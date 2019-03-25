Гороскоп на сегодня, 25 марта 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 25 марта 2019 года, предусматривает благоприятный день для решения вопросов, которые требуют высоких затрат энергии.

Гороскоп на 25 марта 2019 Овен

День благоприятный для коммерческой деятельности. Не стоит сегодня рисковать в финансовых делах, так как убытки могут быть весьма значительными. Противопоказаны импульсивность и поспешность в принятии решений. Досадные недоразумения с близкими людьми закончатся не в вашу пользу.

Гороскоп на 25 марта 2019 Телец

Этот день можно смело посвятить любви, семейным отношениям, новым знакомствам, которые могут перерасти в серьезные длительные отношения. Сегодня звезды благоприятствуют и вашим финансовым делам. Не исключены выгодная коммерческая сделка, заманчивое предложение или выигрыш.

Гороскоп на 25 марта 2019 Близнецы

День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Вероятны неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия, изменив настроение или самочувствие в худшую сторону.

Гороскоп на 25 марта 2019 Рак

День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Первая половина дня окажется наиболее удачной, благоприятной для решения важных вопросов, крупных приобретений, коммерческих сделок. Во второй половине дня возможны ошибки в работе, стрессовые ситуации, которые отнимут у вас много сил и энергии. Чтобы управлять ситуацией, вам нужно критичнее оценивать свои поступки.

Гороскоп на 25 марта 2019 Лев

Один из чистых дней. Отмечен гармоничными отношениями между партнерами, радостью бытия. Удачный день для карьеры, обращения к начальству, в правительственные учреждения или общественные организации. Не оставляйте без внимания новые идеи и предложения – они принесут выгоду.

Гороскоп на 25 марта 2019 Дева

Жизненный потенциал на высоком уровне. Большой интерес к делам позволит добиться успехов в конкретной деятельности. Возрастают творческие способности, сексуальность, дар убеждения. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой.

Гороскоп на 25 марта 2019 Весы

Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные – выгода обеспечена любой из них. Скорее всего, вам посчастливится решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на что, вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени.

Гороскоп на 25 марта 2019 Скорпион

Активный, творческий день, позволяющий проявить свои таланты и способности в различных сферах деятельности. Усилятся ваши либерализм и предприимчивость. Появится возможность легко решить профессиональные вопросы или укрепить материальное положение. Благоприятное время для решения дел в суде. Великодушие и щедрость привлекут новых союзников.

Гороскоп на 25 марта 2019 Стрелец

День, связанный с преодолением сомнений, получением и переработкой информации. Будьте готовы и к не совсем доброжелательному отношению к вам начальства или сотрудников. Не исключены козни недоброжелателя. Неприятное известие внесет путаницу в дела, поездка окажется безрезультатной.

Гороскоп на 25 марта 2019 Козерог

Благоприятный день для коммерческих сделок и рискованных предприятий. Все будет способствовать росту вашей популярности и авторитета. Ваше мнение не останется без внимания того, кто хочет его узнать. Благоприятный день для встреч с любимым человеком, романтических знакомств.

Гороскоп на 25 марта 2019 Водолей

Благоприятный день. Проходит под знаком постижения истин, духовного озарения, нравственной чистоты. Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повышенная работоспособность, нестандартный подход к решению проблем принесет ощутимые результаты. Возможна реализация всего позитивного, что появилось в конце прошлого времени. Поддержка партнеров обеспечит успех в самых смелых начинаниях. Удача будет сопутствовать даже в рискованных предприятиях.

Гороскоп на 25 марта 2019 Рыбы

Благоприятный день, сулящий поддержку высших сил, коллег, друзей или родственников. Хороший период для супружеских отношений, романтических знакомств, целительства. Появится возможность проявления способностей, таланта, осуществления задуманного. Сны могут быть пророческими. Огонь, спички – к хлопотам или несчастью.