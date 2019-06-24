Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (24.06 - 30.06)

На этой неделе избегайте спешки и нервозности, исключите из употребления алкоголь, иначе возможны проблемы со здоровьем, травмы и несчастные случаи.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года Овен

В ближайшее время вы будете слишком чувствительны. Любое невнимание к вашей персоне будет воспринято как обида. Пересмотрите свое отношение к окружающим. Постарайтесь уделить время любой творческой деятельности: вам это пойдет на пользу.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года Телец

Только трудолюбие и упорная работа позволят вам пережить этот непростой период. Начальство на работе будет особенно придирчивым, да и домашние не преминут указать на ваши недостатки. Держите себя в руках.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года Близнецы

Вкладывать деньги куда-либо сейчас не рекомендуется: это слишком рискованно. А вот заводить знакомства - дружеские или романтические - определенно стоит! Будьте приветливы и улыбчивы. Во второй половине недели вы почувствуете упадок сил. Пересмотрите свое питание.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года Рак

Возможны нападки на вас со стороны окружающих. Будьте готовы дать отпор. А вот ругаться с домочадцами не стоит. Наоборот, попробуйте укрепить отношения с помощью милых презентов и тихих семейных вечеров.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года Лев

Бытовые дела, накопившиеся за долгое время, лучше всего решить сейчас. Можно делать ремонт, совершать переезд, устраивать генеральную уборку. Заранее установите доверительные отношения с детьми. Вскоре вам понадобится решить с ними некоторые вопросы.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года Дева

Для вас пришло время преображений! Загляните в салон красоты: пора что-то поменять во внешности. Если появятся новые знакомые, не отвергайте их сразу. Легко идите на контакт. Уделите внимание старшему поколению: у них есть проблемы, но они боятся вас тревожить.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года Весы

Чтобы получить повышение по службе, вам придется наладить отношения с начальством. Главное, чтобы они не переросли в служебный роман! Не стоит сейчас откровенничать - даже с близкими друзьями. Окутайте себя завесой тайны: позже поймете, зачем это было нужно.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года Скорпион

Торопиться сейчас не нужно. Все делайте с чувством, с толком, с расстановкой. В любовной сфере возможны неудачи и конфликты. Звезды сейчас не советуют тратить деньги попусту. В скором времени вам пригодятся финансовые накопления.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года Стрелец

Пришло время присмотреться к своему окружению. В нем есть люди, с которыми нужно вести себя осторожнее. Будьте внимательны к своему здоровью: сейчас возможно появление неожиданных болячек. Планируйте каждый свой день с вечера, иначе ничего не будете успевать.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года Козерог

Летнее романтичное настроение вам обеспечено. Захочется любви, цветов и подарков... Одинокие Козероги именно сейчас могут закрутить новый роман. Самое время начать приводить фигуру в порядок! На диеты лучше пока не садиться.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года Водолей

Вы не будете испытывать недостатка в деньгах в ближайшее время. Денежные поступления поднимут вам настроение. Ожидается также успех на рабочем месте. Главное, не зазнаться. В это время вас будут просить о помощи - не отказывайте. Выходные проведите активно.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июня 2019 года Рыбы

На протяжении предстоящей недели на вашем пути не будет практически никаких препятствий. Но не расслабляйтесь. В самых неожиданных местах притаились подводные камни. Сохраняйте спокойствие в общении с деловыми партнерами и держите безопасную дистанцию с коллегами, особенно противоположного пола.