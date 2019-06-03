Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (03.06 - 09.06.2019)

Начало лета - прекрасное время для поиска ответов на важные вопросы. Меркурий в Раке сделает наше мышление более глубоким и более внимательными к деталям.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Антагонист-Меркурий будет представлять наибольшую опасность с 4 по 9 июня. Каждая упущенная деталь может привести к негативным последствиям, потерям и условиям, которые окажутся очень невыгодными. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют пользоваться денежными приметами на каждый день. Это поможет создать благоприятный фон для финансовых поступлений. Деньги сами пойдут в руки — главное не лениться и успевать использовать предоставляющиеся шансы в своих интересах.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Венера и Меркурий окажут позитивное воздействие на Тельцов. Однако мощные аспекты планет в понедельник, четверг и воскресенье спровоцируют появление новых неприятностей в финансовой сфере. Даже старые эмоциональные и психологические проблемы могут обостриться и обрести новую силу. Из-за этого Тельцы почувствуют себя некомфортно на работе, кто-то может задеть их лично. Чтобы избежать этого, лучше не проявлять себя слишком ярко, избегать инициативы в опасные дни, отложив важные встречи, покупки и переговоры.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Союзный Меркурий будет отвечать за денежную удачу Близнецов в июне. Аспекты покровителя во вторник и пятницу обеспечат энергетический подъем и повышенную работоспособность. Озарения в эти даты могут прийти внезапно, и по мнению астрологов, они полностью изменят мировоззрение представителей этого Знака, приведя их к осознанию своего места в жизни. Круг возможностей может расшириться. Единственное, что слегка подпортит настроение — смена обязанностей. Возможно, придется спасать заваленный кем-то проект, «тушить пожары» или просто выполнять чужую работу.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Представителям Рака переход Меркурия 4 июня в их Знак принесет множество событий. Мелкие неудачи в начале недели могут расстроить, но будут и поводы для радости. Эта неделя станет идеальным периодом, чтобы проложить тропу к богатству, поэтому есть смысл проявлять смелость в делах. 4 и 7 июня влияние Меркурия будет многократно усилено Луной и Ураном. Эти 2 дня астрологи рекомендуют провести с максимальной пользой для карьеры и разрешения денежных неурядиц.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам удачу в деньгах и карьере на этой неделе принесет ретро-Юпитер. Астрологи рекомендуют посвятить эти 7 дней пересмотру системы ценностей, рокировке приоритетов, постановке новых целей, планированию покупок и отпуска, решению финансовых проблем и укреплению позиций на работе. 7 июня — самый лучший день благодаря яркому аспекту Урана и Юпитера. В пятницу к Львам может прийти идея или поступить предложение, которые на первый взгляд покажутся лишенными смысла. Но в долгосрочной перспективе это принесет длительный успех и обогащение.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Полоса особого везения в плане наращивания доходов закончится на этой неделе. Меркурий во вторник войдет в созвездие Близнецов, из-за чего его энергетическая поддержка станет в несколько раз меньше. В силу общих тенденций Девы могут начать сомневаться в себе, в собственных силах, планах и целях, но давать слабину нельзя. Привычка винить окружающих — типичная жизненная ошибка Дев. Астрологи рекомендуют снизить обороты и переключиться на рутинные дела. Упорядочив их, можно будет двигаться дальше.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Астрологи советуют Весам включить ту часть личности, которая способна привлекать успех и предчувствовать неудачи. Венера подарит возможности, которые получится реализовать только очень тонкими бизнес-инструментами. И одним из них считается развитая интуиция. С 3 по 8 июня важно следовать внутреннему голосу и обращать внимание на любые предчувствия. Возможно, именно на этой неделе Весам удастся не только повысить доход, но и предугадать возможные неприятности и избежать их.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Уран, главный помощник Скорпионов, ослаблен из-за движения по зодиакальному Тельцу. Но даже несмотря на отток энергетики у Скорпионов будут все шансы преуспеть. События этих 7 дней не способствуют достижению главных бизнес-целей, поэтому астрологи советуют пока не делать никаких марш-бросков, а сосредоточиться на достижении стабильности. Желание бороться за свои идеалы, решимость и трудолюбие — вот основной рецепт успеха, который поможет привлечь деньги.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Ретро-Юпитер спешит сообщить Стрельцам: в денежной сфере грядут кардинальные перемены, но пока все эти процессы находятся в самом зародыше. Развеять любопытство поможет финансовый гороскоп на июнь 2019 года. В остальном текущие дни будут развиваться в обычном ровном темпе. Юпитер грамотно руководит финансовыми потоками, поэтому Стрельцам не раз улыбнется удача на работе, в делах, во время покупок и сделок. Однако чтобы повысить шансы на успех, лучше устремиться к получению нового опыта или знаний. Это принесет в будущем хорошие дивиденды.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам на этой неделе нужно вспомнить о 10 правилах успеха, чтобы стать богаче и успешней. Мощный Сатурн поможет представителям этого созвездия. Однако нужно быть осторожнее с амбициями, потому что Сатурн отмечен ретроградацией. Это может подтолкнуть к необдуманным действиям или хождению по замкнутому кругу. Если есть возможность, лучше всего разобраться с долгами, доделать все «хвосты» и погасить задолженности.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Начало летнего сезона выпадет на период активности главных денежных планет. Это будет очень позитивная неделя для финансовых дел, борьбы с бедностью и неудачами. Если усиленная энергетика Сатурна, Урана и Меркурия не поможет Водолеям стать богаче, то астрологи предлагают воспользоваться 3 способами повышения дохода. Основная задача на текущий период — меньше говорить и больше работать. Такой совет подойдет не всем, но при возможности лучше его придерживаться.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Удачные в денежном плане дни для Рыб — дни активности Луны. К ним относятся 3, 4, 5, 6 и 9 июня. Наиболее положительные числа — 3, 5 и 6, поскольку Луна окажется под влиянием Близнецов и Рака, вследствие чего денежная удача даст о себе знать. Полная самоотдача и трудолюбие приведут к успеху, правда, только в установленные гороскопом даты. В остальное время стоит проявить осторожность в делах, покупках и решениях. Внимательность потребуется при обработке информации. Есть риски потерпеть поражение, натолкнувшись на грубость окружающих: важно восстановить силы после неприятного общения. 7 и 8 июня лучше работать в одиночку, не контактируя ни с кем.