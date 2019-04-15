Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (15.04 - 21.04.2019)

Середина апреля обрадует нас ростом дохода и успехом в делах.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Солнце пробудет в Овне до 20 апреля, что сделает представителей этого Знака резкими и импульсивными. Астрологи сообщают, что чем активнее Овны будут доказывать свою правоту начальству или клиентам, тем хуже для них. Разумеется это не значит, что нужно отпустить ситуацию, но звезды предупреждают, что от склок и конфликтов материальная жизнь может резко измениться. Результат будет зависеть от уровня удачи, поэтому ее стоит привлечь.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Переход Венеры в созвездие Овна откроет новую главу в истории финансовой жизни Тельцов. И к этому событию следует подготовиться заранее — с понедельника. Специалисты сайта dailyhoro.ru советуют начать понедельник правильно, ведь именно в этот день можно привлечь удачу на всю неделю. Тем более что удача не помещает Тельцам — после 20 апреля в их жизнь будут поступать новые финансовые заботы. Причин для беспокойства нет: трудности с деньгами будут возникать спонтанно, но чем спокойнее Тельцы это воспримут, тем больше будет шанс на успех.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецов ждут серьезные перемены в сфере финансов и карьеры. В среду, 17 апреля, Меркурий перейдет в Знак Овна. Если за все время пребывания Меркурия в Рыбах Близнецы так и не успели нормализовать материальную жизнь, то теперь им и вовсе следует ограничиться самым спокойным вариантом. Не стоит браться за сложные проекты, взваливать на себя работу всего персонала, менять должность, участвовать в сомнительных авантюрах. Лучшие занятия сейчас: экономия, планирование бюджета, изучение сильных и слабых сторон, причем как своих, так и конкурентов.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Юпитер ушел в ретроград, и для Раков начинается не самый простой период на работе и в денежных делах. Астрологи спешат предупредить: будет много препятствий, и даже самое простое решение придется продвигать с боем. Желательно заранее составить план Б и подстелить «соломку» в уязвимых сферах. Также не рекомендуется совершать крупные покупки. И дело тут совсем не в том, что покупка будет напрасной. Новые приобретения, такие как машина или квартира, могут вызвать зависть со стороны окружающих, в том числе и близких. Чужая зависть сейчас может все испортить. Выход: наметить покупку, отложить деньги, но ничего не покупать и не подписывать хотя бы до выходных.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львов, которые мечтают разбогатеть, ждет неприятная новость — сейчас явно не время для этого. Ретро-Сатурн всю неделю будет мешать, путать планы, и в конечном итоге Львы получат совсем не то, чего ожидали. Любые деловые планы могут быть перенесены на конец этой или начало следующей недели. До пятницы лучше ничего не предпринимать в этом направлении. Чем же заняться? Укрепить тылы и разобраться с мелкими денежными проблемами.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

В середине апреля мелкие бытовые дела рискуют завалить Дев — с 17 апреля они будут нарастать, как снежный ком. Для достижения успеха придется преодолеть инертность и негативное влияние Венеры. С самого понедельника Девам стоит продвигать свои планы вперед и не бояться трудолюбия. И еще один важный момент: нужно как можно больше времени уделять завалам и решению денежных проблем, а еще лучше — их профилактике. Продуманные шаги подарят отличный практический результат.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

В середине апреля для Весов сложится благоприятная экономическая ситуация. Поддержка придет от Венеры, до 20 апреля усиленной в созвездии Рыбы. Астрологи сообщают, что планета-покровитель будет работать на Весов, одаривая их перспективными возможностями в сфере карьеры и денег. Вероятнее всего, в мире возрастет спрос на вид услуг или продуктов в той области, в которой работают Весы. Начало недели — самое идеальное время для вложения денег, привлечения учредителей, погашения кредитных займов.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Карьера на этой неделе — уязвимое место Скорпионов. Если представители этого Знака ищут новую работу, продвигают проекты или работают над чем-то масштабным, то процесс может встать, и в этом не будет их вины. Всему виной ретро-Юпитер, который в эти 7 дней отмечен повышенной активностью. Астрологи советуют переключить внимание, умерить пыл и амбиции. Расточительство и высокое самомнение будут мешать Скорпионам работать с людьми и деньгами. Из-за этого они рискуют упустить влиятельного человека, шанс или выгодную возможность.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Ретро-Юпитер скажется на делах, связанных с деньгами, недвижимостью, деловым общением. Представителям Стрельца сейчас разумнее всего поставить на паузу даже то, что практически завершено. В случае если крайне необходимо довести до конца начатое, следует изменить тактику и действовать мягкой силой. Доходы Стрельцов в этот период зависят от того, насколько они умеют быть лояльными, гибкими и отзывчивыми. Если получится произвести выгодное впечатление, надавить на нужные рычаги, договориться и выслушать — это принесет довольно ощутимое материальное вознаграждение.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Финансовые потоки в ближайшее время могут стать значительно скуднее из-за ретроградации Сатурна, поэтому будет отлично, если Козероги войдут в режим экономии. Особого внимания потребуют перечисления и переводы денежных средств — в этом деле необходимо контролировать процесс, иначе средства могут неожиданно «потеряться» в пути. Да, в апреле многим Козерогам придется пожертвовать личным комфортом в угоду денег. Зато к концу месяца они будут готовы раздать все долги и закрыть кредиты.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям рекомендованы пассивная работа и бережное отношение к деньгам. Наступает неделя, когда им действительно стоит позаботиться о своих доходах, комфорте и заработке. С переходом Сатурна в ретро-фазу начнется новый этап, который придется посвятить делам, связанным с чужими деньгами, кредитами и инвестициями. Вероятно, у Водолеев появятся новые финансовые обязательства, которые ярко отразятся на семейном бюджете. Астрологи советуют взять вынужденную паузу и как следует обдумать происходящее.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Идеи и планы, над которыми Рыбы трудились в последнее время, забуксуют на этой неделе. В первую очередь это будет касаться самых заветных желаний. Астрологи советуют сместить самые важные дела на начало недели, а конец посвятить бытовым заботам. В противном случае Рыбы зря потратят свое время — на повестке недели переход Венеры в Знак Овна. С 20 апреля начнется период, который заставит проанализировать свою работу и провести инвентаризацию планов. Чем быстрее Рыбы поймут, как улучшить свое положение, тем быстрее увидят новые финансовые возможности.