есть и будет, дается только трудом.

Гороскоп на 21 февраля 2019 Лев

Идеальный период для того, чтобы выбрать направление для путешествия, спланировать время и выкупить летний тур. Повидайтесь со старыми друзьями, примите гостей — это благоприятно скажется на энергетике вашего дома.

Гороскоп на 21 февраля 2019 Дева

Ожидается яркое свидание, возможно, короткое совместное путешествие. Одиноким Девам улыбнется удача: держитесь за человека, с которым познакомились в первой половине месяца. Вероятны расходы, в том числе непредвиденные. Включайте режим жесткой экономии и возьмите курс на полное избавление от долгов.

Гороскоп на 21 февраля 2019 Весы

В идеале вам нужно взять небольшой отпуск. Как минимум старайтесь высыпаться и не перерабатывать. Не давите на коллег своей педантичностью. Ситуация не требует столь тщательно копаться в мелочах, как вы привыкли.

Гороскоп на 21 февраля 2019 Скорпион

Есть шанс решить серьезную семейную проблему, уладить давний конфликт. Обсуждайте все, что вас беспокоит, и придете к компромиссу. Можно вплотную заняться жилищным вопросом: расширить площадь, разменять квартиру или съехаться с родственниками — в зависимости от потребностей семьи.

Гороскоп на 21 февраля 2019 Стрелец

День приятного общения с близкими. Пора привести в порядок фотоархивы, документы. Возможно повышение по службе, прибавка к зарплате... и в то же время — вещие сны или бессонница.

Гороскоп на 21 февраля 2019 Козерог

Избыток энергии прекрасно "лечится" спортом, танцами, активными прогулками. Чем больше движения и радости — тем больше собранности и успехов в офисе.

Гороскоп на 21 февраля 2019 Водолей

Вы на берегу финансового потока, который позволит решить важные жизненные задачи. Стоит лишь сделать шаг — и удача вас не оставит. Старайтесь продумать и спланировать свое будущее хотя бы на год вперед.

Гороскоп на 21 февраля 2019 Рыбы

На работе прислушивайтесь к мнению начальства и для разнообразия просто выполняйте поручения, не добавляя креатива. Будьте внимательны к себе, необходимо беречь здоровье. Постарайтесь брать отгулы, устраивайте себе дополнительные выходные, отсыпайтесь.