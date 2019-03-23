Гороскоп на сегодня, 23 марта 2019: все знаки Зодиака

В этот день всем знакам следует более осмотрительно относиться к поступающей информации и поменьше верить пустым сплетням.

Гороскоп на 23 марта 2019 Овен

Сегодня благоприятны контакты с чиновниками, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции. В первой половине дня вероятны мелкие недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолкованных обещаний. Бурное проявление эмоций может усугубить положение.

Гороскоп на 23 марта 2019 Телец

Звезды предупреждают, что сегодня любое дело в сфере профессиональной деятельности потребует от вас максимума усилий. В личных отношениях отбросьте всякие сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Планеты покровительствуют смелости.

Гороскоп на 23 марта 2019 Близнецы

Благоприятный день, сулящий поддержку высших сил, покровителей, партнеров. Возрастут жизненный потенциал, везение, деловитость. Без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных деловых операций или добиться расположения интересующего вас человека.

Гороскоп на 23 марта 2019 Рак

Благоприятный день. Возможны положительные перемены в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или накопившиеся долги поглотят всю прибыль. Сегодня у вас появится возможность блеснуть талантами и способностями.

Гороскоп на 23 марта 2019 Лев

Звезды рекомендуют вам полностью посвятить себя работе, поскольку благоприятное расположение звезд обещает принести быстрый и весомый результат всем начинаниям последнего времени. Целенаправленная деятельность успешно завершится долгожданным известием или встречей с партнером.

Гороскоп на 23 марта 2019 Дева

Используйте любую возможность изменить к лучшему свое материальное положение или личную жизнь. Необдуманные действия по отношению к дорогому человеку могут иметь длительные неприятные последствия.

Гороскоп на 23 марта 2019 Весы

Благоприятный день для начала нового дела. Сегодня у мужчин-Весов появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Однако те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться поддержкой партнеров или одобрением влиятельных покровителей. Принимая решения, будьте осторожны. Во второй половине дня вероятна встреча со старыми друзьями. Постарайтесь не вспоминать про былые ссоры, взаимное непонимание, размолвки.

Гороскоп на 23 марта 2019 Скорпион



Положение планет повышает интерес Скорпионов к передовым технологиям, современной электронике и средствам связи. Не исключено неожиданное решение финансовых вопросов.

Гороскоп на 23 марта 2019 Стрелец

Сегодня Стрельцы смогут похвастаться хорошим самочувствием. Настроение будет отличным, радость и спокойствие станут сменять друг друга. Следует предаваться развлечениям и не надрываться в заботах.

Гороскоп на 23 марта 2019 Козерог

День символизирует концентрацию всех сил и энергий. Он располагает к творческому созиданию и художественному мастерству. Этому сопутствует стремление создать материальную базу и надежно обеспечить тылы. Займитесь укреплением производственной и финансовой дисциплины.

Гороскоп на 23 марта 2019 Водолей

Сегодня вы будете блистать остроумием, стремиться к участию в дискуссиях и спорах. Сила чувств положительно повлияет на их эмоциональное состояние. Позвольте ближним тоже проявить свои таланты. Не отталкивайте их в тень своей славы.

Гороскоп на 23 марта 2019 Рыбы

Сегодня могут появиться хорошие возможности для продвижения в карьере, образовании, общественной деятельности и финансовом процветании. Не упустите замечательные условия для плодотворной работы. Не исключено, что крупная сумма денег уйдет на пустяки.