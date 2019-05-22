Гороскоп на сегодня, 22 мая 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 22 мая 2019 Овен День символизирует неустойчивость. Многие Овны будут зависимы от "приливов" и "отливов" настроения. Вероятно, вам не удалось отдохнуть за прошедшие выходные. В таком случае вы должны отдохнуть в этот вечер. Полезно принять теплую хвойную ванну.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 22 мая 2019 Телец Пассивный день. Может случиться так, что Тельцы потеряют интерес к жизни. В лучшем случае они будут чем-то заниматься, полностью сняв с себя ответственность. Отдыхайте, но не расхолаживайтесь, иначе вы подведете кого-то из близких.

3 Близнецы (21 мая – 21 июня) Гороскоп на 22 мая 2019 Близнецы День располагает к общению. Близнецы могут найти себе товарищей и, где бы они ни находились, станут "душой общества". Не стоит бездумно поддаваться любому случайному импульсу, лишь бы привлечь к себе внимание.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 22 мая 2019 Рак Сегодня повышается зависимость представителей этого знака оттого впечатления надежности или ненадежности, которое производят на них другие. Нельзя все время оглядываться на других. Идите своим путем.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 22 мая 2019 Лев День символизирует выбор, сомнения. Львы могут быть недоверчивы ко всему. Как только вы сделаете свой выбор, то наладится душевное равновесие. Вы будете внимательно относиться к своему избраннику, будете щедры и лояльны.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 22 мая 2019 Дева Возможно, даже в этот день вы будете слишком заняты, и ваши близкие будут этим недовольны. Могут испортиться отношения с пожилыми родителями. Постарайтесь уладить конфликт. Не высказывайте близким встречных претензий.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 22 мая 2019 Весы Многие Весы будут ощущать упадок сил, ослабление иммунитета. Очередная атака вирусов и бактерий может перевести их на больничный режим. Чтобы избежать ослабления иммунитета, рекомендуется ударная доза витамина С и выполнение профилактических мероприятий. Полезен пост, очистительные процедуры.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 22 мая 2019 Скорпион День символизирует упорство. Настойчиво преследуя свои цели, вы поймете, что в конечном счете достигнете успеха, — так и произойдет. Не отступайте от намеченного и не сомневайтесь в своих силах и способностях.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 22 мая 2019 Стрелец Многих представителей знака Стрелец будет отличать надежность. Им можно будет полностью доверять, потому что, начав какое-нибудь дело, они доведут его до конца и способны получить немалую прибыль. Звезды советуют Стрельцам вкладывать деньги в новые отрасли электронной промышленности.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 22 мая 2019 Козерог Могут сложиться непростые отношения у родителей и у их уже взрослых детей, однако оснований для серьезной конфронтации не будет. Нужно понимать, что дети имеют право на самоопределение. Позвольте им сделать самостоятельный шаг. С течением времени молодые Козероги будут набираться опыта семейной жизни, и все наладится.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 22 мая 2019 Водолей Сегодня у некоторых представителей этого знака могут проявиться не свойственные им позерство, склонность к драматизации, желание вызвать сопереживание. Уязвимо сердце. Нельзя чрезмерно нагружать сердце. Нежелательны операции на спине и грудной клетке. Хорошо лечить нервную систему, суставы, ноги, органы зрения.