Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2019: все знаки Зодиака

Чтобы иметь успех в делах, придется превозмочь лень, инерцию, соблазн полностью погрузиться в переживания или фантазии.

Гороскоп на 24 февраля 2019 Овен

Сегодня Овнам не стоит бояться рискованных мероприятий, включая любовные и деловые, важно лишь взяться за них с правильной стороны, не спешить, не суетиться и не нервничать. В выигрыше практичные, предусмотрительные, опытные и ловкие Овны. Не рекомендуется болтливость. Даже партнеру не стоит полностью раскрывать свои истинные чувства, цели и планы, тайные страхи, источники дохода, секреты мастерства.

Гороскоп на 24 февраля 2019 Телец

Тельцам не стоит проявлять активность, не оценив ситуацию. Сегодня нежелательно грубо перехватывать инициативу у партнера, так как он (она) и без того не прочь действовать в ваших общих интересах. День хорош для гармонизации отношений, в том числе в браке. Не стоит и бояться врагов, конкурентов. Даже если кто-то из них настроен враждебно, обстоятельства не позволят нанести вам вред или смягчат удар.

Гороскоп на 24 февраля 2019 Близнецы

Сегодня Близнецы могут оказаться в зависимости от какого-либо обстоятельства, но это не обязательно негативный знак. Если вам нравится то, что вы делаете, вы будете заниматься этим с удовольствием и не без пользы. Если вы слабохарактерны, вам, увы, могут навязать то, от чего вы не в восторге, но и в этом случае не все потеряно: ведь к концу дня у вас останется приятное чувство выполненного долга.

Гороскоп на 24 февраля 2019 Рак

День создает для Раков благоприятные условия, которыми лучше воспользоваться. Возможно, ваша свобода будет ограничена, но и в заданных судьбой пределах можно сделать много. Улучшится или станет ровнее самочувствие. Это подходящие сутки для реализации ваших увлечений и применения личных талантов, в чем бы они ни заключались, а также для развития способностей ваших детей. Стоит найти время и для любви.

Гороскоп на 24 февраля 2019 Лев

Львы поступят разумно, если займутся сегодня домом, будут решать семейные вопросы и теснее общаться с родственниками. Даже если на этот день у вас иные планы, не стоит полностью игнорировать бытовые хлопоты, хозяйственные нужды, заботы о порядке, чистоте, безопасности, психологическом климате в близком кругу. Это поддержит ваше хорошее настроение, тогда как грязь и хаос способны усугубить дурное.

Гороскоп на 24 февраля 2019 Дева

Дев ждет плодотворный день. Любые усилия сулят отдачу, и все, что нужно для успеха – преодолеть лень. Обстоятельства этих суток искушают погрузиться в переживания, тогда как в ваших интересах, получив эмоциональный импульс, заняться реальным делом. Например, заключить сделку или ненавязчиво доказать свою любовь. Это подходящий момент для приватных переговоров, секретных поездок, интимных свиданий.

Гороскоп на 24 февраля 2019 Весы

Весы сегодня зависимы от настроения, но важен и род занятий. В эти сутки хорошо сделать что-то полезное для дома, например, заняться ремонтом и реставрацией фамильных ценностей, отправиться за покупкой продуктов или нужного в хозяйстве оборудования, решить проблему с налогом, долгом или наследством. В ходе подобных хлопот вы найдете в своей ситуации не только негативные, но и положительные стороны.

Гороскоп на 24 февраля 2019 Скорпион

Сегодня Скорпионы интуитивно чувствуют, что предпринять в той или иной ситуации, и потому не остаются в проигрыше. Многое пойдет по знакомому сценарию, который вы изучили настолько хорошо, что способны воспроизвести с закрытыми глазами. День благоприятен для реализации любых ваших желаний, если они не выходят за рамки разумного, а также не противоречат вашим собственным базовым планам и установкам.

Гороскоп на 24 февраля 2019 Стрелец

Сегодня Стрельцы вряд ли добьются успеха, действуя спонтанно и открыто. День не располагает к искренности. Лучше не увлекаться саморекламой. Наиболее результативны грамотно спланированные тайные акции, действия «за кулисами». Передавать информацию, переводить деньги лучше по защищенным приватным каналам. Хорошо заниматься вопросами частной жизни: домом, семьей, физическим и психологическим здоровьем.

Гороскоп на 24 февраля 2019 Козерог

Для Козерогов день удачен, но не стоит полагаться лишь на везение. В ваших интересах тщательно продумать свой имидж, слова и тактику, чтобы извлечь из ситуации максимальную пользу. Сегодня идет скрытый, но весьма интенсивный обмен информацией и чувствами, есть резон предпринять что-то существенное в личной жизни. Важно действовать на перспективу: возможно, результат придет через некоторое время.

Гороскоп на 24 февраля 2019 Водолей

Водолеям не стоит окружать себя ненадежными и малознакомыми людьми. Сегодня возрастает искушение поговорить о наболевшем, что впоследствии нечистоплотные собеседники могут использовать против вас. Общение с людьми, заслуживающими доверия, обещает стать более безопасным и продуктивным, но даже им не стоит говорить всего. Темой для разговора могут стать финансы: заработки, платежи, инвестиции, налоги.

Гороскоп на 24 февраля 2019 Рыбы

Сегодня Рыбы могут дать старт осуществлению задуманного, действуя в согласии со своими мыслями, чувствами и взглядами. Возможны хорошие вести. Несмотря на неплохие условия, семимильным шагам лучше предпочесть осмотрительное продвижение вперед, с расчетом на продолжение в будущем. Такая тактика сделает намного успешнее ваши поездки, удаленные и ближние контакты, деловые акции и любовные инициативы.