Бизнес-гороскоп на неделю: все знаки зодиака (08.07 - 14.07.2019)

Тем, кто планирует избежать неприятностей, связанных с финансами, эксперты предлагают познакомиться с событиями второй недели июля.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам пригодится вся их сила и находчивость. На этой неделе их ожидают повороты судьбы, а значит, нужно быть готовыми встречать трудности с высоко поднятой головой. Астрологи предупреждают Овнов о том, что эта неделя будет насыщена событиями, нужно сохранять бдительность, чтобы исключить промахи в деловой среде.

С 8 по 15 июля Овны смогут поправить финансовое положение, если будут четко следовать плану и идти к цели, не отвлекаясь на второстепенные дела. Звезды и планеты поддержат представителей огненного созвездия, но лишь в том случае, если они не будут жадно гнаться за наживой.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Для Тельцов эта неделя будет довольно простой и предсказуемой, но лишь в том случае, если они перестанут торопить события и не будут совершать опрометчивых поступков. Астрологи рекомендуют Тельцам поберечь силы и занять позицию наблюдателей. Такая тактика поможет вовремя вступить в игру и не упустить заманчивых предложений.

В деловой среде потрясений не ожидается, поэтому Тельцы смогут спокойно заниматься намеченными ранее делами. На этой неделе из-за ретроградного движения Меркурия стоит отказаться от новых начинаний, которые могут завести в тупик, а также не совершать сделок под влиянием эмоций. Это позволит сохранить сбережения и не лишиться честно заработанных денег.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

На этой неделе Близнецам важно сохранять самообладание. Эмоции и чувства могут стать препятствием на пути к благополучию. Астрологи предупреждают, что Близнецы могут поддаться желанию тратить деньги на пустяки, а это чревато неприятностями с финансами в дальнейшем.

Представителям этого Знака важно оставаться в стороне от конфликтов, которые могут возникнуть в деловой среде. Нейтральная позиция и отказ от участия в сомнительных операциях позволят Близнецам выйти сухими из воды и сохранить свой капитал. Справиться с трудностями помогут упражнения, направленные на достижение внутреннего равновесия. Это поможет избежать мелких ссор в коллективе.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам на этой неделе стоит обратить внимание не столько на финансовые вопросы, сколько на собственное настроение и самочувствие. Влияние звезд и планет будет ощутимо сказываться на эмоциях, поэтому Раки способны совершить опрометчивые поступки. Астрологи предупреждают, что такие действия вполне могут привести к неприятностям в деловой среде.

Честность и стремление измениться в лучшую сторону будет самым выгодным вложением в дела будущего, а значит, Раки смогут заняться самоанализом и воспитанием силы воли. Эти упражнения позволят стать выносливее и не обращать внимание на капризы ночного светила, которое, как известно, влияет на настроение.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам астрологи рекомендуют не уходить с головой в дела, а для начала наметить себе фронт необходимых работ. Такая тактика поможет отказаться от выгодных на первый взгляд предложений, на самом деле скрывающих подводные камни. Львам придется усмирить пыл и напор, чтобы исключить ошибки в делах, связанных с финансами.

Поправить материальное положение Львы смогут, если найдут в себе силы степенно завершать дела, прислушиваясь не столько к советам окружающих, сколько к собственным предчувствиям. Интуиция не позволит ошибиться и совершить шаги, ведущие к проблемам с деньгами.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам на этой неделе астрологи рекомендуют не только прислушиваться к доводам разума, но и не игнорировать явных знаков судьбы. Они помогут найти выход из затруднительного положения. Астрологи предупреждают, что переутомляться в течение семи дней не стоит, а значит, уделять внимание нужно будет не только финансовым отчетам, но и собственному отдыху.

Девы смогут поправить свое материальное положение, однако для этого им придется потрудиться. Не все вопросы можно решить быстро, поэтому в спорных ситуациях необходимо прислушаться к внутреннему голосу. Он обязательно поможет найти верное решение и избежать трудностей с финансами.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам звезды и планеты дают шанс привлечь в жизнь счастье и благополучие. На этой неделе важно ответственно относиться к своим обязанностям и не допускать халатности. Упорство и терпение помогут достичь поставленных целей и улучшить материальное положение.

Астрологи рекомендуют Весам не отказываться от заманчивых предложений, но при этом соблюдать осторожность. Поспешные решения могут стать причиной неприятностей, а значит, Весам потребуется вся их рассудительность.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам на этой неделе улыбнется удача. Благодаря влиянию звезд и планет они смогут проявить свое обаяние и харизму, что позволит обзавестись деловыми связями и начать путь к личному процветанию. Астрологи рекомендуют им не торопиться с заключением сделок из-за ретроградного движения Меркурия, однако положить начало долгосрочным деловым отношениям нужно уже сейчас.

Скорпионам в период с 8 по 14 июля стоит уделить внимание настроению, ведь благодаря активности и позитивному настрою они смогут привлечь в жизнь материальное благополучие. С понедельника Скорпионы смогут проявить настойчивость и амбиции, которые станут незаменимыми в делах, касающихся финансовой стороны жизни.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Финансовые дела для Стрельцов на этой неделе вряд ли будут на первом месте. Звезды сулят им удачу на любовном фронте, и упускать возможности обрести личное счастье уж точно не стоит. Тем не менее, разрешить небольшие материальные трудности удастся.

Стрельцам важно помнить о том, что работа должна выполняться самостоятельно. Халатное отношение к обязанностям в будущем может сыграть злую шутку. Никакие любовные дела не должны стать помехой для выполнения первоочередных задач. Внимание к деталям поможет не упустить выгодных предложений.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Внимание Козерогов, по словам астрологов, на этой неделе должно быть сосредоточено не столько на делах, сколько на людях. Общение с ними может стать причиной переутомления и ошибок, так что Козерогам понадобится даже их врожденное упрямство и недоверие. Благодаря внутреннему чутью они смогут избежать ловушек интриганов.

Что касается финансового благополучия, то звезды и планеты благосклонны, однако Козерогам понадобится осторожность. Самостоятельная работа будет предпочтительной, поэтому заключать сделки на этой неделе не стоит, как и проводить время за долгими беседами. Чем тщательнее Козероги будут вести дела, тем большую благосклонность получат от судьбы.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Судя по расположению звезд, Водолеям на этой неделе нужно быть осмотрительными и следить за каждым сказанным словом. Астрологи рекомендуют им запастись доброжелательностью, которая будет лучшим оружием для достижения поставленных целей, в том числе касающихся материального благополучия.

В течение всей недели Водолеи смогут не торопясь стоить планы, устранять закравшиеся ошибки и выстраивать грамотную стратегию, чтобы постепенно претворять в жизнь грандиозные планы по обогащению, коих, к счастью, у Водолеев великое множество.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам на этой неделе придется заботиться не столько о своем финансовом благополучии, сколько о личной безопасности. Влияние недоброжелателей усилится, придется довериться интуиции и внимательно "смотреть под ноги".

Астрологи рекомендуют Рыбам не зацикливаться на неприятностях. Нейтральная позиция, занятая с понедельника, поможет избежать словесных перепалок и не нажить себе новых недоброжелателей. Конечно же, денежные вопросы на этой неделе лучше не решать, чтобы не ошибиться, а также постараться не тратить лишнего. Деньги пригодятся Рыбам для более значимых вложений.