Гороскоп на сегодня, 29 мая 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 29 мая 2019 Овен У вас прекрасная память, и вы можете преуспеть в сфере финансов или права. Вам не следует ссориться с партнерами, от которых вы зависите. Избегайте даже вероятной конфронтации, особенно в первой половине дня.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 29 мая 2019 Телец День символизирует власть и ответственность. Тельцы-руководители могут одновременно заниматься отчетами о старых делах и планированием новых. Многим придется принимать активное участие в судьбах людей из своего окружения. Постарайтесь сделать все, что от вас зависит, чтобы не разочаровать людей, которые ждут от вас реальных результатов.

3 Близнецы (21 мая – 21 июня) Гороскоп на 29 мая 2019 Близнецы Дети-Близнецы могут производить впечатление на окружающих своим умением все запоминать. Но немногие смогут найти с ними общий язык из-за замкнутости ребенка. Вам нужно постараться, чтобы создать хорошие взаимоотношения с ребенком. Потребуется некоторое время, чтобы это произошло.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 29 мая 2019 Рак Несмотря на то, что вы со своим партнером - внешне гармоничная пара, но как только вы поближе узнаете друг друга, могут возникнуть проблемы. Нужно расслабиться и вести себя чуть менее сдержанно и серьезно. Вам следует просто любить и наслаждаться жизнью. Для этого может потребоваться время, "но, тем не менее, вам следует попытаться.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 29 мая 2019 Лев Сегодня вы можете "ходить по краю пропасти" - Львы окажутся зависимы от непорядочных людей, толкающих их на противоправные действия. Возрастет опасность травм, в частности переломов ног, которые являются наиболее уязвимой частью вашего тела. Вам придется сделать решающий шаг, который определит ваше положение в будущем.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 29 мая 2019 Дева Это время обретения истины, осознания самого себя как уникальной личности. Вам необходимо уединиться, сосредоточиться, не ввязываться ни в какие авантюры. Иначе вас тут же собьют с пути истинного.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 29 мая 2019 Весы Положение планет указывает на опасность паники и даже истерии. У многих вероятна вынужденная разлука. Нужно иметь невероятную стойкость и выдержку, чтобы не озлобиться и сдерживать себя в такие моменты.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 29 мая 2019 Скорпион Настроение омрачит ухудшение самочувствия у людей со слабой психикой и пожилых. У них будет отмечаться явное замедление органических функций, быстрое одряхление и старение. Такие люди могут быть подозрительными, болезненными, испытывать острое ощущение одиночества. В тяжелых случаях потребуется помощь врача-психиатра.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 29 мая 2019 Стрелец Положение планет вызывает неуравновешенность, напряженность в отношениях, зависть, недовольство и склонность решать проблемы силовым путем. Не уступайте соблазну устранить препятствие на своем пути силой. Все, что вызывает в вашей душе зависть, свидетельствует о вашей слабости. Нужно избавиться от негатива.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 29 мая 2019 Козерог Даже если вы почувствовали, что в домашних и жилищных вопросах наметился позитивный сдвиг, не стоит пытаться одним махом решить все проблемы. В лучшем случае, вы только возродите те конфликты и разногласия, которые будоражили вашу семью с начала месяца. Стоит продвигаться очень медленно и постепенно.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 29 мая 2019 Водолей Многие Водолеи сегодня будут общительны, активны. Они способны вести переговоры, добывать нужную информацию и использовать ее в своих интересах. Успех положительно скажется на вашем самочувствии.