Гороскоп на сегодня, 29 мая 2019: все знаки Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 29 мая 2019 Овен
У вас прекрасная память, и вы можете преуспеть в сфере финансов или права. Вам не следует ссориться с партнерами, от которых вы зависите. Избегайте даже вероятной конфронтации, особенно в первой половине дня.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 мая 2019 Телец
День символизирует власть и ответственность. Тельцы-руководители могут одновременно заниматься отчетами о старых делах и планированием новых. Многим придется принимать активное участие в судьбах людей из своего окружения. Постарайтесь сделать все, что от вас зависит, чтобы не разочаровать людей, которые ждут от вас реальных результатов.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 29 мая 2019 Близнецы
Дети-Близнецы могут производить впечатление на окружающих своим умением все запоминать. Но немногие смогут найти с ними общий язык из-за замкнутости ребенка. Вам нужно постараться, чтобы создать хорошие взаимоотношения с ребенком. Потребуется некоторое время, чтобы это произошло.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 мая 2019 Рак
Несмотря на то, что вы со своим партнером - внешне гармоничная пара, но как только вы поближе узнаете друг друга, могут возникнуть проблемы. Нужно расслабиться и вести себя чуть менее сдержанно и серьезно. Вам следует просто любить и наслаждаться жизнью. Для этого может потребоваться время, "но, тем не менее, вам следует попытаться.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 29 мая 2019 Лев
Сегодня вы можете "ходить по краю пропасти" - Львы окажутся зависимы от непорядочных людей, толкающих их на противоправные действия. Возрастет опасность травм, в частности переломов ног, которые являются наиболее уязвимой частью вашего тела. Вам придется сделать решающий шаг, который определит ваше положение в будущем.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 29 мая 2019 Дева
Это время обретения истины, осознания самого себя как уникальной личности. Вам необходимо уединиться, сосредоточиться, не ввязываться ни в какие авантюры. Иначе вас тут же собьют с пути истинного.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 мая 2019 Весы
Положение планет указывает на опасность паники и даже истерии. У многих вероятна вынужденная разлука. Нужно иметь невероятную стойкость и выдержку, чтобы не озлобиться и сдерживать себя в такие моменты.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 мая 2019 Скорпион
Настроение омрачит ухудшение самочувствия у людей со слабой психикой и пожилых. У них будет отмечаться явное замедление органических функций, быстрое одряхление и старение. Такие люди могут быть подозрительными, болезненными, испытывать острое ощущение одиночества. В тяжелых случаях потребуется помощь врача-психиатра.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 29 мая 2019 Стрелец
Положение планет вызывает неуравновешенность, напряженность в отношениях, зависть, недовольство и склонность решать проблемы силовым путем. Не уступайте соблазну устранить препятствие на своем пути силой. Все, что вызывает в вашей душе зависть, свидетельствует о вашей слабости. Нужно избавиться от негатива.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 мая 2019 Козерог
Даже если вы почувствовали, что в домашних и жилищных вопросах наметился позитивный сдвиг, не стоит пытаться одним махом решить все проблемы. В лучшем случае, вы только возродите те конфликты и разногласия, которые будоражили вашу семью с начала месяца. Стоит продвигаться очень медленно и постепенно.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 мая 2019 Водолей
Многие Водолеи сегодня будут общительны, активны. Они способны вести переговоры, добывать нужную информацию и использовать ее в своих интересах. Успех положительно скажется на вашем самочувствии.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 мая 2019 Рыбы
Деловая удача на вашей стороне. Вы сможете выполнить важную работу быстрее, чем ожидали. Не скромничайте и не занижайте самооценку.