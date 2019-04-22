Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (22.04 - 28.04)

С 22 по 28 апреля - убывающая Луна. В это время не рекомендуется начинать новое.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года Овен

Это отличный период для отдыха с друзьями. Вам сейчас просто необходимо расслабиться, особенно если впечатления вам подпортили события на работе. Друзья помогут вам отвлечься от печальных мыслей и получить незабываемые впечатления.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года Телец

Уверенность в своих силах подкрепится тем, что вы почувствуете поддержку и уважение окружающих. Вы с удовольствием можете солировать на совещаниях и различных мероприятиях, делиться своим опытом с менее опытными сотрудниками.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года Близнецы

Вас может нервировать буквально все вокруг - нововведения на работе, поведение окружающих. А новости, даже если они напрямую с вами не связаны, могут вызывать испуг. Держите себя в руках и старайтесь находить в жизни положительные моменты.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года Рак

В ваших семейных отношениях присутствуют и флирт, и взаимопонимание, и привязанность. Проблема лишь в том, что сейчас ни вы, ни супруг не выносите обязательств и не хотите нести ответственность за семью. Что ж, зато это тоже взаимно!

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года Лев

Пожалуй, это самый скучный период. Вы будете заняты работой, домашними хлопотами. Но делать все станете механически, на автомате - ваши мысли будут далеко. Уделите внимание своему здоровью - упадок сил может быть причиной заболевания.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года Дева

Романтические отношения между вами и вашим поклонником будут развиваться очень бурно. Не успели познакомиться, как уже планируете совместное будущее, думаете о семье и детях. Но вы, скорее всего, будете относиться к этому роману довольно легкомысленно.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года Весы

Аспект планет в данное время создаст благодатную почву для любви и романов. Со своим возлюбленным вы можете встретиться случайно, но отношения завяжутся сразу же - чуть ли не с первого мгновения.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года Скорпион

Вы будете всеми силами стремиться к тому, чтобы сохранить то, что уже получили. Похвальное желание! К счастью, у вас это получится.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года Стрелец

Значительный подъем сил и всплеск энергии на этой неделе приведет к тому, что вы сразу ринетесь в бой по всем направлениям. И это принесет свои плоды. Вы и в профессиональных делах преуспеете, и в личных - рядом с вами появится верный поклонник.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года Козерог

Это время заслуженного отдыха, релакса. Вы сможете провести его так, как сами захотите, поехать туда, куда давно уже мечтали. А что еще лучше - у вас будет возможность отправиться в путешествие с теми людьми, которых вам приятно видеть рядом с собой.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года Водолей

У кого-то - проблемы, трагедии, рушатся судьбы, а у вас - все благополучно. На фоне чужих бед вы чувствуете себя как-то странно. Водолеи от природы мнительны, и всю неделю будут настороже - на всякий случай, чтобы не упустить момент, когда надо волноваться.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля 2019 года Рыбы

Начальник побурчал и успокоился, а на вашем горизонте снова взошло солнце - теплое и яркое. Вероятны приятные поездки, незабываемые впечатления, активное общение, волнующий флирт. Появятся новые друзья и интересные предложения.