Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (06.05 - 12.05.2019)

Начало недели пройдет на сложном аспекте полуквадратуры Меркурия к Нептуну, а это грозит обманами, ошибками и денежными потерями.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Ситуация в деньгах у Овнов на этой неделе неоднозначная. С одной стороны, просматриваются неплохие шансы для продвижения в карьере за счет усиленных Солнцем пробивных способностей. С другой — нежелательно браться за новые дела, не имея достаточного опыта. Его отсутствие может столкнуть в знакомый порочный круг, усилив уязвимость. Эта неделя — хорошее время подумать о планах на будущее, снизив количество расходов.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

В созвездии Тельца Уран, Меркурий и Солнце. Это говорит о том, что пришло время для углубления и расширения знаний о методах заработка. Также это будет неплохой период для специализированного профессионального обучения и обсуждения с коллегами волнующих вопросов. Энергия планет идет в разрез с инертностью. Поэтому для быстрого финансового успеха потребуется работать, а не наслаждаться уходящим эффектом прошлых побед.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецы столкнутся с негативным и достаточно мощным воздействием двойного аспекта Меркурия, что отрицательно повлияет на энергетический и эмоциональный фон. Это не лучший момент для принятия финансовых решений. В первую очередь это касается любых покупок и инвестиций. Специалисты сайта dailyhoro.ru советуют покупать только самое неотложное и необходимое. В противном случае можно потратить деньги впустую, купив ненужный или бракованный товар.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

С 8 по 10 мая Луна будет находиться в Знаке Рака, а значит, ее воздействие в полной мере отразится на представителях этого созвездия. Со среды по субботу благодаря мощной поддержке покровителя Раки смогут найти выход из лабиринта денежных проблем, при этом появится возможность избежать серьезных рисков и явного ущерба. Астрологи рекомендуют обращать внимание на любую мелочь: в обыденных делах будет спрятана подсказка.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Начало мая предлагает Львам сложный путь к богатству, пролегающий через поиски своего места в жизни. Покровительство над энергетикой полностью перейдет к Плутону, который сейчас в ретро-фазе. Астрологи советуют отдать предпочтение знакомым делам, воздержавшись от личных начинаний и авантюр. Важно сдерживать свои эмоциональные реакции. Чем больше будет рутины в работе, тем успешнее пройдет неделя.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

На этой неделе Девам рекомендовано следить за денежными днями. В период с 6 по 12 мая финансовая удача сама пойдет в руки, поскольку управлять ей будет Меркурий. Покровитель пробудет всю неделю в Знаке Тельца, сохраняя умеренную активность. А его сложный аспект 8 мая обещает Девам только взлеты: в этот день можно обменивать валюту, закупать товар или покупать лотерейные билеты. Самое главное — не переступать черту закона. Если Девы будут действовать открыто и смело, то вполне смогут преуспеть в деловой жизни.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Активной планетой выступит Венера — энергетический помощник и наставник Весов во всем. Интуиция не подведет, за исключением, разве что, среды: сложный аспект внесет сумятицу в дела. В остальные дни Венера будет пребывать в Овне, сохраняя при этом ничтожную часть своей силы. Однако это ничуть не помешает стремлениям разбогатеть и приумножить деньги. Удача будет на стороне Весов, а приложенные усилия уже к концу недели дадут свои плоды.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

На счет Скорпионов планеты настроены решительно. Грядущая неделя может стать испытанием возможностей. Приоритетной темой станет полная самостоятельность и финансовая независимость. Успех в работе будет основан на силе духа и готовности к решительным действиям. Это будет отличный период для рабочих перестановок, корректировок в графике или расходах. Можно подумать на тем, как увеличить денежные поступления. Однако с начальством вряд ли удастся добиться взаимопонимания.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцы смогут вплотную приблизиться к цели, поскольку активное Солнце в Тельце возьмет управление в свои руки. В целом, неделя обещает пройти благополучно, однако в некоторые дни возможны ошибки, граничащие с убытками. Такие дни наступят 8, 9 и 11 мая. Это не самое удачное время для покупок, финансовых дел, открытия счетов и смены работы.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Усиленный Сатурн в ретро-фазе заставит Козерогов мыслить целеустремленно и конкретно, оценивать риски и применять прошлый опыт при решении текущих проблем. Это удачный момент для привлечения денег и для крупных покупок. Деньги, которые получится вложить в правое дело, окупятся сторицей. По прогнозам астрологов, уже к концу рабочей недели Козероги смогут повысить уровень дохода. Во многом этого получится достичь за счет применения прошлого опыта.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Текущую неделю Водолеям желательно посвятить решению всех финансовых вопросов. Сюда стоит отнести избавление от долгов, кредитов, займов. Вторник и суббота отмечены негативными аспектами Сатурна к Венере и Солнцу. Вспышки негатива в эти дни могут с легкостью внести преграды в материальную жизнь. Астрологи советуют не принимать скоропостижных решений под воздействием эмоций. Приглушив эмоциональные порывы, можно услышать голос интуиции и найти выход из сложившийся ситуации.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе денежными потоками будет управлять ослабленная в Овне Венера, то притягивая деньги, то всеми силами отталкивая их. Особое внимание заслуживают 9 и 10 мая. Сложные аспекты Венеры неблагоприятно отразятся на денежных заимствованиях и покупках в кредит. Нежелательно решать вопрос нехватки денег влезанием в новые долги, куда лучше пересмотреть свои расходы.