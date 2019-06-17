Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (17.06 - 23.06.2019)

Самая сложная неделя месяца для деловой сферы. Виной тому астрологические факторы: Венера по-прежнему в Близнецах, а Меркурий в Раке, что не прибавляет удачи в делах.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе у представителей Овна появится четкое представление или решение вопросов, связанных с карьерой и деньгами. Начало недели ознаменуется неким затишьем, а вот начиная с пятницы (переход Солнца в Знак Рака) необходимо отслеживать знаки свыше. До этого дня может происходить множество событий, за которыми будет невозможно разглядеть конечную цель или выгодные перспективы, зато после туман рассеется. Овнам потребуется терпение и умение выжидать.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Самые значимые события недели будут происходить не в сфере денег, а в личной жизни. Если Тельцы сумеют найти золотую середину или как-то связать работу с домом, период станет очень продуктивным. Можно поискать денежное хобби, подумать на тему семейного бизнеса или найти прибыльную подработку. Аспекты Венеры 19, 22 и 23 июня указывают на то, что ситуация на работе может обостриться, так что к этому стоит подготовиться и навести порядок в финансовых бумагах, делах и документах. В противном случае можно оказаться крайним при поиске виноватых.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Для Близнецов все начнется на выходных — до этого будут дни раскачки, которые можно потратить на сбор информации, мониторинг, анализ, полезное общение. Расположение Венеры в Близнецах подарит представителям Знака возможность хорошо обдумать свои следующие шаги, чтобы не упустить шанс разбогатеть или выгодно вложить деньги, которые появятся в субботу-воскресенье. Близнецов ждут действительно отличные новости: получится оказаться в нужном месте в нужное время с нужными людьми.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Скопление планет в созвездии Рака указывает на то, что в сфере карьеры и денег у Раков будут происходить какие-то важные события. Причем происходить все будет на эмоциональном уровне — никаких долгоиграющих негативных последствий не ожидается. Здоровый оптимизм спасет Раков во многих ситуациях, а вот беспокойство, страх или неуверенность прямым образом отразятся на заработке. Если негатив начнет брать верх, достаточно вспомнить, что все это временно и быстро закончится.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Неделя будет богатой на события в профессиональной сфере, поэтому специалисты сайта dailyhoro.ru советуют набираться терпения — Львов ждет марафон, а не спринт. Впрочем, это касается лишь тех, кто серьезно настроен на рост дохода и успехи в карьере. При наличии желания возможно как повышение в должности, так и полная смена деятельности. Активизация Плутона 19, 20 и 22 июня указывает на неожиданные события, которые потребуют крупных вложений. Положение дел спасет сумма, отложенная в качестве несгораемого запаса. И, конечно же, немного удачи.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Движение Меркурия по созвездию Рака предвещает спад деловой активности. Астрологи советуют Девам заняться на этой неделе рутинными делами. Можно инвестировать в новое образование или повышение квалификации — это поможет карьерному росту в будущем. Дев, работающих на себя, ждут серьезные успехи. Однако в начале недели есть риск принять эмоциональное решение, о котором можно пожалеть в дальнейшем. Если хочется сменить позицию на работе или получить прибавку к зарплате, лучше это делать 20 или 21 июня. Четверг и пятница — самые благоприятные дни, чтобы пройтись по магазинам, а также завести разговор о повышении в должности.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе Весам стоит повременить с крупными тратами, покупками в кредит и заняться накоплением или выгодным вложением денег. Чтобы деньги приумножались, можно воспользоваться быстрыми шепотками или духовными практиками, направленными на открытие денежной чакры. Если в счастливый случай верится с трудом, то положение вещей спасет монотонная и ответственная работа. Главное не переусердствовать — Венера ослаблена в Близнецах, а значит, повышается риск выгорания. 19, 22 и 23 июня возможны выгодные предложения, которые принесут прибыль, но потребуют самоотдачи.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Благодаря активизации покровителя-Плутона Скорпионы на этой неделе могут рассчитывать на серьезный рост дохода. Особенно денежными и перспективными станут решения, принятые 19, 20 и 22 июня. Но удача не упадет с неба: от Скорпионов потребуется инициатива, вера в себя и дипломатические способности. Также о себе могут дать знать слабые места или прошлые ошибки. Чтобы не остаться среди отстающих, представителям Знака важно в критических ситуациях сдерживать неврозы и стресс. Здоровый риск окажется кстати, как и своевременные меры по борьбе с беспокойством.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Юпитер в Знаке Стрельца откроет перед представителями этого Знака перспективные возможности. И бизнесменам, и наемным работникам может крупно повезти, особенно в дни, усиленные энергетикой других главных планет — 21, 22 и 23 июня. Светит прирост дохода, повышение, новая должность или даже новая работа. Придется принимать самостоятельные решения, поэтому следует сохранять благоразумие, даже если посетит легкая эйфория от успеха, — есть риски поражения и банкротства. Чтобы избавиться от проблем, можно обратиться к стихии Огня в любой день, кроме понедельника.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам рекомендуется избавиться от мыслей, привлекающих бедность, и сконцентрироваться на работе. Нахождение Сатурна и Плутона в их Знаке подсказывает, что Козероги будут в идеальной профессиональной форме, уверены в себе и спокойны. Неудивительно, что их заметят и оценят на работе. Не стоит бояться оправданного риска и смелых инициатив: у Козерогов примерно 5 дней на то, чтобы заявить о себе. Начиная с пятницы финансовые решния и идеи могут натолкнуться на неожиданные препятствия.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеи рискуют поставить под угрозу свое положение на работе, если пойдут на риск, которого можно было избежать. Агрессивное влияние Юпитера говорит о том, что сейчас время закреплять успехи, а не гнаться за чем-то недостижимым. Чтобы не вогнать себя в стресс, к событиям, идеям и поступающим предложениям следует отнестись философски. Сменить условия труда или зарплату можно будет в июле или августе, а пока возможны неожиданные повороты в финансовых вопросах: стоит быть настороже и избавиться от вещей, отталкивающих деньги.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе Рыбы могут ощутить давление со стороны планет и обстоятельств: от них в эти 7 дней, увы, мало что зависит. Правильная стратегия — посвятить неделю профессиональному самосовершенствованию и повышению квалификации, позже этот опыт очень пригодится. Также рекомендуется прислушиваться к тому, что происходит вокруг. 19, 22 и 23 июня можно будет заметить нечто ценное, будь то шанс разбогатеть или возможность карьерного роста. В отношении денег — неделя неблагоприятна, особенно для новых займов.