Переїхав з Москви до Києва і ледь не скоїв самогубство: що відомо про зірку "Слуги народу" Віктора Сарайкіна

Сарайкін зізнався, що мало не наклав на себе руки

Відомий актор Віктор Сарайкін, який знявся у комедійному телесеріалі "Слуга народу", народився та виріс у Російській Федерації. Але будувати кар’єру переїхав до України, взявши з собою родину. Він запам'ятався українським глядачам в ролі батька Василя Голобородька в серіалі "Слуга народу". В цей день, 6 квітня, артист святкує день народження — йому виповнилося 67 років.

Що варто знати:

Віктор Сарайкін переїхав із Росії до Києва, де став зіркою театру та серіалу "Слуга народу"

Актор подолав важку алкогольну залежність і депресію завдяки підтримці дружини та сина

Наразі він живе в Україні, але не робить публічних заяв про повномасштабну війну

"Телеграф" розповідає, де зараз Віктор Сарайкін і чим він займається.

Творчий шлях Віктора Сарайкіна

Народився актор у 1959 році у Магнітогорську (Челябінська область, Росія). У дитинстві він займався фігурним катанням, а у підлітковому віці захопився кінематографом. Після школи він вступив до ГІТІС, на курс де готували акторів для театрів юного глядача, але ставати актором ТЮГу Віктору Сарайкіну не дуже хотілося, тому він відвідував заняття на паралельному курсі, де викладали Олег Табаков та Костянтин Райкін. У 1980 році він закінчив ГІТІС і був запрошений на роботу в Московський драматичний театр на Малій Бронній. Але через відсутність прописки, а це в той період було серйозною проблемою, не зміг влаштуватися на роботу.

Віктор Сарайкін переїхав із Москви до Києва

Разом із дружиною Ніною Ніжерадзе він вирішив переїжджати до Києва, де мешкали її батьки. Невдовзі молодим акторам допомогли влаштуватися у новий (на той час) театр — Київський державний театр драми та комедії на лівому березі Дніпра.

Але спочатку Сарайкіну було дуже складно, оскільки він був абсолютно незатребуваним. В одному з інтерв’ю він розповідав, що почав страждати на алкогольну залежність. І перший алкогольний зрив у нього стався, коли його хотів "перевиховати" у театрі Едуард Мітницький. Але дружина терпляче повертала його до нормального життя та доклала багато зусиль, щоб Віктор раз і назавжди зав’язав з алкоголем.

Віктор Сарайкін будував театральну кар’єру в Україні

Актор "Слуги народу" у програмі "ЖВЛ" одного разу зізнався, що в період відсутності роботи навіть мало не вчинив самогубство. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння й наковтався пігулок, але син Матвій вчасно повернувся додому і врятував його.

Незабаром кар’єра Сарайкіна почала розвиватися, причому він пробував себе у театрі, а й у кінематографі. Його можна побачити у таких кінострічках, як "Афганець", "День народження Буржуя-2", "Нитки долі". Також він зіграв у серіалі "Слуга народу" роль батька головного героя Василя Голобородька, якого зіграв Володимир Зеленський.

Віктор Сарайкін знявся у серіалі "Слуга народу", Фото: прес-служба "1+1"

До речі, він тепло відгукувався про Зеленського, зазначаючи, що працюючи з ним, він не відчував різниці в їхніх статусах. За словами Сарайкіна, Зеленським на знімальному майданчику завжди поводився спокійно і до його думки завжди прислухалися. Також Віктор зазначив, що завдяки зустрічі із Зеленським він схуд на 25 кілограмів.

Віктор Сарайкін залишився жити в Україні

Де зараз Віктор Сарайкін і чим займається

У 2014 році, коли почалася війна на Донбасі, актор підтримав Майдан і відмовився працювати з російськими режисерами. Віктор не критикував Росію, лише зазначав, що хоче миру між країнами.

Після перерви Сарайкін став знову з’являтися у російських проєктах, а остання картина за його участю вийшла у 2022 році. Віктор продовжує жити в Україні, але нові фільми за його участю не виходили, соціальних мереж актор не веде. Публічних заяв про російське вторгнення він не робив.

Віктор Сарайкін пропав мз медійного простору

