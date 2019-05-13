Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (13.05 - 19.05.2019)

Непростая неделя, конечно, не значит плохая. Кому-то придется встретиться со своими страхами лицом к лицу, кому-то предстоит разочароваться в близком человеке или в намеченных целях ради новых горизонтов.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

У Овнов неделя будет очень полярной и нестандартной. Первые три дня станут временем глобальных изменений и повышенной энергетики, поскольку звезды и планеты будут очень активными. С 16 мая все изменится в негативную сторону, причем довольно резко. Планеты перестанут гармонировать друг с другом, а пик активности сменится затишьем. Очень полезными в конце недели будут сильные заговоры на удачу.

Все самые важные дела лучше перенести на начало недели. На выходных рекомендуется как следует отдохнуть, причем можно делать это как в компании, так и в уединении. Импульсивность Овнов и их буйный нрав сменятся спокойствием, поэтому общаться с ними станет гораздо проще. Их боевой дух и продуктивность снизятся, поэтому нужно заняться домашними делами и покупками: можно приобрести что-то существенное для дома — например, мебель.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам нужно избегать общения с самыми лживыми Знаками Зодиака. Нужно держаться как можно ближе к друзьям, к родственникам и больше времени проводить с семьей и второй половинкой. Тем, кто находится в поисках любви, стоит быть осторожнее, потому что не все люди будут честными, открытыми, хотя могут такими казаться. Стоит относиться с предосторожностью к любым новым знакомствам.

Близким Тельцов может понадобиться сопереживание, моральная поддержка. Необходимо им это предоставить в полной мере. С посторонними ни в коем случае не стоит делиться планами на будущее и посвящать их в свои личные дела. В трудных ситуациях лучше полагаться на свою интуицию. Особенно полезной она будет в негативный период с понедельника по вторник.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецов ожидает простая и стабильная неделя, на которой может появиться много новых идей, позитивных мыслей и желаний. Это произойдет в период с 15 по 18 мая — когда звезды и планеты будут активными. По своим свойствам энергетика окажется нейтральной, так что задавать направление придется самим Близнецам.

Вселенная предоставляет полную свободу действия людям этого Знака Зодиака. Нужно делать то, что нравится, забыв про страхи и сомнения. Негативные вирусные программы оказывают гораздо меньшее влияние на Близнецов в такие периоды.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Пришло время переходить от слов к действиям. Дело в том, что на этой неделе у Раков преобладает спокойная и размеренная энергия планет. Это значит, что можно начинать новые проекты, уходить с головой в работу и финансовые дела, заниматься чем-то по дому. Только в пятницу и в субботу почувствуется некая усталость. Это время лучше посвятить отдыху с семьей или в уединении.

Сильные обряды на исполнение желаний — отличный способ вырваться из лап неудач и сомнений. Пришло время брать быка за рога, сосредоточиться на самом главном в жизни. Отступать от своих принципов астрологи настоятельно не рекомендуют. Нужно сохранять веру в себя и веру в свои силы.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

У Львов наступает самый стабильный период за всю весну. На этой неделе у представителей данного Знака могут рождаться интересные идеи, но их лучше записывать или запоминать, чтобы воплотить в жизнь потом. Сейчас нужно расслабиться, заняться рутинными и несложными делами. Позитивные установки и аффирмации помогут привлечь успех и набраться сил перед началом лета.

Что касается амурных дел, то в этой сфере Львов ожидает период затишья. Желание побыть в уединении и отложить активность на потом — это не трусость, а правильное решение. Дело в том, что сейчас им нужно успокоиться, переосмыслить всё заново, посмотреть на прошлые любовные успехи и провалы со стороны.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Астрологи рекомендуют Девам избегать излишеств на этой неделе. Стать лучше им помогут самые полезные советы по работе над собой. Никогда не поздно научиться быть успешными в своих мыслях, чтобы потом это переносилось в реальный мир. Стремительные взлеты и падения сейчас Девам ни к чему, да и добиться быстрого успеха будет сложно. Планеты не располагают к этому.

Тем не менее в середине недели активность планет резко возрастет, что поспособствует улучшению памяти Дев, их харизмы, обаяния, желания покорять новые вершины. Во многих делах лучше оставаться наблюдателями. Это касается тех областей, в которых у Дев пока нет пока никакой поддержки и мотивации. Лучше браться за то, что получается.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Звезды и планеты могут спровоцировать обострение самых худших черт характера Весов во вторник. Мало того, что настроение звезд будет негативным и деструктивным, так еще и активность их серьезно возрастет. Астрологи настоятельно советуют не рисковать в этот день, не добиваться своего хитростью и обманом. Искренние люди будут пользоваться уважением и популярностью.

Дома у Весов должен быть порядок. Навести его стоит в середине недели, чтобы финансовые потоки и позитивная энергетика в целом циркулировали лучше и свободнее. Это поможет избавиться от болезней, стрессов, депрессий, негатива, комплексов. Звезды хотят видеть в Весах разумных людей, которые могут заниматься своими важными делами, не отвлекаясь на мелочи.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Не нужно никому ставить палки в колеса. Особенно это касается неблагоприятного периода, начинающегося 16 мая. В конце недели стоит воспользоваться специальными физическими упражнениями для снятия стресса, тревоги и повышения энергетики в целом. Может появиться тяга к стереотипному мышлению. Астрологи считают, что с этим легко можно справиться — нужно лишь желание отойти от клише.

Первые три дня недели будут очень даже позитивными. Лучше направить энергию тех дней в созидательное русло. Это позволит взглянуть на мир иначе, под другим углом. Отзывчивым Скорпионам Вселенная подарит огромный успех, так что стоит всерьез задуматься о том, не пришло ли время перейти на светлую сторону.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стать удачливее и успешнее Стрельцам помогут три ежедневных ритуала. Помимо них полезными будут любимые дела и общение с людьми. Это яркая и стабильная, позитивная неделя, которая может стать основой для чего-то нового. Чтобы привлечь больше удачи в свою жизнь, придется избавиться от различного хлама, но не только в своем доме, но и в своей душе.

Стрельцы — довольно харизматичные люди, но на этой неделе они расцветут еще сильнее. Это можно использовать для поиска второй половинки, либо производя впечатление на коллег, начальство. В работе необходимо сохранять последовательность, не торопить события и не пытаться быть слишком напористыми. Лучше подумать дважды и потерять немного времени, чем потом разгребать последствия ошибок.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам астрологи советуют прислушиваться к советам окружающих и присматриваться к мельчайшим изменениям вокруг себя. Наблюдательность — сильная сторона представителей этого Знака, поэтому нужно использовать ее по максимуму. Она поможет распознать знаки Вселенной, предупреждающие об опасности. Звезды постараются предупредить Козерогов о приближении проблем.

В любви наступает не самый лучший период, так как у Козерогов может обостриться ревность. Это ужасное чувство, которое испытывают все люди в разные промежутки времени, поэтому нужно лишь переждать этот момент, не предъявляя претензий любимым или друзьям. На горизонте могут возникнуть некоторые разногласия, но справиться с ними можно переговорами.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Расчетливость — вот главное качество любого желающего преуспеть в делах или в любви Водолея. Это понятное время, в которое может происходить много интересного, но скрытого от глаз. Водолеям понадобится немного внимательности, чтобы разглядеть в рутине и обыденности нотку красоты и очарования.

Водолеям желательно избегать общения и общих дел с жадными Знаками Зодиака. Такие люди будут разочаровывать их, порождать в умах Водолеев предрассудки и негативные мысли. Сейчас это им абсолютно не нужно. То же самое касается чувства зависти. Скромность тоже будет хороша в умеренных количествах. Она станет лекарством от многих бед, но не от одиночества.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Запрограммировать себя на успех Рыбам помогут пять способов воздействия на подсознание. С 15 по 19 мая создавать эту силу и уверенность в себе будет проще, потому что звезды и планеты будут в гармонии и согласии друг с другом. Рыбы — жизнелюбивые люди, поэтому необходимо будет найти какую-то причину для движения вперед.

Первые пару дней лучше провести в рутинных делах, так как для этих людей безраздельно будет править деструктивная энергетика. Могут появляться ностальгические мысли, склонность к самокопаниям, самобичеванию. Следует проявлять максимальную осторожность, фильтруя мысли.