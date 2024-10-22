Переехал из Москвы в Киев и чуть не совершил самоубийство: что известно о звезде "Слуги народа" Викторе Сарайкине

Сарайкин признался, что едва не покончил жизнь самоубийством

Известный актер Виктор Сарайкин, снявшийся в комедийном телесериале "Слуга народа", родился и вырос в Российской Федерации. Но строить карьеру переехал в Украину, взяв с собой семью. Он запомнился украинским зрителям в роли отца Василия Голобородько в сериале "Слуга народа". В этот день, 6 апреля, артист отмечает день рождения — ему исполнилось 67 лет.

Что стоит знать:

Виктор Сарайкин переехал из России в Киев, где стал звездой театра и сериала "Слуга народа"

Актер преодолел тяжелую алкогольную зависимость и депрессию благодаря поддержке жены и сына

Сейчас он живет в Украине, но не делает публичных заявлений о полномасштабной войне

Творческий путь Виктора Сарайкина

Родился актер в 1959 году в Магнитогорске (Челябинская область, Россия). В детстве он занимался фигурным катанием, а в подростковом возрасте увлекся кинематографом. После школы он поступил в ГИТИС, на курс где готовили актеров для театров юного зрителя, но становиться актером ТЮЗа Виктору Сарайкину не очень хотелось, поэтому он посещал занятия на параллельном курсе, где преподавали Олег Табаков и Константин Райкин. В 1980-м году он окончил ГИТИС и был приглашен на работу в Московский драматический театр на Малой Бронной. Но из-за отсутствия прописки, а это в тот период, было серьезной проблемой, не смог устроиться на работу.

Виктор Сарайкин переехал из Москвы в Киев

Вместе с женой Ниной Нижерадзе он принял решение переезжать в Киев, где жили ее родители. Вскоре молодым актерам помогли устроиться в новый (на тот момент) театр — Киевский государственный театр драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Но первое время Сарайкину было очень сложно, поскольку он был совершенно невостребованным. В одном из интервью, он рассказывал, что начал страдать алкогольной зависимостью. И первый алкогольный срыв у него случился, когда его хотел "перевоспитать" в театре Эдуард Митницкий. Но жена терпеливо возвращала его к нормальной жизни и приложила много усилий, чтобы Виктор раз и навсегда завязал с алкоголем.

Виктор Сарайкин строил театральную карьеру в Украине

Актер "Слуги народа" в программе "ЖВЛ" однажды признался, что в период отсутствия работы даже едва не совершил самоубийство. Он по пьяни наглотался таблеток, но сын Матвей вовремя вернулся домой и спас его.

Вскоре карьера Сарайкина начала развиваться, при чем он пробовал себя не только в театре, но и в кинематографе. Его можно увидеть в таких кинолентах, как "Афганец", "День рождения Буржуя-2", "Нити судьбы". Также он сыграл в сериале "Слуга народа" роль отца главного героя Василия Голобородько, которого сыграл Владимир Зеленский.

Виктор Сарайкин снялся в сериале "Слуга народа", Фото: пресс-служба "1+1"

К слову, он тепло отзывался о Зеленском, отмечая, что работая с ним, он не ощущал разницы в их статусах. По словам Сарайкина, Зеленским на съемочной площадке всегда вел себя спокойно и к его мнению всегда прислушивались. Также Виктор отметил, что благодаря встрече с Зеленским он похудел на 25 килограммов.

Виктор Сарайкин остался жить в Украине

Где сейчас Виктор Сарайкин и чем занимается

В 2014-м году, когда началась война на Донбассе, актер поддержал Майдан и отказался работать с российскими режиссерами. Виктор не критиковал Россию, лишь отмечал, что хочет мира между странами.

После перерыва Сарайкин стал снова появляться в российских проектах, но последняя картина с его участием вышла в 2022 года. Виктор продолжает жить в Украине, но новые фильмы с его участием не выходили, социальные сети актер не ведет. Публичных заявлений о российском вторжении он не делал.

Виктор Сарайкин пропал мз медийного пространства

