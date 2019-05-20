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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (20.05 - 26.05)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (20.05 - 26.05)
07:23 Пн, 20 Май 2019 Телеграф Фото: pixabay

С 20 по 26 мая - убывающая Луна. Доверьтесь судьбе. Что бы ни происходило сейчас, не препятствуйте этому.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2019 года Овен

Домашние дела и все, связанное с домом, сейчас выйдет на передний план. Внимательнее следите за собственным здоровьем. Возможно как обострение хронических заболеваний, так и появление новых. Не нагружайте себя слишком сильно.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2019 года Телец

Не суетитесь зря! Будьте внимательны: велик риск того, что вас подведет кто-то из близких. Расслабьтесь и примите это спокойно. Лучший отдых сейчас - пассивный. Полежите на диване с книжкой - это отличный способ восстановления сил для вас.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2019 года Близнецы

Напряженное время ждет вас на работе. Задач будет много, а вот времени для их выполнения - не очень. Попросите домочадцев самим заняться делами по дому. Сейчас вероятно знакомство с человеком, который может устроить вам неприятный сюрприз в будущем. Будьте начеку.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2019 года Рак

Если вы хотите поменять что-то в своей жизни, пока отложите перемены. В данный период, наоборот, лучше залечь на дно. Велики шансы встретить будущего возлюбленного, особенно 20 или 21 числа. Будьте в эти дни неотразимы, чтобы на вас сразу обратили внимание.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2019 года Лев

Все важные встречи в этот период планируйте на утренние часы. Они будут самыми продуктивными. По вечерам, наоборот, отдыхайте. Некоторых Львов ждет разочарование, связанное со второй половинкой. Не спешите с выводами: обязательно дайте себе время подумать.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2019 года Дева

Постарайтесь не тратить время и энергию впустую. Если от каких-то дел можно отказаться, сделайте это. Возможны поездки, которые вы ранее не планировали. Придется пересмотреть свое расписание. В выходные устройте романтический сюрприз для любимого, он оценит!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2019 года Весы

В данный период у вас все будет получаться. При этом не понадобится прилагать существенных усилий. Как можно чаще встречайтесь с друзьями, чуть больше, чем обычно, уделите времени себе. С начальством сейчас лучше не спорить: вам же дороже будет.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2019 года Скорпион

Удача сейчас будет не на вашей стороне. Но, если вы не станете отчаиваться, вскоре ситуация стабилизируется. С 23 по 24 мая ждите финансовых поступлений, которые вы уже не надеялись получить. Часть из них потратьте на себя, чтобы поднять настроение.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2019 года Стрелец

Пришло время поработать над ошибками. Признавайте свои пробелы, если они есть, и не стесняйтесь просить о помощи знающих людей. Дети могут удивить своими поступками или рассуждениями. Прежде чем принимать любое решение, связанное с младшим поколением, подумайте.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2019 года Козерог

Прекрасное время для любых переговоров и примирений. Даже очень обидчивые люди сегодня вас простят, если правильно попросить об этом. Не разбрасывайтесь деньгами: тратьте умеренно, с умом. Если будут выгодные предложения, сначала посоветуйтесь с близкими людьми.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2019 года Водолей

Постарайтесь не совершать лишних телодвижений сейчас. Научитесь делегировать! Могут подвести друзья: будьте готовы к неожиданным сюрпризам. Погода сейчас коварна, есть риск простудиться. Если поедете за город, постарайтесь все детали отдыха продумать заранее.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2019 года Рыбы

Важные дела, которые вы откладывали на потом, лучше завершить сейчас. Зато с чистой душой будете отдыхать в выходные дни! На этой неделе вас ожидают встречи с друзьями. Никаких диет и ограничений. И все же небольшая физическая нагрузка желательна.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (20.05 - 26.05.2019)

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