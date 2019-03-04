Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (04.03 - 10.03.2019)

По прогнозам астрологов, наступающая неделя может стать не самой стабильной в денежном плане.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

В начале марта дела, о которых Овны почти забыли, напомнят о себе с новой силой. Вероятно, придется вернутся к каким-то нерешенным проблемам или решать острые вопросы. Астрологи советуют не погружаться с головой в работу. Переработав сейчас, можно оказаться в минусе. У Овнов, занятых достижением амбициозных целей, шансы обрести успех предоставятся уже в четверг и воскресенье. Позитивные перемены принесет с собой влияние аспектов Марса с Меркурием и Нептуном.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Согласно астропрогнозу на март 2019 года, Тельцов ждет отличный момент для деловых коммуникаций, заработка, публичных выступлений, перехода на новую должность или работу. Успехом увенчаются даже трудоемкие дела. Вместе с тем Тельцам стоит приготовиться к тому, что свалившееся на них благополучие вскоре исчезнет, так что лучше реально оценивать риски. С важными делами стоит успеть до среды: после Уран перейдет в Знак Тельца, чем вызовет психологический дискомфорт, который постоянно будет сбивать с толку и тормозить процессы.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Легкомысленное отношение к деньгам может сыграть с Близнецами роковую шутку в начале марта. Астрологи советуют начать неделю со стратегического планирования. Также рекомендуется проверять поступающую информацию, не бояться переспрашивать, быть внимательнее к доходам и организованнее в делах, и тогда, вполне вероятно, получится нейтрализовать негативное влияние Меркурия. Важный момент: переход покровителя 5 марта в ретро-фазу может пробить значительную брешь в личном бюджете, поэтому осторожность не повредит.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Сфера, которая принесет Ракам положительные результаты и небольшие победы, — это деловое общение. Встречи с инвесторами, собрания, коллективная работа, обсуждение проблем с начальством пройдут на ура. Что касается денег, то на этой неделе представители этого Знака могут потерять довольно крупную сумму. Влияние Венеры в Водолее усилит идеализацию людей, планов и собственных возможностей. Чтобы минимизировать риски и не попасться на удочку мошенника, потребуется проявить больше сдержанности, вдумчивости и последовательности.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Нахождение Солнца в созвездии Рыб не располагает к повышенной деловой активности. Неделя с 4 по 10 марта скорее подходит для неспешной работы, неформального общения с коллегами и начальством, наведения порядка в документах и на рабочем месте, чем для покорения новых карьерных вершин. Во вторник, четверг и субботу аспекты покровителя могут вызвать усталость и неуверенность в себе. В это время полезно подумать об отдыхе и устроить себе заслуженный выходной. Важное значение приобретают денежные аффирмации.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Меркурий, который 5 марта войдет в ретро-фазу, отодвинет карьеру на второй план. Выкладываясь в полную силу, Девы рискуют понизить иммунитет или заработать себе ежевечернюю головную боль. Специалисты сайта dailyhoro.ru предлагают вложить деньги в здоровье и полноценный отдых. Это окажется самым лучшем вложением в начале месяца.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Стабильное положение Венеры указывает на то, что Весов ждут значительные успехи в финансовом секторе. Неделя обещает отличные денежные результаты, если не откладывать на завтра то, что можете сделать сейчас. Это касается и рабочих моментов, и покупок, на которые Весы не решались. Если ждать удобного случая, не применяя встречную активность, то прождать можно до конца месяца.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Финансовые риски и денежные махинации могут закончиться крахом, особенно во вторник. На повестке недели — переход Урана в обитель Тельца. Данное астрологическое событие ознаменует собой выход на новый уровень, но не стоит потакать соблазну заработать на сомнительных сделках: можно здорово прогореть. Честным путем сейчас можно заработать гораздо больше. Покупки лучше направить на поддержание своего статуса или на повышение квалификации.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцов ждет довольно продуктивная и удачная неделя в денежном плане, обусловленная активностью Юпитера. Три дня аспектов в четверг, пятницу и субботу сложат любую ситуацию в пользу Стрельцов, позволив им справиться с любыми заданиями. Астрологи также сообщают, что на этой неделе можно вполне рассчитывать на поощрение от начальства в виде премии или повышения по карьерной лестнице. Ритуалы на удачу станут гарантом успеха.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

В профессиональной жизни представителей Козерога начнется новый этап или подготовка к нему. Переход Урана в Тельца позволит полностью контролировать события, разворачивающиеся в материальной сфере. Рекомендуется ставить перед собой исключительно амбициозные цели и справиться со страхом неизведанного. Из опасностей периода — долговые обязательства. На этой неделе Козерогам желательно по возможности избегать новых кредитных займов и постараться раздать уже имеющиеся долги.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Исходя из прогнозов астрологов на март 2019 года, Водолеи могут попасть в стесненное денежное положение, поддавшись влиянию Венеры и ее ветреным порывам. Грамотное распределение денег и четкий план выручит представителей этого Знака. Наиболее значимый день — пятница. Аспект Венеры к Юпитеру усилит тягу к мечтательности. Не поддавшись порывам, удастся нормализовать жизнь. Не стоит откладывать реализацию планов на более благоприятный период, иначе мечты останутся фантазиями и не принесут реального результата.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Луна, Солнце, Меркурий и Нептун соединятся на этой неделе в Знаке Рыб, в результате чего Рыбы могут на какое-то время потерять связь с реальностью. В этой ситуации лучше не принимать поспешных решений, отказаться от важных сделок, отложить серьезные переговоры и заняться рутинными делами. Также астрологи не рекомендуют давать прямых ответов на сомнительные предложения. Попросите паузу на обдумывание до следующей недели. Это переходное время лучше использовать для накопления сил и проведения ритуалов на богатство и процветание, чтобы в середине марта покорить новые высоты.