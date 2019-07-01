Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (01.07 - 07.07.2019)

В начале июля, по словам астрологов, будет довольно сложное время из-за сильного влияния звезд и планет.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

В первую неделю июля Овнам эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно следить за своим самочувствием, чтобы перепады настроения не стали для них источником проблем. Второго числа состоится солнечное затмение, из-за которого Овны могут поддаться соблазну потратить сбережения нерационально. В конце недели Овны смогут улучшить финансовое положение за счет новых идей и активного труда, однако для этого им важно сосредоточиться на конкретной цели и верить в то, что все получится наилучшим образом.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам на этой неделе улыбнется удача. Благодаря поддержке звезд и планет они смогут запланировать походы по магазинам, приобрести необходимые вещи, а также совершить выгодные сделки. На этой неделе Тельцам поступят заманчивые предложения, от которых не стоит отказываться. Благоприятными днями для решения финансовых вопросов астрологи называют среду и четверг, когда удача будет буквально идти в руки Тельцам.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецы в первую неделю июля смогут привлечь успех в деловой среде, если сосредоточатся и перестанут вести несколько дел одновременно. Успех, связанный с финансами, не заставит себя ждать, если внимательно следить за развитием событий и вовремя проявить активность. Ближе к выходным астрологи прогнозируют удачное время для денежных операций и взаимовыгодных сделок с потенциальными партнерами, клиентами или инвесторами.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Раки на этой неделе смогут избежать неприятностей, связанных с оттоком финансов, благодаря сильной интуиции. Влияние солнечного затмения будет для них позитивным, а значит, Раки смогут преуспеть в деловой среде и найти способ увеличить заработок. Не исключено, что в период с 1 по 7 июля они решатся на смену работы и начнут подготовку к переходу на более перспективную должность. Ракам на этой неделе важно быть активными, чтобы успех не прошел стороной, а заманчивые предложения не перехватили более расторопные конкуренты.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам денежные вопросы стоит отложить 2 числа, во время солнечного затмения. В этот день существует риск расстаться с частью накоплений или стать жертвой мошеннических действий. Остальные дни вполне подходят для разумных трат, в том числе на обновление имиджа. Кроме того, к выходным дням Львы смогут выгодно приобрести дорогостоящие вещи по весьма выгодной цене.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам на этой неделе может показаться, что дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Это связано с тем, что пришло время перемен, которые помогут привлечь в жизнь позитивные события. В начале недели Девам важно проявить инициативу, чтобы не оставаться в стороне на празднике жизни и получить подарки судьбы. Самым удачным днем для Дев станет воскресенье. В последний день недели можно прогуляться по магазинам, приобрести необходимые товары и сэкономить благодаря выгодным акциям.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

В начале недели из-за сильного влияния солнечного затмения Весам не стоит активно заниматься вопросами финансов. С 1 по 3 июля важно сохранять самообладание и не поддаваться желанию вложить сбережения в сомнительные проекты. Ближе к концу недели, начиная с пятницы, можно вновь заниматься как решением насущных задач, так и дополнительными заработками.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам на этой неделе можно смело «брать быка за рога» и добиваться успехов в деловой и личной жизни. Исключить придется только понедельник, когда звезды и планеты будут мешать грандиозным начинаниям и смелым идеям. В остальные дни Скорпионы смогут привлечь в жизнь материальное благополучие без особых проблем. Позитивный настрой и желание достичь успехов помогут им справиться с временными трудностями и решить поставленные задачи.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Решение деловых вопросов, касающихся финансовой стороны жизни, на этой неделе не будет первостепенной задачей для Стрельцов. Астрологи рекомендуют им обратить внимание на препятствия, мешающие идти к успеху. Сомнения и робость могут сыграть злую шутку, поэтому первую половину недели стоит посвятить избавлению от этих досадных помех. В конце недели Стрельцы смогут заняться денежными делами, в том числе прогуляться по магазинам для приобретения необходимых вещей.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам первая неделя июля принесет удачу, если они перестанут делиться своими планами с окружающими. Пора проявить упорство и не отступать от цели. На этой неделе финансовую удачу можно поймать благодаря выигрышам в лотерее. Приобретенные билеты стоит заговорить, чтобы удача точно не обошла стороной. Неделя будет успешной, если посвятить ее решению только своих проблем.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям с 1 по 7 июля астрологи рекомендуют без промедления браться за дела, касающиеся финансов. В этот период они смогут найти способ увеличить доход за счет новых идей и действий. Первая неделя июля будет удачной и для получения дополнительных навыков, которые помогут разобраться с денежными трудностями. Полученные знания быстро найдут применение и станут прекрасным способом открыть двери, ведущие к процветанию.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе астрологи рекомендуют Рыбам отложить траты и по мере возможности финансовые сделки или вложения. С 1 по 2 июля, а также с 4 по 5 число звезды и планеты будут скорее вредить, чем помогать, поэтому существует риск оступиться и направить свои сбережения прямиком в руки мошенников. На этой неделе Рыбам стоит заняться легкими делами, которые не вызывают сомнений, чтобы избежать неприятностей.