Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (15.04 - 21.04)

С 15 по 18 апреля - растущая Луна. Важные решения принимаются именно сейчас.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года Овен

Можете ожидать встречи со второй половиной, признания в любви, нового витка в отношениях. А вот в деньгах везения пока нет. Придется взять в долг или отложить покупку, о которой давно мечтали. Берите только посильную для вас сумму.

Гороскоп на неделю с15 по 21 апреля 2019 года Телец

Звезды не рекомендуют вам строить планы на будущее. Сейчас не время сеять. Зато можно проводить любые сделки с недвижимостью. Запланированные ранее путешествия и поездки обещают быть удачными. Возьмите с собой за компанию друзей.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года Близнецы

В это время вы будете рассеянны как никогда. Чтобы не попасть в неприятные ситуации, ближе к середине недели придется усилием воли взять себя в руки. Обратите внимание на домочадцев, особенно на детей. Они сейчас очень нуждаются в вас.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года Рак

И в еде, и в отношениях вам сейчас важно соблюдать чувство меры. Держите себя в руках! Не лишним будет принять к сведению совет от старшего поколения или подруги. В выходные дни данного периода можно совершать крупные покупки: они будут удачными.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года Лев

Вам сейчас лучше не трудиться в одиночку. В середине неди возможно получение неожиданной прибыли. Соблазн потратить деньги впустую будет велик, но вы держитесь! Отложите сумму на более важные вещи.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года Дева

Встречи с друзьями - главное, что спасет вас в этот период. В остальном все будет несколько сложно. Здоровье может начать шалить, на работе на вас посыплются все шишки, а в отношениях с возлюбленным наступит пауза. Будьте сильной, чтобы все это пережить!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года Весы

Будьте готовы к тому, что вас может ждать неприятное общение. Звезды советуют вам взять небольшой отпуск, хотя бы 2-3 дня, чтобы восстановить силы. Вот только отдыхать сейчас лучше в одиночку. Даже любимых детей и мужа желательно оставить в стороне.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года Скорпион

К вашей работе сейчас будет предъявляться немало претензий. Не спорьте, а исправляйте ошибки. Не судите строго родных и близких: они сейчас особенно ранимы. Как можно больше времени проводите на природе. Это нужно как для здоровья, так и для настроения.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года Стрелец

Ожидается много деловых встреч. Прежде чем на что-то соглашаться, трезво оценивайте собственные возможности. Бытовых проблем будет не избежать. Домашние все время будут чем-то недовольны. Выдохните, скоро все наладится!

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года Козерог

На первый взгляд, в вашей жизни сейчас все будет идеально. Но вы сами все время будете чем-то недовольны. Откажитесь от профессиональных амбиций, если они пойдут вразрез с интересами семьи. А в субботу, обязательно уделите максимально времени детям.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года Водолей

В вашей жизни появится непререкаемый авторитет, к мнению которого однозначно стоит прислушиваться. Возможно, на работе вас ждет повышение. Обязательно это отметьте! Однако в любовной сфере может возникнуть и недопонимание.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года Рыбы

Вероятно, именно сейчас начнут сбываться ваши самые заветные желания. Принимайте все с благодарностью. В общении с окружающими будьте снисходительны: прощайте им слабости. Хорошее время для ухода за собой. Сходите к косметологу, например!