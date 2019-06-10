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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.06 - 16.06)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (10.06 - 16.06)
07:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Неделя подходит для работы с информацией, заключения деловых соглашений, путешествий и коротких поездок.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года Овен

В этом периоде в личной жизни вам зажгут зеленый свет. Положение планет подарит красивый и запоминающийся роман, к вам будут очень хорошо относиться, баловать вас, носить на руках и дарить вам подарки. Наслаждайтесь любовью!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года Телец

Отношения с коллегами и любимыми может напоминать перетягивание каната. Но все не так серьезно - вы сумеете настолько изящно обыграть любую ссору или конфликт, что в результате окажетесь правой и при этом репутация партнера ничуть не пострадает.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года Близнецы

Ваши нововведения произведут настоящий фурор на работе. Вы можете резко сменить дресс-код, и коллеги начнут подражать вам, либо ваша активность на совещаниях привлечет к вам повышенное внимание начальства. Главное - не переборщить с оригинальностью.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года Рак

Один из самых романтичных периодов. Фазы Луны настроят вас на любовь и нежные отношения, а положение планет сделает самой обаятельной и привлекательной для противоположного пола. Не упустите шанс начать все сначала!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года Лев

Хороший период для отдыха всей семьей. Но стоит тщательно выбирать место - не нужно уезжать далеко от дома, можно отправиться в гости к друзьям или арендовать дачу. Вам понравится поездка, которая будет связана с какими-то родственными делами.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года Дева

Заметного ухудшения финансового положения не ожидается. Скорее наоборот, положение планет может открыть перед вами возможности заработка в ранее не знакомых сферах. Правда, деньги вы получите не сразу, придется немного подождать.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года Весы

Эта неделя начнется очень активно, вы будете заниматься собой, своим внешним видом и подготовкой к пляжному сезону. В соответствии с фазами Луны разработайте план тренировок и спа-процедур - результат вас порадует. Особенно эффективным будет плавание.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года Скорпион

Вы почувствуете всплеск энергии. Силы и уверенность в себе прибывают с каждым днем. Романтика в отношениях, отличные перспективы в работе - все это будет радовать и вдохновлять. Семейный праздник лучше отметить на природе.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года Стрелец

Неплохой период для того, чтобы пройти обследование - диагноз будет поставлен быстро и точно. Но к выбору специалиста подойдите серьезно. Лучше полагаться на классическую медицину, избегайте сомнительных полетов фантазии и походов по знахарям.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года Козерог

В семье вы признанный лидер. Все ждут от вас квалифицированного совета. Поэтому готовьтесь - придется не только раздавать рекомендации, но и отвечать за то, что вы сказали. Если вдруг что-то пойдет не так, близкие не удержатся от резкой критики.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года Водолей

Если любимый будет готов часами слушать ваши душевные излияния и поддерживать разговор, вы многое ему простите. Сейчас от своей второй половинки вы ждете восхищения и взаимопонимания. Если этого не будет, то и отношения могут сойти на нет.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня 2019 года Рыбы

Благодаря положению планет появится шанс повысить рейтинг на работе, улучшить репутацию. Но вы постоянно будете ощущать влияние тайных недоброжелателей, которые так и норовят подорвать ваш авторитет.

Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (10.06 - 16.06.2019)

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