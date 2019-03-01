Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: март 2019 года

Астрологический прогноз на март 2019 года: как пройдет этот месяц у каждого знака зодиака.

Первый весенний месяц – месяц сложный во всех отношениях. Погода в марте редко радует: солнечные проблески враз сменяются вьюгами и совсем зимними снегопадами, оттепели чреваты гололедом и напряженной ситуацией на дорогах. Гороскоп на март 2019 для всех знаков Зодиака поведает, что случится хорошего – кому ждать повышения, неожиданной радости или яркого любовного приключения.

Гороскоп на март 2019 года для Овна

Самой проблемной областью для Овнов в этот март станет их здоровье. Если поход к врачу давно откладывался "на потом", то запущенная проблема, скорее всего, даст о себе знать уже в начале весны. Не стоит упускать из виду и незначительные ухудшения, будь это обычная простуда или быстрая утомляемость. В любви и семейных делах Овнов ждут только положительные моменты. Ни конфликтов, ни недопонимания в ваших отношениях не будет. Это хорошее время, чтобы дать приют новому члену семьи – завести домашнего питомца. Лучше всего взять под свою опеку действительно нуждающееся в доме животное – из приюта, или прямо с улицы. Спасенная жизнь потом не раз порадует вас и поддержит в сложные времена, хотя бы своим умиротворяющим урчанием или веселым нравом.

Гороскоп на март 2019 года для Тельца

Рожденных под знаком Тельца в марте ожидают очень контрастные события. С одной стороны звезды прогнозируют массу полезных и интересных знакомств, расширение сферы контактов. С другой стороны, ваше нестабильное эмоциональное состояние приведет к многочисленным ссорам с уже существующими друзьями и знакомыми; со многими из них в марте 2019-го вы расстанетесь навсегда. Положение управляющих планет пробудит в вас все негативные черты –агрессию, нетерпимость, вспыльчивость, что приведет к размолвкам со второй половиной и чередой неприятностей на работе. Правда, ваши коллеги войдут в положение, закроют глаза на некоторые провалы и помогут избежать глобальных бед. Будьте внимательны в путешествиях и людных местах – вы в зоне пристального внимания карманников и аферистов.

Гороскоп на март 2019 года для Близнецов

Март для Близнецов станет периодом перемен, и, к счастью, по большей мере приятных. Откроются возможности для путешествий, причем, довольно затратных, ранее непозволительных, но этой весной – вполне приемлемых для ваших финансов. Экзотическое приключение подогреет градус ваших любовных отношений, как новых, так и давних, уже успевших поостыть. На волне позитива вспомните о своих близких и дальних родственниках, позвоните тем, с кем давно не общались. Это принесет и моральное удовлетворение, и, вероятно, обернется материальной пользой.

Гороскоп на март 2019 года для Рака

Ракам начало весны улыбнется ощутимым ростом денежного благосостояния. Неожиданного наследства вы не получите, но вот ваши прошлые рабочие достижения окупятся в троекратном размере. На фоне этого улучшится атмосфера в семье или в паре. Ваша вторая половинка убедится в том, что вы всегда добиваетесь успеха, и будущее с вами – стабильно и надежно. Астрологи гарантируют вам энергичный месяц. Чтобы уровень ваших сил не иссяк со временем, пускайте энергию в правильное русло – самосовершенствование, учебу, дополнительную работу.

Гороскоп на март 2019 года для Льва

Гороскоп для Львов указывает, что представителям этого знака в марте захочется уйти "в отрыв". Сложно будет отказать себе в вечеринках и развлечениях; весь месяц пройдет под лозунгом "хватит себя ограничивать". Такой образ жизни в какой-то степени поможет Львам наладить свое душевное состояние, однако важно успеть выйти из порочного круга, пока праздность не захватила вас с головой. Временное легкомыслие послужит источником конфликтов с близкими людьми, особенно с супругом или любовником. С другой стороны, планеты сулят легкое начало новых отношений. Возможно, некоторым Львам действительно пришло время кардинально изменить свою личную жизнь.

Гороскоп на март 2019 года для Дев

В марте Девам придется сложно сразу на двух поприщах: здоровье и отношения с семьей. Состояние организма будет нуждаться в постоянном контроле со стороны медиков – не пренебрегайте их советами и сигналами своего тела. Напряженность с любимыми людьми будет вызвана чрезмерной увлеченностью работой. Месяц будет очень активным, возможность карьерного прорыва и повышение квалификации заберет все ваши силы, что не понравится тем, кто привык владеть вашим вниманием. Постарайтесь найти баланс между любимой работой и личной жизнью, чтобы быть счастливыми по всем фронтам.

Гороскоп на март 2019 года для Весов

Весы этой весной столкнутся с конфликтами на работе. Неприятности будут вызваны не по профессиональной линии, а из-за человеческого фактора. Кто-то кого-то не правильно пойдет, или не так услышит, и негативная ситуация быстро наберет обороты. На деньгах это не отразится, но вот на вашу репутацию может пасть тень, и при том не по вашей вине. Чтобы легче пережить конфликтный период, посвятите свободное время обустройству семейного уюта и почаще выбирайтесь куда-нибудь всей семьей – это зарядит вас положительными эмоциями.

Гороскоп на март 2019 года для Скорпиона

Скорпионам нужно постараться совместить работу и отдых. Март одинаково хорош как для продолжительного отпуска, так и для продуктивной работы. Астрологи рекомендуют встретить весну на красивом курорте, где можно совмещать пляжный отдых с активным времяпрепровождением. Для вашего здоровья сейчас важно двигаться и посильно заниматься спортивными нагрузками. Во второй половине месяца, с новыми силами и высоким уровнем жизненной энергии, приступайте к работе. Сейчас вам по плечу любые графики и задачи, вы легко справитесь со всеми возложенными на вас обязанностями. Самое приятное, что ваша высокая работоспособность не останется незамеченной.

Гороскоп на март 2019 года для Стрельца

Начало весны для вас обернется серьезными денежными проблемами. Не смотря на моральную готовность к трудностям (для многих Стрельцов эта ситуация будет ожидаема ещё с начала года), финансовая пропасть станет для вас ударом. Как бы не было страшно, постарайтесь не поддаваться панике и отчаянию, и обратитесь за помощью к верным друзьям или родным. Не стесняйтесь и берите в долг; вернуть деньги получится в гораздо более краткий срок, чем вы думаете. Пережить это время вам поможет вторая половинка. К счастью, финансовые затруднения только сплотят вас, и укрепят ваши чувства.

Гороскоп на март 2019 года для Козерога

Козероги встретят март в состоянии усталости и душевного дисбаланса. Уже не первый месяц в вас зреют неуверенность в себе и в будущем, что делает вас раздражительными и злыми. Срывать плохое настроение, увы, будете на домочадцах и друзьях, которые попадут под горячую руку. Стоит отдать им должное – всё ваше окружение сделает всё возможное, чтобы поскорее вывести вас из депрессивного настроя. В конце месяца ждите приятных сюрпризов и знаков внимания, которые, наконец, поднимут ваш боевой дух и вдохнут новые силы.

Гороскоп на март 2019 года для Водолея

Одиноким Водолеям март принесет сразу несколько поклонников. Сложно сказать, успех это, или новая порция проблем. Никто из этих людей не вызовет в вас глубоких чувств, но и отказываться от внимания не захочется. Неопределенность разрешится со временем, но две-три недели придется помучиться любовными переживаниями. Водолеям, состоящим в серьезных отношениях, март принесет гармонию и умиротворение. Зато сферы денег и здоровья могут слегка подвести. Расположение звезд толкнет вас на необдуманные траты, а период весенних обострений заставит пройти несколько медицинских обследований.

Гороскоп на март 2019 года для Рыб

Рыб ждет довольно трудный месяц. Под ударом неустойчивой весенней погоды ваши сердце и сосуды. Из-за плохого самочувствия вы не сможете работать в привычном темпе, начнете совершать мелкие, но неприятные ошибки. Вашу рассеянность отметят коллеги и начальство, хотя наказывать, скорее всего, не станут. Честно обсудите с руководителем причины вашего состояния и, по возможности, возьмите короткий отпуск или даже больничный. Неплохо будет складываться ситуация на личном фронте: ждите многообещающих знакомств, если вы не связаны отношениями. Если же любимый человек у вас есть, будьте уверены, в ближайшее время он проявит себя в лучшем свете.