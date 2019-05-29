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Гороскоп на сегодня, 29 мая 2019: все знаки Зодиака

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Гороскоп на сегодня, 29 мая 2019: все знаки Зодиака
07:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Гороскоп на сегодня, 29 мая 2019 года, предсказывает удачные сутки для заботы о здоровье.

  • 1

    Овен (21 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 29 мая 2019 Овен

    У вас прекрасная память, и вы можете преуспеть в сфере финансов или права. Вам не следует ссориться с партнерами, от которых вы зависите. Избегайте даже вероятной конфронтации, особенно в первой половине дня.

  • 2

    Телец (21 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 29 мая 2019 Телец

    День символизирует власть и ответственность. Тельцы-руководители могут одновременно заниматься отчетами о старых делах и планированием новых. Многим придется принимать активное участие в судьбах людей из своего окружения. Постарайтесь сделать все, что от вас зависит, чтобы не разочаровать людей, которые ждут от вас реальных результатов.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 21 июня)

    Гороскоп на 29 мая 2019 Близнецы

    Дети-Близнецы могут производить впечатление на окружающих своим умением все запоминать. Но немногие смогут найти с ними общий язык из-за замкнутости ребенка. Вам нужно постараться, чтобы создать хорошие взаимоотношения с ребенком. Потребуется некоторое время, чтобы это произошло.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 29 мая 2019 Рак

    Несмотря на то, что вы со своим партнером - внешне гармоничная пара, но как только вы поближе узнаете друг друга, могут возникнуть проблемы. Нужно расслабиться и вести себя чуть менее сдержанно и серьезно. Вам следует просто любить и наслаждаться жизнью. Для этого может потребоваться время, "но, тем не менее, вам следует попытаться.

  • 5

    Лев (23 июля – 23 августа)

    Гороскоп на 29 мая 2019 Лев

    Сегодня вы можете "ходить по краю пропасти" - Львы окажутся зависимы от непорядочных людей, толкающих их на противоправные действия. Возрастет опасность травм, в частности переломов ног, которые являются наиболее уязвимой частью вашего тела. Вам придется сделать решающий шаг, который определит ваше положение в будущем.

  • 6

    Дева (24 августа – 23 сентября)

    Гороскоп на 29 мая 2019 Дева

    Это время обретения истины, осознания самого себя как уникальной личности. Вам необходимо уединиться, сосредоточиться, не ввязываться ни в какие авантюры. Иначе вас тут же собьют с пути истинного.

  • 7

    Весы (24 сентября – 23 октября)

    Гороскоп на 29 мая 2019 Весы

    Положение планет указывает на опасность паники и даже истерии. У многих вероятна вынужденная разлука. Нужно иметь невероятную стойкость и выдержку, чтобы не озлобиться и сдерживать себя в такие моменты.

  • 8

    Скорпион (24 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 29 мая 2019 Скорпион

    Настроение омрачит ухудшение самочувствия у людей со слабой психикой и пожилых. У них будет отмечаться явное замедление органических функций, быстрое одряхление и старение. Такие люди могут быть подозрительными, болезненными, испытывать острое ощущение одиночества. В тяжелых случаях потребуется помощь врача-психиатра.

  • 9

    Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

    Гороскоп на 29 мая 2019 Стрелец

    Положение планет вызывает неуравновешенность, напряженность в отношениях, зависть, недовольство и склонность решать проблемы силовым путем. Не уступайте соблазну устранить препятствие на своем пути силой. Все, что вызывает в вашей душе зависть, свидетельствует о вашей слабости. Нужно избавиться от негатива.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 29 мая 2019 Козерог

    Даже если вы почувствовали, что в домашних и жилищных вопросах наметился позитивный сдвиг, не стоит пытаться одним махом решить все проблемы. В лучшем случае, вы только возродите те конфликты и разногласия, которые будоражили вашу семью с начала месяца. Стоит продвигаться очень медленно и постепенно.

  • 11

    Водолей (21 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 29 мая 2019 Водолей

    Многие Водолеи сегодня будут общительны, активны. Они способны вести переговоры, добывать нужную информацию и использовать ее в своих интересах. Успех положительно скажется на вашем самочувствии.

  • 12

    Рыбы (21 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 29 мая 2019 Рыбы

    Деловая удача на вашей стороне. Вы сможете выполнить важную работу быстрее, чем ожидали. Не скромничайте и не занижайте самооценку.

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