Гороскоп на сегодня, 4 июля 2019: все знаки Зодиака

1 Овен (21 марта – 20 апреля) Гороскоп на 4 июля 2019 для Овнов Благоприятный день для решения бюрократических вопросов. Сегодня можно смело браться за важную работу. Также не стоит бояться смелых идей – есть высокие шансы заручиться поддержкой. Благоприятным этот день будет и для укрепления семейных отношений.

2 Телец (21 апреля – 20 мая) Гороскоп на 4 июля 2019 для Тельцов Тельцы сегодня могут смело отправляться в путешествия или командировки. Вероятность возникновения негативных инцидентов минимальна. Однако за кошельком и вещами все же стоит присматривать, причем это касается и тех, кто отправляется в совсем короткую дорогу.

3 Близнецы (21 мая – 22 июня) Гороскоп на 4 июля 2019 для Близнецов Близнецам сейчас важно не допускать нервных перегрузок. Стоит прислушаться к своим чувствам, чтобы сохранить душевное равновесие. Будьте осмотрительны, но полностью доверяйте партнеру, особенно если ваши отношения проверены годами.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 4 июля 2019 для Раков Удачно день пройдет, если увлечься умственной деятельностью, попробовать взяться доделывать любимые дела до конца. День будет благоприятным и для реализации финансовых планов.

5 Лев (23 июля – 23 августа) Гороскоп на 4 июля 2019 для Львов Львам стоит проявить заботу и внимание к своей семье, действительно выслушать потребности ваших близких и пойти на уступки. Особенно это актуально для тех представителей знака, которым присущи изрядное упрямство и себялюбие. Удачное время для походов за покупками, особенно за товарами, необходимыми для дома.

6 Дева (24 августа – 23 сентября) Гороскоп на 4 июля 2019 для Дев Девам сегодня могут быть характерны резкие смены настроений, что может сыграть злую шутку в отношениях с родственниками или сотрудниками. Колебания могут быть характерны и для финансовых дел – не удивляйтесь сильно, если вам выпадет возможность то хорошо подзаработать, то немного потерять.

7 Весы (24 сентября – 23 октября) Гороскоп на 4 июля 2019 для Весов Высокие шансы, что сегодня перед Весами вынырнет мощная проблема, которая волновала вас уже давно. Избегайте высокомерия и импульсивности – с ними есть шанс пойти на опрометчивый поступок.

8 Скорпион (24 октября – 22 ноября) Гороскоп на 4 июля 2019 для Скорпионов Для того, чтобы не получить проблем со здоровьем стоит проявить осторожность и не злоупотреблять не слишком полезными продуктами. Также важно больше двигаться – тем, кому не нравится спорт, не помешает хотя бы выйти на пешую прогулку.

9 Стрелец (23 ноября – 21 декабря) Гороскоп на 4 июля 2019 для Стрельцов Сосредоточьтесь на своей работе и личностном развитии. Вечеринками и шумными компаниями стоит пожертвовать в пользу книг и других учебных материалов.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 4 июля 2019 для Козерогов У Козерогов настало идеальное время для амурных дел. Одинокие представители знака могут смело отправляться на романтическое свидание. Звезды будут способствовать новым знакомствам.

11 Водолей (21 января – 20 февраля) Гороскоп на 4 июля 2019 для Водолеев Важные вопросы сегодня удастся обсудить при непринужденных обстоятельствах, что изрядно придаст вам вдохновения. Финансовые вопросы желательно решить в первой половине дня, ближе к вечеру шансы допустить ошибку будут расти.