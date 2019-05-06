Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (06.05 - 12.05)

С 6 по 12 мая - растущая Луна. Луна. Прекрасное время для реализации любых планов в бизнесе и на рабочем месте.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года Овен

Вас ждет неплохая прибыль, финансовый успех. Особенно это касается первой половины недели. На растущей луне ваш семейный доход значительно вырастет. Очень хорошо обстоятельства будут складываться и в профессиональных делах - рост, процветание.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года Телец

Множество приятных и даже судьбоносных встреч ожидает вас в данный период. Романтическое настроение захватит ум и сердце. Наслаждайтесь им! И обязательно прислушивайтесь к интуиции.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года Близнецы

Пора поставить жизнь на паузу и задуматься, в верном ли направлении вы двигаетесь. Хорошее время для смены работы или спутника жизни. Не прогадаете! Среди друзей присмотритесь к тем, кто вас особенно настораживает. Возможно, пришло время с кем-нибудь попрощаться.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года Рак

Для Раков наступает приятное время. Близкие будут радовать и удивлять, на работе возможно повышение зарплаты или повышение в должности. Будьте внимательны к подсказкам Высших сил. Не пренебрегайте мелочами: именно в них часто содержится важный знак.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года Лев

Ваша активность будет на максимальном уровне! Используйте это для решения как рабочих, так и бытовых вопросов. Любые сделки с недвижимостью под запретом, зато иные финансовые вложения делать можно и нужно. Только для начала посоветуйтесь со специалистом.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года Дева

Ожидайте нападок на вас со стороны окружающих и будьте готовы дать отпор! Никто, кроме вас, в этой ситуации вам не поможет. Больше отдыхайте и занимайтесь приятными делами. Ближе к концу недели вас ждет интересное деловое предложение, и вы должны быть к нему готовы.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года Весы

С самооценкой в данный период будет непросто. Вам покажется, что вы ни на что не годны. Займитесь новыми проектами, чтобы поверить в себя. В начале недели высока вероятность встречи с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года Скорпион

Доверьтесь интуиции. Она подскажет, кому можно верить в вашем окружении, а кому - нет. Могут возникнуть небольшие финансовые проблемы, но надолго они не задержатся. А вот на самочувствие стоит обратить особое внимание.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года Стрелец

Наконец, наступил период, когда вы можете расслабиться. Проблемы отступят, с близкими - прекрасные отношения. Время благоприятно для любого отдыха, проведения отпуска, встреч с друзьями. Запланируйте поездку и не думайте о делах.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года Козерог

В личных делах возможно недопонимание из-за вашей загруженности рабочими делами. Придется идти на компромисс. Обратите внимание на здоровье: велик риск обострения хронических заболеваний. В выходные постарайтесь провести время на природе.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года Водолей

Звезды советуют вам не держать негативные эмоции в себе. Сложно? Выпустите пар, но сделайте это каким-либо гуманным способом. В любовных отношениях возникнет недопонимание. Увы, сами вы не сможете изменить ситуацию, так что ждите шага со стороны второй половины.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года Рыбы

Долгожданной прибыли, к сожалению, не будет. Придется некоторое время перебиваться тем, что есть. В середине недели благоприятны любые диагностические процедуры, касающиеся здоровья. Уделяйте больше времени друзьям, им это необходимо.