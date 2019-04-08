Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (08.04 - 14.04)

Начало недели крайне благоприятно для деятельности, связанной с освоением космического пространства. Также это хорошее время и для астрологов.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года Овен

Неожиданно, вам может поступить предложение возглавить отдел или какую-то группу, провести обучение или семинар. Не раздумывайте - соглашайтесь! Это хорошо скажется на вашем дальнейшем карьерном росте.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года Телец

Звезды будут подталкивать вас к ведению светского образа жизни, что вам несвойственно. Но именно на этих раутах незамужние Тельцы могут встретить свою любовь. Так что заранее присматривайте вечерние наряды - они вам пригодятся!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года Близнецы

Придется немного поволноваться из-за доходов. Вы можете сменить банк, в котором храните свои сбережения. Возможно, даже сделаете это несколько раз. А все из-за того, что вы получили тревожные новости и постараетесь подстраховаться.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года Рак

Партнер станет изрядно раздражать вас своим полным непониманием ситуации. Скорее всего, это будет касаться именно делового партнерства. Впрочем, и в личных отношениях вероятно недопонимание, из-за чего могут возникнуть разногласия и ссоры.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года Лев

Коллеги будут делить сферы влияния на работе. Впрочем, на вашу область компетенции вряд ли кто-то рискнет покуситься. Даже если вдруг такой смельчак и найдется, Львы справятся с ним без малейшего труда. ему не стоит переходить вам дорогу.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года Дева

Положение планет в данный период вызовет проблемы со второй половинкой. Вам это покажется ерундой, не стоящей внимания, но партнер с этим не согласится. Ваш ум позволит доказать любимому, что он все преувеличивает и делает из мухи слона.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года Весы

Положение планет заставит вас заняться благоустройством жилища. Вы будете трудиться не покладая рук, чтобы дом стал красивым и уютным. А когда родственники придут в гости и восхитятся проделанной работой, вы испытаете гордость за себя!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года Скорпион

На этой неделе вам станут известны потрясающие новости, которые взбудоражат ваше воображение. Перед вами откроются поистине невиданные по своим масштабам перспективы. Вам это придаст уверенности в своих силах и вдохновит на подвиги.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года Стрелец

Отличный период, поскольку у многих Стрельцов сбудутся их мечты. Правда, при условии что они связаны с домом и семьей. В противном случае они могут и не осуществиться. Поэтому поскромнее с желаниями, дорогие Стрельцы! Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года Козерог

Звезды говорят о том, что ваша финансовая удача зависит от других людей. Согласятся ли они помочь вам в ваших делах? Насколько у вас получится убедить или уговорить их - настолько успешно решатся ваши денежные вопросы.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года Водолей

Будьте аккуратны, выражая свои эмоции и чувства. Вашу экспрессию могут неверно понять, тем более что ранее вы вели себя гораздо сдержаннее. Чтобы никого не обидеть, избегайте экстравагантных выпадов.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года Рыбы

Положение планет заставит вас сильно переживать по поводу здоровья близких. Волнения могут негативно сказаться и на вашем собственном самочувствии. Постарайтесь не зацикливаться на негативе, а настраиваться на хорошее.