Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (20.05 - 26.05.2019)

На этой неделе, согласно гороскопу, важно следовать своим жизненным принципам.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

У одиноких Овнов начинается время поиска любви. Это идеальная неделя для романтики, свиданий, флирта. Особенно стоит выделить 21 и 26 мая. В эти дни звезды и планеты будут максимально активными. Гороскоп знакомств поможет представителям этого Знака Зодиака узнать, как сложатся их отношения с потенциальной второй половинкой. Что касается семейных Овнов и тех, кто уже в отношениях, то им стоит сделать приятный сюрприз тем, кого они любят. Это может быть подарок или какой-то знак внимания.

В делах Овнам тоже улыбнется удача и тоже во вторник и воскресенье. Последний день недели стоит посвятить покупками и активному отдыху. Во вторник нужно заняться самыми важными делами, не откладывая их на потом. В начале недели стоит сфокусироваться также на домашних обязанностях. Астрологи советуют сделать уборку и навести порядок в родных стенах.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам стоит сфокусировать свое внимание и посвятить свое время поиску новых увлечений и хобби. Астрологи рекомендуют помочь близким сделать то же самое — нужно победить желание делать всё только ради себя. У Тельцов будет время и на личные дела, и на помощь окружающим. Это повысит их авторитет, поможет им найти новых друзей.

Самыми трудными днями недели станут 21, 22 и 23 мая. В эти три дня лучше не рисковать почем зря, не делать ничего, о чем можно будет пожалеть. Возможно нарушение планов, появление стрессовых ситуаций, неурядиц в любви и отношениях делового характера, раздражение без повода. Ближе к концу недели ситуация вернется в прежнее русло, силы вернутся, а настроение поднимется.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам стоит проверить свой энергетический потенциал. Дело в том, что Вселенная открывает все двери перед этими людьми. Внутренние конфликты сгладятся, эмоциональное и психическое состояние выровняется. Только сами Близнецы смогут создать себе трудности на этой неделе. Вероятность этого будет большой лишь в понедельник, а потом этим людям начнет улыбаться удача.

Самые лучшие дни недели — вторник и четверг. Звезды будут очень активными и созидательными в эти дни. В конце недели враги и недоброжелатели могут распускать слухи и сплетни, от которых можно будет защититься при помощи простого безразличия. Близнецам стоит во что бы то ни стало продолжать преследовать свои цели в любви и делах. Способность зарабатывать обострится вместе со способностью правильно тратить.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам нужно избегать общения с самыми эгоистичными Знаками Зодиака. Если что-то и делать ради кого-то, то ради хорошего и честного человека, который всегда сможет ответить добром на добро. Все остальные пока смогут справиться и без поддержки Раков, которым и без этого забот хватает по горло. В грядущие семь дней могут появиться новые трудности. В особенности это касается периода с 21 по 23 число.

На выходных всё вновь вернется на круги своя. Возможно, придется побороться с грубостью и протестом окружающих. Кстати, на выходных завоевать сердца людей можно при помощи хитрости. Нужно дать людям то, чего они хотят — любовь, теплоту, внимание. Все, кто заметит жертвенность Раков и их стремление помочь, станут их друзьями.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам стоит пользоваться денежными приметами на каждый день, потому что неделя отметится важными деловыми событиями, финансовыми переменами и небольшими неурядицами. Это очень позитивное время для представителей данного Знака Зодиака, потому что у них есть возможность чему-то научиться и решить все свои проблемы самостоятельно.

Львам будет проще демонстрировать свои таланты. Они станут более проницательными, смогут повысить свой профессиональный уровень. Это время свободы, постановки новых целей и их скорейшей реализации. Удача ждет этих людей в творчестве и в попытках самореализации. Им удастся решить привычные жизненные проблемы быстрее и проще.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Звезды и планеты могут вывести на поверхность пороки и слабости Дев. Это единственный побочный эффект невероятной активности звезд во вторник и воскресенье. Что касается настроения звезд, то оно будет созидательным: Девам станет проще развиваться творчески, звезды породят внутреннюю гармонию в этих людях, помогут им в духовных поисках.

На этой неделе возможно появление ситуаций, в которых придется принимать непростые судьбоносные решения. Стоит приготовиться к тому, что Вселенная даст толчок к развитию. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что звезды подарят Девам новые возможности, повысят их продуктивность, помогут приспособиться к новым условиям.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам гороскоп на неделю сулит возможности для достижения желаемых целей. Это касается не только деловой, но и любовной сферы жизни. Многим Весам улыбнется удача в процессе поиска второй половинки. Несмотря на это, лучше не забывать проверять любовную совместимость с партнером. В целом с окружающими людьми стоит вести активную созидательную деятельность — помогать им выпутываться из неприятных ситуаций и поддерживать психологически.

В такие периоды закладывается фундамент на будущее. Всё, что будет происходить с 20 по 26 число, станет основой успеха через месяц, полгода, год. Пришло время вносить новшества в свою жизнь, делать ход конем, расти духовно и интеллектуально, растворяться в делах и бороться с ленью и прокрастинацией.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам повезет в финансовой сфере, поэтому астрологи советуют им воспользоваться денежными приметами. Вселенная постарается всячески помогать этим людям на финансовом поприще, поэтому им нужно следить за знаками судьбы. Звезды сгладят внутренние переживания Скорпионов, гармонизируют и уравновесят отношения с окружающими.

В эти семь дней полезно будет заниматься уже начатыми и важными делами. Не стоит начинать ничего нового и рисковать. Большой успех ждет Скорпионов, находящихся в любовных отношениях. Им удастся укрепить любовь и вывести ее на новый, более высокий уровень. Для этого потребуется сменить обстановку, заняться совместными делами.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцы могут встретиться на этой неделе с большими и неприятными дилеммами. Неприятности могут вывести их из равновесия, задать новый негативный тон всему вокруг. Единственным местом, где можно будет укрыться и передохнуть, будет дом. Там стоит навести порядок и обновить энергетику. В этом полезной будет уборка по фэн-шуй. В обновленной и чистой атмосфере проще работать и заниматься творчеством.

На этой неделе трудно будет проходить процесс приспособления к новым изменениям. Вполне возможно, что Вселенная потребует от Стрельцов платы за прошлые ошибки, и в связи с этим может появиться ощущение серости и беспросветности. Стоит избавляться от ностальгических воспоминаний, устремив свой взор в будущее, а не в прошлое.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

22 и 23 числа у Козерогов будет время жизненных изменений, новых знакомств и важных событий. Что касается недели в целом, то звезды усилят финансовые потоки, что только позитивно отразится на способности Козерогов вести дела, совершать покупки и разрешать трудные задачи на работе. Ожидается перемена привычек, изменение настроения. Приспособиться к новым условиям не составит труда.

В конце недели астрологи рекомендуют заняться поисками друзей и новыми знакомствами. Стоит уделить время общению и пребыванию среди людей. Одиночество может заставить Козерогов грустить и сомневаться в себе. В то же время активная энергия звезд наделит этих людей бунтарским духом. Это может привести к нервному напряжению в конце рабочей недели.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Звезды сейчас в хорошем положении, но лучше следить за приметами на счастье и не надеяться на волю случая. Необходимо держать всё под контролем и не расслабляться. Водолеи могут стать более рассудительными. Интеллектуальные способности представителей этого Знака обострятся, поэтому можно будет заниматься творческой деятельностью, браться за самые трудные задачи на работе.

Водолеи — люди с независимым характером. В этом плане можно довериться инстинктам и своим личным принципам. Просить помощи у окружающих не стоит, если только это не самый близкий человек. Также можно обращаться к тем, кто может научить чему-то важному и полезному.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Это будет время переживаний, потому что звезды сейчас располагаются не самым лучшим образом для Рыб. С 21 по 23 мая нужно остерегаться всего, что может причинить вред уверенности и самолюбию. Планеты требуют нестандартного мышления, творческого и революционно нового подхода к делам. Астрологи отмечают, что надеяться стоит лишь на себя.

Быстро исполнить желания и мечты можно при помощи внутреннего преображения и переворотов в сознании. Наступает период, когда необходимо верить в силу мыслей и начинать бороться со стереотипами. Также астрологи рекомендуют избегать закрытости, уединения. Возможно, нужно поделиться переживаниями с близкими людьми.