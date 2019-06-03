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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (03.06 - 09.06)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (03.06 - 09.06)
07:50 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Провокаций в этот день можно ждать откуда угодно! Но вы не должны на них поддаваться. Постарайтесь сохранять спокойствие и оптимизм.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года Овен

Ссориться в данный период категорически не рекомендуется. Мириться потом будет сложно. Займитесь чем-нибудь созидательным, чтобы успокоить себя. На работе постарайтесь сделать все по максимуму, чтобы иметь возможность уйти в отпуск. Это вам необходимо.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года Телец

Один из самых непростых периодов за последнее время. Будут и проблемы, и разочарования, и потери. Но самое главное - вы выдержите все это! Звезды не советуют сейчас давать в долг - деньги не вернутся. А вот приглашать в гости друзей стоит: это пойдет вам на пользу.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года Близнецы

Важные дела постарайтесь завершить к концу этого периода. Сейчас вам захочется отдохнуть: не противьтесь, иначе могут начаться проблемы со здоровьем. Дети сейчас категорически откажутся вас слушаться и понимать. Действуйте мудростью, а не напором.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года Рак

Все знакомства в данный период будут благоприятными и с заделом на будущее. Будьте приветливы, чтобы расположить людей к себе. В конце недели вам может поступить интересное предложение по работе. Не принимайте решений, не посоветовавшись.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года Лев

Правило бумеранга будет действовать во всем, за что ни возьметесь. Имейте в виду: все вернется! Не ссорьтесь с начальством даже в мелочах - это может повлиять на развитие вашей карьеры в дальнейшем. В питании будьте умеренны.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года Дева

Воздух в эти дни будет пропитан напряжением. Постарайтесь его сгладить. Период благоприятен для учебы и саморазвития. А вот переезжать сейчас не стоит: обязательно что-нибудь пойдет не так. В это время можно забеременеть: желающие, возьмите это на заметку.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года Весы

Обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Успех ожидается даже в тех сферах, где раньше вы не преуспевали. В выходные не забывайте отдыхать. Не стремитесь все успеть, особенно в вопросах, касающихся детей. Главное - качество, а не количество.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года Скорпион

Дела, начатые недавно, будут буксовать. Что бы вы ни делали, результата не увидите. Смиритесь. На работе поддерживайте хорошие отношения с коллегами. А во время ссор с домочадцами, которые возможны, будьте снисходительны. От вас зависит исход конфликта.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года Стрелец

Следите за всем, что будете говорить в ближайшую неделю. Иногда и вовсе лучше промолчать. В личных отношениях возможны обиды и недопонимание. Пойдите на примирение первым, чтобы не накалять обстановку. Период травмоопасен: будьте аккуратнее!

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года Козерог

Даже если сейчас вам захочется пожаловаться, не делайте этого. В этот период надо стойко переносить все тяготы и неудачи. Во второй половине недели ситуация начнет налаживаться. Больше всего порадуют успехи в финансовой сфере: возможны крупные денежные поступления.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года Водолей

Отличные выходные ждут вас! Отдохните так, чтобы набраться сил по максимуму. Нежелательно работать с землей: дачные труды поручите кому-нибудь другому. Говорите как можно больше комплиментов окружающим. Позже это может сыграть вам на руку.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года Рыбы

Это период, когда вы будете ощущать мощную энергию, идущую изнутри. Совершайте подвиги и покоряйте мир сейчас! Идеальное время для занятий спортом и ранних подъемов. 9 июня будьте осторожны: в этот день велик риск быть обманутой. Полностью полагайтесь на интуицию.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (03.06 - 09.06.2019)

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