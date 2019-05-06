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Понедельник, 06.05.2019
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Гороскоп на сегодня, 6 мая 2019: все знаки Зодиака

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2019: все знаки Зодиака
07:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Гороскоп на сегодня, 6 мая 2019 года, предусматривает удачный день для улаживания финансовых вопросов.

Гороскоп на 6 мая 2019 Овен

Это хороший период для совместного отдыха и развлечений. Однако в отношениях между старшими и младшими членами семьи вероятны осложнения. Вам следует определиться в своей системе ценностей. Что для вас важнее: вовлеченность в дружеские или общественные связи, увлечения и любовные романы или семейная жизнь?

Гороскоп на 6 мая 2019 Телец

Способность к обучению сильно снижается, появляются раздражительность, беспокойство, непоседливость. Не стоит на сегодня планировать важные учебные мероприятия. Особенно тяжело может сложиться ситуация для математиков и физиков.

Гороскоп на 6 мая 2019 Близнецы

Идеалистические представления о порядочности партнера или излишняя доверчивость могут заслонить истинное положение дел. Возможны обман или ложное обещание, которые принесут разочарование и обиды. Мужчинам-Близнецам следует осмотрительнее отнестись к новому увлечению. Не исключено, что ваша пассия недостойна вас. Обратите самое пристальное внимание на недвижимое имущество – вероятны кража или пожар.

Гороскоп на 6 мая 2019 Рак

Отношения с родственниками могут не заладиться. Вероятно, какие-то личные проблемы могут сделать вас менее гостеприимными. После словесной перепалки не стоит рассчитывать на помощь и доверие.

Гороскоп на 6 мая 2019 Лев

Первая половина дня благоприятна для рекламной кампании. Удачу могут принести гости в вашем доме или офисе. Избегайте подозрительности и неверия в себя, так как следствие этого — разочарование и нужда.

Гороскоп на 6 мая 2019 Дева

День не благоприятствует контактам с вышестоящими органами или руководством. И хотя начальство вряд ли окажется к вам благосклонно, результаты ваших трудов будут оценены по достоинству. Вы должны обладать особенным хладнокровием и способностью активно действовать в негативных условиях.

Гороскоп на 6 мая 2019 Весы

Усиленный травматизм, хрупкость суставов. Будьте осторожнее в быту и на производстве, избегайте опасных для жизни ситуаций. О грозящей опасности могут предупреждать знаки и приметы.

Гороскоп на 6 мая 2019 Скорпион

День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Звезды покровительствуют путешествиям, пешим прогулкам в одиночестве. Существует вероятность крупной ссоры или размолвки с друзьями, ибо ваша уверенность в себе и жесткое отстаивание своего мнения могут вызвать у них раздражение либо активный протест. В личной жизни звезды не рекомендуют принимать решений, продиктованных сиюминутными эмоциями. Судьба сама подскажет правильный выход.

Гороскоп на 6 мая 2019 Стрелец

Этот день располагает к путешествиям. Наиболее удачными окажутся поездки у тех, кто стремится изучать язык страны пребывания, ее обычаи и традиции. Собирайтесь в путь, долго не раздумывая.

Гороскоп на 6 мая 2019 Козерог

Это прекрасное время для тех, кто всегда готов действию и творчеству. Положение планет не склоняет следовать за толпой. Наилучшим способом приложения сил будет индивидуальная деятельность, а не шоу-бизнес.

Гороскоп на 6 мая 2019 Водолей

Сегодня Водолеи могут быть легковерными, будет просто их одурачить. То же может произойти и в области чувств. Вы щедры, милосердны и сострадательны, умеете находить общий язык с людьми. Создайте уют для всех, кто вас окружает, — и люди подсознательно потянутся к вам.

Гороскоп на 6 мая 2019 Рыбы

Огромную роль в достижении ваших целей должны играть связь, активное передвижение, беспрепятственное общение. Автомобиль и мобильный телефон — ваши самые главные средства успеха.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (06.05 - 12.05.2019)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (06.05 - 12.05)

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